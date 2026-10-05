Así quedaron los 5 lugares de La Casa de los Famosos México 2026

Con cifras históricas de votación, el público decidió el destino de los cinco habitantes que llegaron hasta la última noche del reality. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México 2026)

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Se realizó la última gala de La Casa de los Famosos México la noche del domingo 4 de octubre, donde Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada tras acumular 10,825,542 votos del público y llevarse el premio de 4 millones de pesos. La definición llegó después de 10 semanas y 71 días de competencia y de que la conductora Galilea Montijo revelara, uno a uno, los cinco lugares finales del reality.

El conteo total de votos para la gran final superó los 45,129,000, de acuerdo con el dato que Montijo anunció en vivo antes de revelar el quinto puesto. La cifra confirma el nivel de participación del público en esta temporada, que inició con 18 habitantes y llegó a la recta final con solo cinco competidores.

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La intérprete recibió el maletín con el premio de manos de su propia madre. (Captura de pantalla YouTube)

El camino de Mariana Ochoa hasta el primer lugar no fue lineal. La ganadora fue expulsada en algún punto de la competencia, regresó a la casa a través del mecanismo inédito del Exilio y también vendió parte de su presupuesto durante su estancia.

Memo Schutz queda en segundo lugar

Memo Schutz obtuvo el segundo lugar con 9,834,625 votos, a poco más de 990 mil votos de distancia de la ganadora. El habitante fue el más nominado de toda la temporada, seis veces en total pero logró regresar a la competencia gracias al voto del público en la etapa del carrusel de nominados durante el reality.

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La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 reveló, uno a uno, el lugar de cada finalista y el nombre de quien se llevó los 4 millones de pesos. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La definición entre Schutz y Ochoa se resolvió en los últimos minutos de la transmisión, luego de que ambos quedaran como los dos únicos finalistas tras la salida consecutiva de sus tres compañeros. Galilea Montijo calificó ese tramo como el momento de mayor tensión de la noche.

Karina Torres se lleva el tercer sitio

Karina Torres terminó en el tercer puesto con 9,718,852 votos, apenas 115,773 votos por debajo de Memo Schutz. Torres fue señalada durante la temporada como una de las favoritas del público y, al salir de la casa, dijo sentirse satisfecha con su desempeño general en la competencia.

Con cifras históricas de votación, el público decidió el destino de los cinco habitantes que llegaron hasta la última noche del reality. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México 2026)

Su salida estuvo acompañada por sus padres y su hermano, quienes la recibieron entre porras en el set. Galilea Montijo le dedicó unas palabras antes de dar paso al repaso de sus mejores momentos dentro de la casa.

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Ese Pérez ocupa el cuarto lugar

Ese Pérez, identificado como uno de los habitantes que más generó polémica durante la temporada, se quedó con el cuarto lugar tras sumar 6,618,224 votos. El influencer fue el primero en conocer su posición después de que se confirmara el quinto puesto, en un bloque de la gala en el que todavía restaban por definirse tres lugares.

Gema Garoa se fue con el quinto puesto

Memo Schutz, Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa definieron su destino en la gran final del reality, donde el voto del público marcó la diferencia entre cada posición. (Captura de pantalla YouTube)

Gema Garoa obtuvo el quinto lugar con 6,155,417 votos, la cifra más baja entre los cinco finalistas. La actriz fue la primera en salir de la casa durante la gala final y agradeció a sus compañeros antes de la despedida de Galilea Montijo.

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Garoa vendió el 100% de su presupuesto durante su paso por el reality, una decisión que le generó confrontaciones directas con Karina Torres, con quien mantenía una amistad dentro de la casa. A su salida, fue recibida por su abuela, identificada como Linda, además de amigas que la esperaban en el público.