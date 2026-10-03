Conductora invade carril del Metrobús y descubren sus más de 200 multas: deberá pagar medio millón de pesos para recuperar su auto

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La historia de una conductora en la Ciudad de México se volvió viral después de que un policía de tránsito exhibiera la enorme cantidad de infracciones que tenía acumuladas. De acuerdo con lo mostrado en un video publicado en redes sociales, la mujer tenía más de 200 multas pendientes, por lo que su vehículo terminó en un depósito vehicular y no podrá recuperarlo hasta cubrir el adeudo.

El caso fue difundido por el creador de contenido conocido como ‘Somos más los buenos’, perfil administrado por un policía de tránsito que suele compartir en TikTok intervenciones relacionadas con el cumplimiento del reglamento vial en la capital.

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La cuenta, reconocida por utilizar como imagen un chihuahua vestido de policía, publicó un nuevo episodio que rápidamente llamó la atención de los usuarios debido a la cantidad de infracciones que aparecieron asociadas al automóvil de la conductora.

La conductora fue detenida por circular en el carril del Metrobús

(TikTok / @somosmaslosbuenospolice)

Todo comenzó cuando los agentes detectaron a la mujer desplazándose por un espacio destinado exclusivamente al Metrobús, una práctica que está prohibida para los automovilistas particulares.

El policía se acercó al vehículo para solicitarle la documentación correspondiente y explicarle el motivo de la intervención.

“Viene circulando en el carril del metrobús, se viene pasando los altos, se le va a levantar su infracción. ¿Puede permitir tarjeta y licencia, por favor?”, le dice el policia y tiktoker, a lo que la conductora responde: “Porque tengo prisa. Porque muchos coches lo hacen”.

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La explicación de la automovilista no evitó que los agentes continuaran con el procedimiento. El elemento de tránsito también hizo énfasis en que conducir un automóvil implica cumplir con determinadas obligaciones y asumir las consecuencias cuando se infringen las normas.

“El tener un vehículo es una responsabilidad. Si es tu culpa, es tu responsabilidad”; aseveró el policia.

El momento tomó otro rumbo cuando la conductora aparentemente intentó abandonar el lugar para evitar que continuara la intervención de los oficiales. Sin embargo, la maniobra no tuvo éxito y fue detenida por los agentes.

Más de 200 multas y una deuda de medio millón de pesos

(TikTok / @somosmaslosbuenospolice)

La sorpresa llegó cuando los policías revisaron la situación administrativa del vehículo. Según lo expuesto en la grabación, el automóvil acumulaba más de 200 infracciones, una cifra que generó todo tipo de reacciones entre quienes observaron el contenido.

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El adeudo, de acuerdo con lo mostrado en el video, ascendería aproximadamente a medio millón de pesos, cantidad que la propietaria tendría que cubrir para poder recuperar el automóvil.

Tras la intervención, el vehículo fue trasladado a un depósito vehicular. La situación provocó que los usuarios cuestionaran cómo un automóvil puede continuar circulando durante tanto tiempo mientras acumula una cantidad tan elevada de infracciones.

El caso también abrió conversación sobre la forma en que se detectan y acumulan las multas, así como sobre las consecuencias que enfrentan los conductores cuando mantienen pendientes sus obligaciones relacionadas con el reglamento de tránsito.

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El video supera los dos millones de reproducciones

(TikTok / @somosmaslosbuenospolice)

La publicación rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas digitales y alcanzó más de dos millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los contenidos que más comentarios generó dentro del perfil.

Los usuarios no tardaron en reaccionar ante la cantidad de infracciones que presuntamente tenía acumuladas la conductora. Algunos tomaron el caso con humor, mientras otros cuestionaron cómo fue posible que el automóvil continuara circulando.

“200 infracciones 😳 es un nuevo récord y como trae escoltas piensa que ya la libro”.

“Sale más barato pagar las 200 infracciones o comprarme otro coche?”

“Pregunta seria; cómo logran verificar si deben 200 infracciones?”

“Como un carro puede tener tantas y circular tanto tiempo”.

La grabación volvió a poner bajo los reflectores el trabajo de los policías de tránsito que documentan sus intervenciones en redes sociales. En este caso, el dato que más sorprendió a los usuarios no fue solamente la infracción cometida en el carril del Metrobús, sino el historial que apareció después de revisar la situación del automóvil.

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Hasta ahora, el episodio continúa generando conversación entre los usuarios de redes sociales, particularmente por la cantidad de multas y por el monto que tendría que cubrir la propietaria para poder recuperar su vehículo del depósito.