Una serie de videos virales encendieron las alarmas en torno al estado de salud de la actriz. (@sabineoficial, Instagram)

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Sabine Moussier habló sobre su estado de salud y la manera en que enfrenta la enfermedad que le fue diagnosticada después de atravesar un complicado proceso para encontrar respuestas a sus problemas médicos. Durante un encuentro con los medios de comunicación, la actriz aseguró que se encuentra bien, contenta y enfocada en sus compromisos profesionales, mientras continúa trabajando en teatro. También aprovechó para expresar públicamente su agradecimiento a Thalía, quien tuvo un papel importante en la búsqueda de atención médica especializada.

Al ser cuestionada sobre cómo cierra el año en materia de salud, la intérprete respondió con optimismo: “Bien, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy contenta”. Además, contó que actualmente participa en dos obras de teatro, una señal de que mantiene sus actividades laborales. Sus declaraciones despertaron interés porque durante los últimos años ha compartido algunas de las dificultades que enfrentó para conocer el origen de los síntomas que afectaban su bienestar.

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Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando le preguntaron por Thalía y la ayuda que recibió de ella. Moussier no ocultó su reconocimiento hacia la cantante y su familia, pues aseguró que sus recomendaciones fueron determinantes para llegar con una especialista que pudiera orientarla. “Estoy muy, muy agradecida, pero por siempre. Ella se portó súper linda”, expresó.

¿Qué enfermedad tiene Sabine Moussier y cómo afecta su salud?

Sabine Moussier ya no quiere ser villana de telenovelas (Foto: Televisa)

La actriz padece neuropatía de fibras pequeñas, una condición que afecta principalmente a las fibras nerviosas encargadas de transmitir información relacionada con el dolor, la temperatura y algunas funciones automáticas del organismo. Estas estructuras forman parte del sistema nervioso periférico y, cuando presentan daños, pueden provocar síntomas que afectan considerablemente la calidad de vida.

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Entre las manifestaciones más frecuentes de esta enfermedad se encuentran el ardor, las punzadas, el hormigueo, la sensación de descargas eléctricas y el dolor, especialmente en manos y pies. También pueden presentarse alteraciones de la sensibilidad y problemas relacionados con funciones involuntarias del cuerpo, como la regulación de la temperatura, la sudoración y la frecuencia cardiaca. La intensidad y combinación de síntomas varían de una persona a otra.

La neuropatía de fibras pequeñas puede tener diferentes causas, entre ellas diabetes, enfermedades autoinmunes, infecciones y alteraciones metabólicas. En algunos pacientes no se consigue identificar un origen específico. Aunque existen tratamientos para controlar los síntomas y atender la causa cuando se conoce, no todos los casos tienen una cura definitiva. En el caso de Moussier, la actriz ha hablado de su condición como un padecimiento complejo que requiere atención médica.

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Thalía y su madre fueron fundamentales para encontrar el diagnóstico de Sabine Moussier

Otro de los nombres que han resonado mucho en la lista de participantes de Survivor VIP es Sabine Moussier (Foto: Instagram: @sabineoficial)

Al recordar cómo consiguió orientación médica, Sabine destacó especialmente el apoyo de Thalía y de su madre, Yolanda Miranda. Según explicó, fue gracias a ellas que pudo llegar con la doctora adecuada para obtener un diagnóstico. La actriz recordó el gesto con especial cariño y reconoció que la ayuda llegó en un momento en el que necesitaba respuestas sobre lo que estaba ocurriendo con su cuerpo.

“Su mamá, gracias a ella fue que yo pude ir con la doctora adecuada para el diagnóstico”, contó frente a las cámaras. Posteriormente, dedicó unas palabras a la madre de la cantante: “Yolanda, eso es para siempre”. La intérprete dejó claro que no considera aquella ayuda un favor menor, sino un gesto que conservará en su memoria.

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Su agradecimiento también estuvo dirigido directamente a Thalía: “Y a ella agradecida también por siempre, por siempre, de verdad”. Aunque no profundizó en los detalles de su tratamiento ni en posibles cambios recientes de su condición, sí transmitió tranquilidad al asegurar que se encuentra bien. La relación de ambas artistas quedó nuevamente en evidencia a través de estas palabras, que muestran la importancia que tuvo el acompañamiento de la cantante en un momento delicado para su salud.