La difusión del mensaje de Trump sobre las caravanas coincide con un enfrentamiento diplomático por el fentanilo y la gira de Sheinbaum en China, configurando una semana de alta presión para la relación entre México y Washington

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La Embajada de Estados Unidos en México difundió este 18 de noviembre, en su cuenta de X, un mensaje atribuido al presidente Donald Trump sobre las caravanas migrantes. Lo acompañó con el hashtag #NiLoIntentes y una imagen con la fotografía del mandatario.

El texto, fechado el 12 de noviembre de 2026, dice: “La INVASIÓN de nuestro país está ocurriendo otra vez. Se están formando enormes CARAVANAS que inician su marcha ilegal a través de México. ¡Pero no serán aceptados!”

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La publicación llega en un momento delicado para la relación bilateral. Ocurre en plena cumbre de APEC en Shenzhen, que se celebra el 18 y 19 de noviembre. Además, las embajadas de EU y China en México acaban de enfrentarse públicamente por el fentanilo.

El mensaje de Trump y la amenaza de aranceles

@USEmbassyMEX

El texto replicado por la sede diplomática corresponde a una publicación de Trump del 12 de noviembre. Ese día el presidente estadounidense escribió en Truth Social que México debe detener a los migrantes “ahora” o los aranceles se duplicarán de inmediato.

@realDonaldTrump

Trump relacionó el avance de las caravanas con la derrota republicana en las elecciones intermedias. Días después, insistió en que México “las detendrá” y reiteró que subirá los aranceles si el gobierno mexicano no cumple.

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La respuesta de Sheinbaum y el contexto de las caravanas

El mandatario estadounidense exigió frenar los grupos que avanzan por territorio nacional y advirtió en Truth Social que la medida entraría en vigor de inmediato, sin establecer un plazo concreto

Tras la amenaza, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó reprimir a las caravanas. También explicó que en sus dos años de gobierno han llegado a México unas 10 caravanas y ninguna alcanzó la frontera con Estados Unidos.

Algunos datos de contexto:

Chiapas: las movilizaciones más recientes no lograron salir de ese estado.

Honduras: una nueva caravana partió el 15 de noviembre con unas 100 personas y todavía no cruza por territorio mexicano.

Cifras divulgadas: un medio reportó que México disolvió 24 caravanas desde el regreso de Trump a la presidencia.

La campaña “Ni lo intentes”

Migrants of various nationalities travel in a caravan toward northern Mexico as they seek to reach the United States, in Mapastepec, Chiapas, Mexico, November 17, 2026. REUTERS/Damian Sanchez

El hashtag no es nuevo. El 18 de octubre, la sede diplomática difundió un video con el lema “Ni lo intentes”, en el que advertía que la frontera permanecería cerrada a la migración irregular aunque las personas se unieran a una caravana. En ese mensaje aseguró que quien intente cruzar de forma irregular será detenido, deportado y procesado penalmente.

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Tras las elecciones del 3 de noviembre, en las que los demócratas tomaron el control del Congreso, la embajada publicó otro mensaje. Decía que las leyes migratorias no cambiaron después de los comicios. Otras sedes estadounidenses en la región, como la de Tegucigalpa, emitieron advertencias similares.

El choque con China por el fentanilo

@USEmbassyMEX

La publicación se suma a otro episodio de tensión diplomática. La embajada estadounidense afirmó en X que el fentanilo “no empieza en México” y que sus ingredientes vienen principalmente de China.

La respuesta llegó el martes 17 de noviembre. La Embajada de China en México acusó a la estadounidense de difamarla y sostuvo que el problema responde al abuso de fármacos en Estados Unidos. Añadió que la crisis del fentanilo en ese país “no la causó ni China ni México”.

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@EmbChinaMex

Entre los puntos del posicionamiento chino destacan:

Cooperación con México: China y México establecieron un grupo de trabajo sobre precursores químicos y, según la embajada, han tenido una cooperación fructífera.

Exhorto a Washington: pidió a la embajada estadounidense dedicar su tiempo a cooperar con México, en lugar de recurrir a la calumnia, la injuria y la falsa imputación.

No es un cruce inédito. En febrero de 2025, la embajada china ya había pedido a EU asumir la responsabilidad por el consumo de fentanilo entre sus ciudadanos.

Un contexto con múltiples frentes

El intercambio ocurre mientras Sheinbaum realiza su gira por China por la cumbre de APEC. Medios reportaron que la presidenta calificó como “muy productiva” la gira y vio una “nueva era de cooperación” tras reunirse con Xi Jinping.

Así, tres frentes coinciden en la agenda de México:

Migración: la presión de Trump sobre las caravanas y la amenaza arancelaria.

Seguridad: el debate sobre el origen de los precursores del fentanilo.

Comercio: la relación con Washington y Pekín, con la revisión del T-MEC de fondo.