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2 de octubre golpea a comercios de CDMX: pierden más de 23 mdp por movilizaciones

El impacto económico se concentró principalmente en los establecimientos ubicados en las zonas donde transitaron los manifestantes

Imágenes de la movilización en conmoración al 2 de octubre de 1968 (AFP)
Imágenes de la movilización en conmoración al 2 de octubre de 1968 (AFP)
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Las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México con motivo del 2 de octubre de 1968 dejaron afectaciones económicas para establecimientos ubicados en las zonas por donde avanzaron los manifestantes. De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), los negocios reportaron millones de pesos en ventas que no pudieron concretarse.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial, informó que los comercios del Centro Histórico y en corredores como el Eje Central Lázaro Cárdenas y Flores Magón registraron pérdidas por 23 millones 125 mil pesos debido a la suspensión de actividades y al cierre anticipado de vialidades y locales.

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A esta cantidad se sumó el gasto que realizaron los empresarios para proteger sus instalaciones y a sus trabajadores ante el riesgo de actos vandálicos. Asimismo, el empresario señaló que 3 mil 569 unidades económicas resultaron afectadas y que el sector privado destinó recursos adicionales para reforzar la seguridad de sus negocios durante las protestas.

Impacto económico tras movilizaciones del 2 de octubre

El impacto económico se concentró principalmente en los establecimientos ubicados en las zonas donde transitaron los manifestantes. Ante las condiciones de riesgo, algunos comercios tuvieron que detener sus operaciones antes del horario habitual, mientras que otros optaron por suspender completamente sus actividades.

Infografía con ilustraciones de comercios, vallas de seguridad y textos con cifras sobre pérdidas económicas y costos de protección.
La Cámara de Comercio de Ciudad de México señala que los comercios gastaron 25,5 millones de pesos en seguridad durante la marcha del 2 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vicente Gutiérrez Camposeco puntualizó que el sector privado desembolsó 25 millones 590 mil pesos para colocar vallas y tapiales, además de contratar servicios adicionales de seguridad. Estas medidas tuvieron como propósito proteger a los colaboradores y mantener a salvo los establecimientos ante posibles incidentes.

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La suma de todos los conceptos muestran que el impacto para los negocios contempló tanto los ingresos que no pudieron generarse como los recursos utilizados para reforzar la protección de los inmuebles.

Canaco CDMX pide medidas ante actos vandálicos

La Cámara de Comercio también condenó los destrozos y hechos violentos atribuidos a grupos radicales como el Bloque Negro, a los que responsabilizó de generar, hasta el momento, pérdidas estimadas de entre un millón y un millón 500 mil pesos.

El organismo empresarial aclaró que mantiene respeto hacia las personas que participaron de manera pacífica en la conmemoración del 58 aniversario de los acontecimientos de la Plaza de las Tres Culturas. No obstante, manifestó su rechazo a las acciones que afectaron el derecho al trabajo, la movilidad y la seguridad patrimonial de los establecimientos.

Ante este panorama, el organismo hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer las medidas de prevención, garantizar la aplicación de la ley y establecer mecanismos de apoyo o compensación dirigidos a los comerciantes formales que resultan afectados por este tipo de acontecimientos.

De la misma, sostuvo que los locales de la zona cumplen con sus obligaciones fiscales y contribuyen al desarrollo económico de la capital, por lo que consideró necesario evitar que sean ellos quienes absorban los costos derivados de actos vandálicos.

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