Las autoridades de los Programas del Bienestar lanzaron una advertencia de seguridad para las personas interesadas en registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

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Las autoridades de los Programas del Bienestar lanzaron una advertencia de seguridad para las personas interesadas en registrarse a la Beca Rita Cetina y también para los demás beneficiarios de las políticas.

A través de sus redes sociales, las autoridades alertaron sobre una modalidad de fraude. El engaño consiste en llamadas telefónicas de supuestos gestores que ofrecen créditos, préstamos o la incorporación a pensiones y becas a cambio de depósitos en efectivo. La Secretaría de Bienestar aclaró que esos créditos no existen y que ningún trámite de registro tiene costo.

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La dependencia también desmintió documentos que aparentan ser oficiales y prometen entregas inmediatas de dinero, como el supuesto “bono nacional del sistema de apoyos” por 60,000 pesos. Ese tipo de papeles utiliza logos y nombres de instituciones públicas para aparentar legitimidad, pero es falso.

A través de sus redes sociales, las autoridades alertaron sobre una modalidad de fraude (X@apoyosbienestar)

El registro a los Programas para el Bienestar se realiza únicamente mediante convocatorias difundidas en los canales oficiales de Bienestar y Gobierno de México. Las autoridades recomiendan no entregar dinero, datos personales, documentos ni información bancaria a personas que contacten por teléfono con estas ofertas.

Quienes reciban una llamada de este tipo pueden reportarla de manera anónima al número 089.

A través de sus redes sociales, las autoridades alertaron sobre una modalidad de fraude (X@@Bienestar_CDMX)

Últimos días de registro a la Beca Rita Cetina

Por otra parte, las familias que no concluyeron el registro en línea para la Beca Rita Cetina pueden solicitar el apoyo de forma presencial hasta este 22 de noviembre de 2026. El trámite se realiza en las sedes auxiliares y en los Centros de Atención de Becas Bienestar.

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La madre, padre o persona tutora debe acudir personalmente para recibir orientación y entregar los datos de cada estudiante inscrito en una primaria o secundaria pública. Las autoridades recomiendan consultar previamente en el plantel la Clave de Centro de Trabajo (CCT), necesaria para identificar la escuela.

Para el registro se debe presentar la CURP certificada e impresa de la persona tutora, una identificación oficial vigente en original y copia, además de un comprobante de domicilio reciente en copia. También se requiere un número telefónico y un correo electrónico de contacto.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Por cada alumna o alumno que se busque incorporar, la familia debe llevar la CURP certificada impresa y la CCT de su escuela. El personal de los módulos puede solicitar documentación adicional según cada caso.

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Pagos de las pensiones continúan

Además, los pagos de las Pensiones para el Bienestar correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2026 avanzan de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada derechohabiente. La dispersión incluye a adultos mayores, Mujeres Bienestar, personas con discapacidad, Madres Trabajadoras y beneficiarios de Sembrando Vida.

El operativo comenzó el martes 3 de noviembre de 2026 con el depósito para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra A. Los recursos se entregan de forma escalonada en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no todos los beneficiarios reciben el dinero el mismo día.

La Secretaría de Bienestar programa la entrega durante casi todo noviembre. Las personas adultas mayores reciben 6,400 pesos bimestrales; Mujeres Bienestar obtiene 3,100 pesos, mientras que la pensión para personas con discapacidad contempla 3,300 pesos.

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La dispersión terminará el viernes 27 de noviembre de 2026. Los beneficiarios pueden consultar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar, por teléfono o en cajeros automáticos de las sucursales bancarias.