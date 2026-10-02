Claudia Sheinbaum ameniza ‘La Mañanera’ con orquesta sinfónica tras hablar sobre violencia en redes y ataque escolar en Torreón

La mañana de este 2 de octubre, la Orquesta Escuela Carlos Chávez se presentó en Palacio Nacional para amenizar la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum , como parte del Segundo Informe de la Secretaría de Cultura , sin embargo, la presentación musical se dio en un contexto en el que se abordó el ataque armado en una escuela secundaria en Torreón, Coahuila.

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