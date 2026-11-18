(Foto: X/@SergioMayerb)

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Las acusaciones que enfrenta Vadhir Derbez han generado una fuerte conversación en el mundo del espectáculo. El hijo de Eugenio Derbez se encuentra en medio de una controversia legal por señalamientos de presunta agresión sexual, situación que ha provocado distintas reacciones entre figuras del entretenimiento. Una de ellas fue Sergio Mayer, quien fue cuestionado por los medios de comunicación sobre el caso y reconoció que se trata de un asunto especialmente delicado.

“Muy delicado, muy delicado. Yo espero que todo se aclare en tiempo y forma”, expresó el también exdiputado al referirse a la situación del actor. Mayer aclaró que no conoce a las personas involucradas ni tiene información completa sobre el expediente, por lo que evitó emitir un juicio sobre lo sucedido. Sin embargo, aprovechó el encuentro con la prensa para compartir su postura sobre la importancia de escuchar a quienes denuncian y permitir que las autoridades determinen qué ocurrió.

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“Yo siempre digo que hay que dar, por supuesto, el derecho a la duda a la víctima. Siempre hay que escuchar a la víctima”, señaló. No obstante, también consideró que las denuncias falsas representan un problema que debe atenderse, pues pueden afectar gravemente a quienes son señalados.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez y cómo comenzó la polémica?

Vadhir Derbez enfrenta una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una presunta agresión sexual. (IG: vadhird)

La controversia comenzó con la denuncia de una modelo estadounidense de 19 años, quien señaló a Vadhir Derbez por una presunta agresión sexual durante la grabación de un videoclip en la alcaldía Coyoacán. El actor rechazó las acusaciones y aseguró contar con elementos para demostrar que los hechos no ocurrieron como fueron denunciados.

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El caso tomó mayor relevancia cuando la Fiscalía capitalina obtuvo una orden de aprehensión contra el intérprete por el delito de violación. Sin embargo, tras promover un juicio de amparo, dicha orden quedó sin efectos, aunque la investigación continúa abierta y no existe una resolución definitiva sobre su responsabilidad.

Posteriormente, trascendió una segunda denuncia por presuntos hechos distintos, presentada por una adolescente de 15 años, quien habría señalado al actor por una supuesta agresión sexual durante un viaje en crucero. También se mencionaron presuntas amenazas posteriores. Ambos asuntos deben distinguirse y mantenerse en el terreno de las acusaciones mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

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Sergio Mayer habla del impacto que podría tener el caso en la vida de Vadhir

CIUDAD DE MÉXICO, 18MARZO2026.- El diputado Sergio Mayer regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

Al ser cuestionado sobre las posibles consecuencias de estas acusaciones en la carrera del actor, Sergio Mayer reconoció que una controversia de esta naturaleza puede afectar mucho más que su actividad profesional.

“Por supuesto, por supuesto. Afecta tu carrera, afecta tu nombre, afecta a la familia”, respondió cuando le preguntaron si la situación podría perjudicar los proyectos profesionales de Vadhir. Después insistió en que este tipo de acusaciones requieren especial cuidado por su gravedad y por las consecuencias que pueden tener para todas las personas involucradas.

Mayer también expresó preocupación por lo que considera un uso indebido de las denuncias falsas, aunque reconoció que las presuntas víctimas deben ser escuchadas. “Creo que se ha abusado demasiado con este tipo de cosas”, comentó. Finalmente, pidió que las autoridades hagan su trabajo y que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias. “Que la justicia haga su trabajo, que hagan lo correcto y definitivamente que investiguen”, concluyó.

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De esta manera, Sergio Mayer se sumó a las voces que han reaccionado a la controversia que rodea al hijo de Eugenio Derbez. Mientras el caso continúa generando conversación, el desenlace dependerá de las investigaciones y de las resoluciones de las autoridades, no de las opiniones que circulan en el medio artístico.