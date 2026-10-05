New York Yankees vs Tampa Bay Rays: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 2 de la Serie Divisional desde México

Después de caer en su primer enfrentamiento, el equipo de la Gran Manzana está obligado a conseguir una victoria para no irse con desventaja de dos juegos a Nueva York. (Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

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New York Yankees y Tampa Bay Rays se enfrentan este lunes 5 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Tropicana Field en el Juego 2 de la Serie Divisional en los playoffs de la MLB.

Después de haber caído en su primer enfrentamiento, los neoyorkinos están obligados a conseguir la victoria esta noche para no ponerse con desventaja de dos juegos en la serie y estar al borde de la eliminación.

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Qué ocurrió en el Juego 1

Drew Rasmussen dominó a los New York Yankees en el Juego 1 de la serie. (Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

Drew Rasmussen, pitcher abridor de los Tampa Bay Rays, fue el principal protagonista del primer encuentro al brillar desde la lomita, quedándose a solamente cuatro outs de lanzar un juego sin hit ni carrera.

El lanzador fue capaz de controlar a una de las ofensivas más peligrosas de las Grandes Ligas y encaminó a su equipo al triunfo, pues los bates de los New York Yankees nunca pudieron descifrar sus lanzamientos.

Rasmussen trabajó ocho entradas, permitió apenas un imparable, dio dos bases por bolas y recetó 10 ponches.

Austin Wells rompió el intento de juego sin hit ni carrera al conectar un imparable en la octava entrada. La jugada no tuvo mayor impacto para los Yankees, pues el catcher buscó llegar hasta la tercera base al considerar que el batazo tenía profundidad.

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El jardinero de los Tampa Bay Rays reaccionó a tiempo y realizó un tiro preciso a la tercera almohadilla, donde Wells fue puesto fuera.

Gerrit Cole también tuvo una labor competitiva con los Yankees. El pitcher lanzó cinco episodios, registró cinco ponches y mantuvo el duelo cerrado, pero un solo error resultó determinante: el cuadrangular del mexicano Jonathan Aranda que terminó dándole la victoria al equipo de la Florida por 0-1.

Pitchers abridores para el Juego 2

Cam Schlittler será el encargado de abrir el Juego 2 por los New York Yankees. (Foto AP/Frank Franklin II)

Los New York Yankees enfrentan un juego clave en la serie al mejor de cinco encuentros. Una victoria este lunes resulta necesaria para mantenerse en la pelea por el pase a la siguiente ronda y evitar regresar a casa en desventaja.

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Por esa razón, Nueva York decidió enviar al montículo a Cam Schlittler, uno de sus brazos más confiables. El derecho tuvo su primera aparición en esta postemporada durante el primer juego de la Serie de Wild Card ante los Boston Red Sox, duelo en el que tuvo una actuación destacada.

Schlittler lanzó seis entradas y un tercio, permitió únicamente dos imparables, no admitió carreras y recetó 10 ponches. Ahora buscará repetir ese nivel luego de casi una semana de descanso, tras su última salida el martes pasado, para mantener con vida a los Yankees en la serie.

Freddy Peralta será el abridor de los Tampa Bay Rays. n(Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

Los Tampa Bay Rays responderán con Freddy Peralta, quien llegó al equipo durante la fecha límite de cambios de agosto procedente de los New York Mets. La franquicia de Florida concretó el movimiento a cambio de tres prospectos de ligas menores.

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Como parte de la operación, los Mets recibieron al jardinero Aidan Smith, al infielder Emilien Pitre y al pitcher derecho Gary Gill Hill, de acuerdo con información de ESPN y otros reportes.

Durante la temporada, Peralta participó en 32 juegos: 22 con los Mets y 10 con Tampa Bay. El lanzador registró marca de 10 triunfos y 11 derrotas, además de una efectividad de 4.42 y 156 ponches.

Sus números reflejaron un rendimiento menor al que mostró en otras etapas de su carrera, cuando se consolidó como uno de los lanzadores más destacados de los Milwaukee Brewers.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo desde México

El encuentro entre los New York Yankees y los Tampa Bay Rays podrá seguirse a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.

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