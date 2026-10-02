México

Claudia Sheinbaum ameniza ‘La Mañanera’ con orquesta sinfónica tras hablar sobre violencia en redes y ataque escolar en Torreón

La Orquesta Escuela Carlos Chávez se presentó en Palacio Nacional como parte de la presentación del segundo informe de la Secretaría de Cultura

(Claudia Sheinbaum)
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La mañana de este 2 de octubre, la Orquesta Escuela Carlos Chávez se presentó en Palacio Nacional para amenizar la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del Segundo Informe de la Secretaría de Cultura, sin embargo, la presentación musical se dio en un contexto en el que se abordó el ataque armado en una escuela secundaria en Torreón, Coahuila.

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