La función forma parte del programa del 17 aniversario de la Noche de Museos de la Ciudad de México. Composición fotográfica. (Fotos: Cultura UNAM/CASUL)

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El Cineclub CASUL proyecta El cadáver de la novia de forma gratuita el miércoles 25 de noviembre a las 18:00 horas en la Casa Universitaria del Libro, ubicada en Orizaba 24, colonia Roma Norte, en la Ciudad de México.

La función no requiere registro previo y el cupo es de 40 personas.

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La entrada es libre con fines exclusivamente académicos. La actividad se enmarca en el 17 aniversario de la Noche de Museos y cuenta con el respaldo de la Filmoteca de la UNAM, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad de México.

El Cineclub CASUL realiza proyecciones todos los miércoles y cada mes organiza su programación en torno a un tema central. (Foto: Fundación UNAM)

La función es cada miércoles y el cupo se agota rápido

El Cineclub CASUL realiza proyecciones todos los miércoles. La capacidad del recinto para estas funciones es de 40 asistentes, por lo que llegar con anticipación es recomendable, pues una vez que el recinto se llena, la insitución se reserva el derecho de admisión.

No hay forma de apartar lugar con antelación, ya que la entrada es por orden de llegada.

Para más información, el recinto puede contactarse al teléfono 5555250550, extensiones 103 y 104, o al correo actividades.casul@gmail.com.

También está disponible el sitio https://casul.unam.mx/ y las redes sociales @CASUL_UNAM en Instagram y @casulunam en X.

Cómo llegar a la CASUL en Roma Norte

La Casa Universitaria del Libro está en Orizaba 24, esquina con Puebla, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, CP 06700.

La estación de Metro más cercana es Insurgentes, sobre la Línea 1. Desde ahí, el recinto queda a unos diez minutos caminando hacia el oriente por Álvaro Obregón o Sonora.

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También es accesible en Metrobús: la Línea 1 tiene parada en Álvaro Obregón, a aproximadamente dos cuadras.

Quienes vayan en automóvil pueden considerar estacionamientos de la zona, ya que el espacio público en Roma Norte suele estar limitado.

De qué trata El cadáver de la novia

El cadáver de la novia —título original Corpse Bride— es una película de animación en stop-motion estrenada en 2005.

La historia transcurre en un pueblo europeo de la época victoriana y sigue a Víctor, un joven que practica sus votos matrimoniales en el bosque y, sin saberlo, coloca el anillo en el dedo de una mujer muerta llamada Emily, quien resucita convencida de que él es su esposo.

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Las voces originales son de Johnny Depp como Víctor y Helena Bonham Carter como Emily. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ese momento, Víctor queda atrapado entre dos mundos: el de los vivos, donde lo espera su prometida Victoria, y el de los muertos, colorido y festivo, donde Emily lo reclama.

La película dura 77 minutos y recaudó 118 millones de dólares en taquilla con un presupuesto de 40 millones.

Las voces originales en inglés son de Johnny Depp como Víctor y Helena Bonham Carter como Emily. La música estuvo a cargo de Danny Elfman, colaborador habitual de Burton.

Quién es Tim Burton, el director de la película

Tim Burton nació el 25 de agosto de 1958 en Burbank, California.

Estudió animación en el California Institute of the Arts y comenzó su carrera como animador en Disney antes de dirigir su primera película, Pee-wee’s Big Adventure, en 1985.

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Tim Burtin y la actriz Monica Bellucci. REUTERS/Mina Kim

Se hizo conocido por mezclar fantasía oscura, horror gótico y humor en sus filmes. Entre sus trabajos más reconocidos están Beetlejuice (1988), Batman (1989), El joven manos de tijera (1990), El extraño mundo de Jack (1993) —que produjo—, Charlie y la fábrica de chocolate (2005) y la serie Wednesday (2022), de Netflix.

El cadáver de la novia recibió una nominación al Óscar como Mejor Película Animada. Burton codirigió el filme junto a Mike Johnson, quien manejó secuencias específicas mientras Burton supervisó el conjunto del proyecto.

Qué es la CASUL y por qué hace funciones de cine

La Casa Universitaria del Libro, conocida como CASUL, es un espacio cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) adscrito a la Coordinación de Difusión Cultural.

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Abrió sus puertas el 10 de diciembre de 1986 en una antigua residencia de la colonia Roma construida entre 1920 y 1925.

El recinto ofrece presentaciones de libros, talleres, conciertos, conferencias y funciones de cine.

Las proyecciones cinematográficas se realizan todos los miércoles y su programación mensual gira en torno a un tema. En 2026, la CASUL registra un promedio de 15 actividades mensuales con cerca de 990 asistentes, según datos de la Gaceta UNAM.