México Deportes

Jake Paul no se rinde con Canelo Álvarez y le lanza nuevo reto para pelear en Halloween: “Me tiene miedo”

El boxeador estadounidense aseguró que mantiene su interés en enfrentar al mexicano y volvió a cuestionar su decisión de no aceptar su propuesta

(Ilustración: Infobae México)
(Ilustración: Infobae México)
Guardar

El boxeador estadounidense, Jake Paul volvió a poner sobre la mesa uno de los combates que más ha buscado concretar desde que comenzó a incursionar profesionalmente en el boxeo: enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez.

El estadounidense aprovechó el anuncio de la próxima pelea del mexicano para lanzar un nuevo desafío y cuestionar las razones por las que el tapatío no ha aceptado medirse con él.

PUBLICIDAD

El creador de contenido convertido en boxeador mantiene su intención de compartir el cuadrilátero con Canelo antes de que el mexicano decida poner punto final a su trayectoria. Incluso, Paul ha recurrido en distintas ocasiones a ofertas económicas y provocaciones públicas para intentar acercar el enfrentamiento.

Uno de sus mensajes más recientes llegó después de conocerse que Álvarez enfrentará a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre, precisamente durante la noche de Halloween.

A través de X, anteriormente conocida como Twitter, Paul aprovechó la fecha para volver a lanzar una indirecta contra el mexicano.

“Que Canelo pelee en Halloween es perfecto. Lleva tres años disfrazándose de un tipo que me tiene miedo”, escribió.
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El mensaje rápidamente volvió a colocar la posibilidad de una pelea entre ambos en el centro de la conversación boxística.

El combate que estuvo cerca de realizarse

El interés de Jake Paul por enfrentar al mexicano no es nuevo. De acuerdo con la información difundida sobre las negociaciones, durante el año pasado existió la posibilidad de que ambos llegaran a un acuerdo para enfrentarse.

PUBLICIDAD

Usyk ganó una polémica pelea en Egipto
FILE - Jake Paul, right, throws a punch at Julio Cesar Chavez Jr. during their cruiserweight boxing match on June 28, 2025, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Etienne Laurent, File)

Sin embargo, la aparición del promotor saudí Turki Al-Alshikh habría modificado el escenario al presentar a Canelo una propuesta económica considerable: 400 millones de dólares por cuatro combates.

El mexicano terminó aceptando ese acuerdo, una decisión que le permitió asegurar una serie de peleas durante la etapa final de su carrera.

Paul, lejos de abandonar su objetivo, posteriormente intentó convencer al tapatío con una propuesta propia.

Los 200 millones que ofreció Jake Paul

ewcevervbevbervbtrtb
La polémica imagen que publicó Jake Paul demostrando que Canelo Álvarez tiene miedo.

En mayo, el estadounidense aseguró que tenía preparada una bolsa de 200 millones de dólares para conseguir que Canelo aceptara enfrentarlo.

Durante una transmisión en Kick, Paul hizo directamente la invitación al campeón mexicano.

“Canelo, tengo $200 millones para ti. Dinero fácil. Jake Paul versus Canelo. Hagámoslo. Esto es lo que los fans han estado esperando. Esta es la pelea más grande que se pueda hacer en el boxeo”, señaló el estadounidense en un streaming en kick.com.

La respuesta que recibió no estuvo acompañada de una negociación pública. Según la información proporcionada, la reacción relacionada con el mensaje se limitó a emojis de risa.

A pesar de ello, Paul ha continuado utilizando sus plataformas para mantener vigente el desafío.

Canelo piensa en el final de su carrera

Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)
Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)

La insistencia del estadounidense ocurre mientras Saúl Álvarez ha hablado públicamente sobre la posibilidad de que su carrera profesional se acerque a su última etapa.

El tapatío recientemente señaló que no contempla disputar más de cinco combates adicionales, una declaración que aumenta el interés alrededor de cada uno de sus próximos compromisos.

Su calendario inmediato ya tiene una pelea definida. Canelo se enfrentará a Christian Mbilli el 31 de octubre, por lo que la noche de Halloween marcará su siguiente aparición sobre el ring.

Para Jake Paul, sin embargo, la fecha sirvió como pretexto para insistir en su objetivo.

Aunque Canelo no ha aceptado públicamente el reto, tampoco existe una confirmación de que ambos vayan a enfrentarse en el futuro. Por ahora, el estadounidense continúa buscando una oportunidad mientras el mexicano avanza con los compromisos que forman parte de la recta final de su carrera.

La incógnita permanece: ¿habrá espacio para Jake Paul entre las últimas peleas profesionales de Canelo?

Temas Relacionados

Jake PaulCanelo Álvarezboxeomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por qué alternar champús es la clave que recomiendan los dermatólogos para tratar la caspa

Dermatólogos detallan qué factores hacen que un champú pierda efectividad y qué hábito puede revertir esa situación

Por qué alternar champús es la clave que recomiendan los dermatólogos para tratar la caspa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 2 de octubre: Gobierno regulará plataformas tras ataque en Torreón

La Secretaría de Marina ejecuta este viernes seis cateos simultáneos en distintas alcaldías de la Ciudad de México, según reportes de usuarios en redes sociales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 2 de octubre: Gobierno regulará plataformas tras ataque en Torreón

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de octubre? Servicio lento en la LB del STC por persona en las vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de octubre? Servicio lento en la LB del STC por persona en las vías

Habrá funciones de Lucha Libre gratis en Iztacalco: fecha, sede y a qué hora serán

La demarcación presenta seis combates que incluyen enfrentamientos de pareja con Alebrije Cráneo, Lizmark Jr. y Mini Cibernético, entre otros gladiadores, en la colonia Campamento 2 de Octubre

Habrá funciones de Lucha Libre gratis en Iztacalco: fecha, sede y a qué hora serán

Bernardo Bosch busca coordinación distrital de Morena en Tabasco: Fátima reacciona

El joven ingeniero industrial formalizó inscripción al proceso interno del partido guinda para definir representaciones federales

Bernardo Bosch busca coordinación distrital de Morena en Tabasco: Fátima reacciona
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 60 toneladas de cigarros apócrifos en Huixquilucan, Edomex: detienen a dos canadienses

Aseguran 60 toneladas de cigarros apócrifos en Huixquilucan, Edomex: detienen a dos canadienses

Hermana de Emilio Lozoya respira: juez descarta nueva detención por el caso Odebrecht

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 2 de octubre: Gobierno regulará plataformas tras ataque en Torreón

Gobierno obligará a plataformas prohibir contenido violento tras ataque en secundaria de Torreón: así buscarán proteger entornos escolares

Marina arma operativos en diferentes alcaldía de la CDMX: realiza seis cateos

ENTRETENIMIENTO

Tecate Comuna 2026: enfurecen usuarios por cambio de sede, llaman a Profeco y piden reembolsos

Tecate Comuna 2026: enfurecen usuarios por cambio de sede, llaman a Profeco y piden reembolsos

Habrá funciones de Lucha Libre gratis en Iztacalco: fecha, sede y a qué hora serán

Bernardo Bosch busca coordinación distrital de Morena en Tabasco: Fátima reacciona

Yoseline Hoffman volvió a “encontrarse después del silencio”: la verdad detrás de su premier libro

HYBE CINE FEST 2026: el k-pop toma las salas de cine en México durante octubre con conciertos de BTS, Enhypen y Seventeen

DEPORTES

Saúl ‘Canelo’ Álvarez sorprende a la Gran Manzana con su visita a los New York Yankees previo a la post temporada de la MLB

Saúl ‘Canelo’ Álvarez sorprende a la Gran Manzana con su visita a los New York Yankees previo a la post temporada de la MLB

Renata Zarazúa no puede ante la potencia de Aryna Sabalenka y se despide del Abierto de China 2026

México vs EEUU: la vez que Rafa Márquez perdió la cabeza y se hizo expulsar en el Mundial 2002

Guillermo Cortés cumplirá su sueño olímpico en Dakar 2026 tras conquistar el mundo en taekwondo

México vs Estados Unidos: ellos son los máximos anotadores en el Clásico de CONCACAF