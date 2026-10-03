México

Conductora invade carril del Metrobús y descubren sus más de 200 multas: deberá pagar medio millón de pesos para recuperar su auto

El caso quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral por la cantidad de infracciones acumuladas y el monto que tendría que pagar

Guardar

La historia de una conductora en la Ciudad de México se volvió viral después de que un policía de tránsito exhibiera la enorme cantidad de infracciones que tenía acumuladas. De acuerdo con lo mostrado en un video publicado en redes sociales, la mujer tenía más de 200 multas pendientes, por lo que su vehículo terminó en un depósito vehicular y no podrá recuperarlo hasta cubrir el adeudo.

El caso fue difundido por el creador de contenido conocido como ‘Somos más los buenos’, perfil administrado por un policía de tránsito que suele compartir en TikTok intervenciones relacionadas con el cumplimiento del reglamento vial en la capital.

PUBLICIDAD

La cuenta, reconocida por utilizar como imagen un chihuahua vestido de policía, publicó un nuevo episodio que rápidamente llamó la atención de los usuarios debido a la cantidad de infracciones que aparecieron asociadas al automóvil de la conductora.

La conductora fue detenida por circular en el carril del Metrobús

(TikTok / @somosmaslosbuenospolice)
(TikTok / @somosmaslosbuenospolice)

Todo comenzó cuando los agentes detectaron a la mujer desplazándose por un espacio destinado exclusivamente al Metrobús, una práctica que está prohibida para los automovilistas particulares.

El policía se acercó al vehículo para solicitarle la documentación correspondiente y explicarle el motivo de la intervención.

“Viene circulando en el carril del metrobús, se viene pasando los altos, se le va a levantar su infracción. ¿Puede permitir tarjeta y licencia, por favor?”, le dice el policia y tiktoker, a lo que la conductora responde: “Porque tengo prisa. Porque muchos coches lo hacen”.

PUBLICIDAD

La explicación de la automovilista no evitó que los agentes continuaran con el procedimiento. El elemento de tránsito también hizo énfasis en que conducir un automóvil implica cumplir con determinadas obligaciones y asumir las consecuencias cuando se infringen las normas.

“El tener un vehículo es una responsabilidad. Si es tu culpa, es tu responsabilidad”; aseveró el policia.

El momento tomó otro rumbo cuando la conductora aparentemente intentó abandonar el lugar para evitar que continuara la intervención de los oficiales. Sin embargo, la maniobra no tuvo éxito y fue detenida por los agentes.

Más de 200 multas y una deuda de medio millón de pesos

(TikTok / @somosmaslosbuenospolice)
(TikTok / @somosmaslosbuenospolice)

La sorpresa llegó cuando los policías revisaron la situación administrativa del vehículo. Según lo expuesto en la grabación, el automóvil acumulaba más de 200 infracciones, una cifra que generó todo tipo de reacciones entre quienes observaron el contenido.

El adeudo, de acuerdo con lo mostrado en el video, ascendería aproximadamente a medio millón de pesos, cantidad que la propietaria tendría que cubrir para poder recuperar el automóvil.

Tras la intervención, el vehículo fue trasladado a un depósito vehicular. La situación provocó que los usuarios cuestionaran cómo un automóvil puede continuar circulando durante tanto tiempo mientras acumula una cantidad tan elevada de infracciones.

El caso también abrió conversación sobre la forma en que se detectan y acumulan las multas, así como sobre las consecuencias que enfrentan los conductores cuando mantienen pendientes sus obligaciones relacionadas con el reglamento de tránsito.

El video supera los dos millones de reproducciones

(TikTok / @somosmaslosbuenospolice)
(TikTok / @somosmaslosbuenospolice)

La publicación rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas digitales y alcanzó más de dos millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los contenidos que más comentarios generó dentro del perfil.

Los usuarios no tardaron en reaccionar ante la cantidad de infracciones que presuntamente tenía acumuladas la conductora. Algunos tomaron el caso con humor, mientras otros cuestionaron cómo fue posible que el automóvil continuara circulando.

“200 infracciones 😳 es un nuevo récord y como trae escoltas piensa que ya la libro”.

“Sale más barato pagar las 200 infracciones o comprarme otro coche?”

“Pregunta seria; cómo logran verificar si deben 200 infracciones?”

“Como un carro puede tener tantas y circular tanto tiempo”.

La grabación volvió a poner bajo los reflectores el trabajo de los policías de tránsito que documentan sus intervenciones en redes sociales. En este caso, el dato que más sorprendió a los usuarios no fue solamente la infracción cometida en el carril del Metrobús, sino el historial que apareció después de revisar la situación del automóvil.

Hasta ahora, el episodio continúa generando conversación entre los usuarios de redes sociales, particularmente por la cantidad de multas y por el monto que tendría que cubrir la propietaria para poder recuperar su vehículo del depósito.

Temas Relacionados

CDMXMetrobúsmultasviralTikTokpolicía de vialidadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Felipe Calderón recuerda por qué cerró Luz y Fuerza del Centro tras vandalización de su estatua en Los Pinos

El expresidente defendió el cierre de la compañía en el 2009, al argumentar diversas irregularidades administrativas y operativas

Felipe Calderón recuerda por qué cerró Luz y Fuerza del Centro tras vandalización de su estatua en Los Pinos

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 3 de octubre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 3 de octubre

Fausto Eduardo “N” es detenido con arma y marihuana en Tijuana: lo vinculan con el sicariato

Fausto Eduardo “N”, de 51 años, fue detenido por agentes de la FESC y la Guardia Nacional en la colonia Jardín Dorado; las autoridades lo relacionan preliminarmente con la venta de armas y actividades de sicariato

Fausto Eduardo “N” es detenido con arma y marihuana en Tijuana: lo vinculan con el sicariato

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de octubre

Hallan muerto a interno del Penal de Aguaruto: investigan posible suicidio

Abel Alexander Martínez Domínguez fue localizado sin vida en una celda del módulo 2 del Centro Penitenciario de Aguaruto; autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento

Hallan muerto a interno del Penal de Aguaruto: investigan posible suicidio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque escolar Torreón reabre el debate sobre el patrón digital de la comunidad incel

Ataque escolar Torreón reabre el debate sobre el patrón digital de la comunidad incel

Fausto Eduardo “N” es detenido con arma y marihuana en Tijuana: lo vinculan con el sicariato

Hallan muerto a interno del Penal de Aguaruto: investigan posible suicidio

Trump promete pena de muerte para grandes narcotraficantes y endurece su discurso contra los cárteles

Guardia Nacional detiene a un hombre que tenía 11 granadas, dos ametralladoras y un lanzagranadas en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez da lección sobre cuidado de la naturaleza: rescata un bicho “cara de niño” y explica por qué no hay que dañarlos

Eugenio Derbez da lección sobre cuidado de la naturaleza: rescata un bicho “cara de niño” y explica por qué no hay que dañarlos

Mexicano gana 1 millón de dólares tras 202 días encerrado en un supermercado por el reto de MrBeast

Xochimilco celebra su primera Feria del Chilacayote y la Calabaza con yoyos, canicas y trompos : habrá muestra gastronómica y concursos

Camila Fernández anuncia su segundo embarazo durante concierto; así presume su baby bump

Día de Chicas Pesadas en México: todos los pasos que debes seguir para formar parte de la mesa mas ‘fetch’

DEPORTES

México da la campanada y vence 7-1 a EUA en el Mundial de Beisbol U15: cuándo, a qué hora y dónde ver su siguiente partido

México da la campanada y vence 7-1 a EUA en el Mundial de Beisbol U15: cuándo, a qué hora y dónde ver su siguiente partido

Houston Texans vs Dallas Cowboys: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el clásico texano

“Speedball” Mike Bailey, estrella de AEW, confiesa su amor por Los Temerarios y revela que los escucha hasta cuando entrena

Buffalo Bills vs New England Patriots: dónde ver EN VIVO desde México, horario y todo lo que debes saber del partido de la NFL

Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la Semana 4 de la NFL