Camila Fernández anuncia su segundo embarazo durante concierto; así presume su baby bump

La cantante mexicana Camila Fernández realiza una presentación musical en vivo sobre un escenario, vestida con un traje de charro de color negro. Durante la interpretación de la canción Hermoso cariño, acompañada por músicos de mariachi con violines y guitarras, la artista coloca su mano sobre el abdomen mientras canta frente al público.

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Camila Fernández anuncia que está embarazada durante un concierto al interpretar Hermoso cariño con mariachi y llevar una mano al abdomen frente al público. La cantante compartió el momento en Instagram con el mensaje: “Mi hermoso cariño en camino”.

La artista aparece sobre el escenario con un traje de charro negro, acompañada por músicos que interpretan violines y guitarras. Mientras avanza la canción, Camila Fernández se toca el vientre y recibe la reacción de los asistentes.

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La publicación confirma que la hija de Alejandro Fernández espera un nuevo bebé. La cantante no dio a conocer la fecha estimada de nacimiento ni otros detalles sobre el embarazo en el mensaje que acompaña el video.

Camila Fernández anuncia su embarazo mientras canta “Hermoso cariño”

El anuncio ocurre en medio de una presentación en vivo. Camila Fernández interpreta “Hermoso cariño”, tema asociado con la música mexicana, mientras los músicos de mariachi la acompañan desde el escenario.

La cantante viste un traje de charro negro con detalles claros y mantiene una mano sobre el abdomen durante parte de la interpretación. El gesto provoca gritos y aplausos entre el público presente.

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(Instagram)

“Mi hermoso cariño en camino”, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram. La frase acompaña las imágenes de su actuación y confirma que su familia crecerá.

El video muestra a la cantante concentrada en la interpretación. En un momento, la emoción se hace presente durante el concierto y la reacción de los asistentes acompaña el anuncio que después queda plasmado en sus redes sociales.

Camila Fernández ha desarrollado su carrera entre la música ranchera, el pop y las interpretaciones de temas tradicionales mexicanos. En esta ocasión eligió una canción de amor para comunicar una noticia personal ante sus seguidores.

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La publicación se llena de mensajes de felicitación pocos minutos después de ser difundida. Entre los comentarios aparecen expresiones de sorpresa, abrazos virtuales y buenos deseos para la cantante y su bebé.

Los seguidores celebran la noticia en Instagram

“Cami hermosa muchas felicidades”, escribió una usuaria en la sección de comentarios. Otras personas destacaron la emoción que les provocó el anuncio durante la presentación.

(Instagram)

“¡Felicidades mi niña! ¡Te adoroooooo! ¡Te abrazo pronto!”, se lee en uno de los mensajes con mayor número de reacciones. La respuesta se suma a decenas de comentarios de seguidores que enviaron corazones y emojis de llanto.

Otra cuenta publicó: “¡Que emoción!, muchas felicidades Camila 🥹😍 te mandamos un abrazo y Alex un abrazo más fuerte”. El comentario alude a la cercanía de la cantante con integrantes de la familia Fernández.

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“Que siga la dinastía. Felicidades Cami!”, escribió otro usuario. La frase retoma el peso de la familia Fernández dentro de la música regional mexicana y la expectativa por la llegada de un nuevo integrante.

Los mensajes también incluyen referencias al proceso personal de la artista. “Wowww... después de todo lo vivido ...uno tiene su recompensa!!!”, comentó una seguidora, mientras otras personas escribieron: “Bendiciones Camí para este bebé y toda la familia”.

Camila no respondió de forma pública a los comentarios que aparecen en la publicación. Tampoco compartió, hasta ahora, si el bebé será niño o niña ni si realizará alguna celebración para revelar el sexo.

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Camila Fernández ya es mamá de Cayetana

Este embarazo será una nueva etapa en la maternidad de Camila Fernández, quien ya es madre de Cayetana. La niña nació el 14 de marzo de 2021 en Guadalajara, Jalisco.

La cantante dio a conocer el rostro de su hija semanas después del nacimiento. En aquellas imágenes apareció junto a Cayetana y Francisco Barba, con quien se casó en agosto de 2020.

La llegada de su primera hija ocurre después de un embarazo que Camila mantuvo en privado durante varios meses. La cantante explicó entonces que atravesó complicaciones de salud durante la gestación.

“La vida nos da bendiciones por las que vale la pena luchar”, escribió Fernández al hablar de su primer embarazo. En ese mismo mensaje señaló que había pasado por “meses muy complicados” junto con su bebé.

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Cayetana nació a las 38 semanas de gestación, midió 49 centímetros y pesó 3,660 gramos, según los datos difundidos en 2021. Camila relató entonces que fue sometida a una cesárea y después recibió una operación de vesícula.

“Tenerla en mis brazos es lo mejor que me ha pasado en la vida”, expresó la cantante en declaraciones retomadas en ese momento. La artista compartió que el nacimiento de su hija le permitió dejar atrás la preocupación acumulada durante el embarazo.

Ahora, cinco años después del nacimiento de Cayetana, Camila Fernández vuelve a usar la música para hacer público un momento familiar. La intérprete eligió “Hermoso cariño” y una frase breve para anunciar que espera a su segundo bebé.

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