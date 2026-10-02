Jake Paul no se rinde con Canelo Álvarez y le lanza nuevo reto para pelear en Halloween: “Me tiene miedo”

(Ilustración: Infobae México)

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El boxeador estadounidense, Jake Paul volvió a poner sobre la mesa uno de los combates que más ha buscado concretar desde que comenzó a incursionar profesionalmente en el boxeo: enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez.

El estadounidense aprovechó el anuncio de la próxima pelea del mexicano para lanzar un nuevo desafío y cuestionar las razones por las que el tapatío no ha aceptado medirse con él.

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El creador de contenido convertido en boxeador mantiene su intención de compartir el cuadrilátero con Canelo antes de que el mexicano decida poner punto final a su trayectoria. Incluso, Paul ha recurrido en distintas ocasiones a ofertas económicas y provocaciones públicas para intentar acercar el enfrentamiento.

Uno de sus mensajes más recientes llegó después de conocerse que Álvarez enfrentará a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre, precisamente durante la noche de Halloween.

A través de X, anteriormente conocida como Twitter, Paul aprovechó la fecha para volver a lanzar una indirecta contra el mexicano.

“Que Canelo pelee en Halloween es perfecto. Lleva tres años disfrazándose de un tipo que me tiene miedo”, escribió.

(Captura de pantalla)

El mensaje rápidamente volvió a colocar la posibilidad de una pelea entre ambos en el centro de la conversación boxística.

El combate que estuvo cerca de realizarse

El interés de Jake Paul por enfrentar al mexicano no es nuevo. De acuerdo con la información difundida sobre las negociaciones, durante el año pasado existió la posibilidad de que ambos llegaran a un acuerdo para enfrentarse.

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FILE - Jake Paul, right, throws a punch at Julio Cesar Chavez Jr. during their cruiserweight boxing match on June 28, 2025, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Etienne Laurent, File)

Sin embargo, la aparición del promotor saudí Turki Al-Alshikh habría modificado el escenario al presentar a Canelo una propuesta económica considerable: 400 millones de dólares por cuatro combates.

El mexicano terminó aceptando ese acuerdo, una decisión que le permitió asegurar una serie de peleas durante la etapa final de su carrera.

Paul, lejos de abandonar su objetivo, posteriormente intentó convencer al tapatío con una propuesta propia.

Los 200 millones que ofreció Jake Paul

La polémica imagen que publicó Jake Paul demostrando que Canelo Álvarez tiene miedo.

En mayo, el estadounidense aseguró que tenía preparada una bolsa de 200 millones de dólares para conseguir que Canelo aceptara enfrentarlo.

Durante una transmisión en Kick, Paul hizo directamente la invitación al campeón mexicano.

“Canelo, tengo $200 millones para ti. Dinero fácil. Jake Paul versus Canelo. Hagámoslo. Esto es lo que los fans han estado esperando. Esta es la pelea más grande que se pueda hacer en el boxeo”, señaló el estadounidense en un streaming en kick.com.

La respuesta que recibió no estuvo acompañada de una negociación pública. Según la información proporcionada, la reacción relacionada con el mensaje se limitó a emojis de risa.

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A pesar de ello, Paul ha continuado utilizando sus plataformas para mantener vigente el desafío.

Canelo piensa en el final de su carrera

Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)

La insistencia del estadounidense ocurre mientras Saúl Álvarez ha hablado públicamente sobre la posibilidad de que su carrera profesional se acerque a su última etapa.

El tapatío recientemente señaló que no contempla disputar más de cinco combates adicionales, una declaración que aumenta el interés alrededor de cada uno de sus próximos compromisos.

Su calendario inmediato ya tiene una pelea definida. Canelo se enfrentará a Christian Mbilli el 31 de octubre, por lo que la noche de Halloween marcará su siguiente aparición sobre el ring.

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Para Jake Paul, sin embargo, la fecha sirvió como pretexto para insistir en su objetivo.

Aunque Canelo no ha aceptado públicamente el reto, tampoco existe una confirmación de que ambos vayan a enfrentarse en el futuro. Por ahora, el estadounidense continúa buscando una oportunidad mientras el mexicano avanza con los compromisos que forman parte de la recta final de su carrera.

La incógnita permanece: ¿habrá espacio para Jake Paul entre las últimas peleas profesionales de Canelo?