Bernardo Bosch busca coordinación distrital de Morena en Tabasco; Fátima Bosch reacciona

En un mensaje grabado frente a un estante con libros, Bernardo Bosch comunica su registro en la convocatoria del partido Morena para la definición de la coordinación del distrito cinco federal en Tabasco. Durante la grabación, viste una camisa blanca y habla frente a la cámara sentado en un escritorio.

Guardar

Bernardo Bosch entra a la política al registrarse para participar en la definición de la coordinación distrital federal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena en el Distrito V Federal de Tabasco.

El hermano de Fátima Bosch anunció que busca sumarse a esta etapa del movimiento desde el trabajo territorial.

PUBLICIDAD

En una publicación de Instagram, Bosch sostuvo que atendió la convocatoria de Morena y que asume el proceso con responsabilidad. El joven de 28 años ha desarrollado actividades políticas locales y recorridos por comunidades tabasqueñas.

El registro de Bernardo ocurre después de que su nombre adquirió presencia nacional durante la participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. La cercanía entre ambos también ha quedado expuesta en publicaciones de redes sociales, donde la reina de belleza ha mostrado respaldo a la trayectoria de su hermano.

Bernardo Bosch dice que busca servir desde el territorio en Tabasco

Bernardo Bosch informó que formalizó su inscripción en el proceso interno para la Coordinación Distrital Federal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, correspondiente al Distrito V Federal de Tabasco.

PUBLICIDAD

Fátima Bosch posa junto a Bernardo Bosch Fernández en un elegante evento social, ambos sonriendo para la cámara. (Bernardo Bosch Fernández: Instagram)

En su mensaje, el tabasqueño expuso: “El día de hoy, atendiendo a la convocatoria de mi partido Morena, he decidido registrarme para participar en la definición de la coordinación distrital federal”.

Bosch señaló que su decisión parte de la intención de mantener su participación en el proyecto político de Morena. También afirmó que conoce parte de las necesidades que enfrentan comunidades de su estado.

“Lo hago con mucha responsabilidad y con la convicción de seguir aportando al proyecto de transformación”, expresó en la publicación compartida en su cuenta de Instagram.

El aspirante sostuvo que durante los últimos años ha recorrido distintas localidades de Tabasco. En ese periodo, dijo, ha escuchado planteamientos de habitantes y ha conocido de cerca las demandas sociales en diversas comunidades.

PUBLICIDAD

“Durante los últimos años he tenido la oportunidad de caminar, de escuchar y de conocer de cerca muchas de nuestras comunidades en nuestro estado”, escribió Bosch.

En otro mensaje, el hermano de Fátima Bosch precisó que su registro quedó formalizado. “Hoy formalicé mi registro para participar en el proceso de la Coordinación Distrital Federal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, indicó.

(IG: @bernardobosch7)

Bosch agregó que enfrenta esta etapa con un compromiso de trabajo político en las comunidades. “Asumo esta etapa con responsabilidad y con el compromiso de seguir trabajando y participando desde el territorio”, señaló.

PUBLICIDAD

El joven afirmó que pretende poner su formación académica y experiencia profesional al servicio del movimiento. “Hoy quiero seguir poniendo mi preparación, mi trabajo y mi compromiso al servicio de este movimiento”, escribió.

También planteó que la organización en las comunidades forma parte del proceso político que defiende. “Estoy convencido de que la transformación se construye todos los días con trabajo, cercanía y organización”, expuso.

Fátima Bosch felicita a su hermano tras el registro en Morena

La publicación recibió una reacción de Fátima Bosch, quien felicitó a Bernardo por su inscripción en el proceso interno de Morena y expresó confianza en su trayectoria.

“Muchas felicidades Berni. Sé que tu preparación, compromiso y amor por servir a los demás te llevarán muy lejos”, escribió la Miss Universo 2025 en los comentarios de la publicación.

PUBLICIDAD

Quién es Bernardo Bosch Fernández, el atractivo hermano mayor de Fátima Bosch que conquista en Miss universo 2025 (RS)

El mensaje de Fátima Bosch incluyó una muestra de afecto hacia su hermano: “Loveu”, agregó junto a emojis de un corazón blanco y un abrazo.

La interacción entre ambos vuelve a colocar la relación familiar en el centro de las redes sociales. Durante la participación de Fátima en Miss Universo 2025, Bernardo Bosch apareció en videos y fotografías que difundieron el acompañamiento de su familia durante el certamen.

La publicación de la modelo y reina de belleza llegó horas después del anuncio de su hermano. El comentario también generó reacciones entre usuarios que siguen a la familia Bosch desde la coronación de Fátima en Tailandia.

PUBLICIDAD

Bernardo Bosch estudió ingeniería industrial y una maestría en Estados Unidos

Bernardo Bosch Fernández es ingeniero industrial egresado de la Universidad Iberoamericana. También cursó una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en la George Washington University, en Estados Unidos.

Fátima Bosch se hace viral tras mensajes de la comunidad LGBT+ de Tailandia a su hermano Bernardo Bosch: “Guapo” (Fotos: Pawee Ventura / Instagram/@Bernardo Bosch)

Bosch concluyó ese posgrado en mayo de 2024. En ese momento compartió un mensaje dirigido a sus padres, a quienes agradeció el respaldo que recibió durante su preparación académica.

“Hoy cierro un capítulo increíble en mi vida al graduarme de la maestría en Comunicación Política y Gobernanza en la George Washington University”, escribió entonces.

Bernardo Bosch combina su actividad política local con el seguimiento de actividades empresariales de su familia, entre ellas la ganadería Brahman. Desde 2024 también publica textos sobre actualidad, política y temas sociales en el portal SM Noticias.

PUBLICIDAD

El tabasqueño ganó notoriedad pública en 2025 por las publicaciones relacionadas con Fátima Bosch durante Miss Universo. Su registro para participar en la coordinación distrital de Morena coloca ahora su actividad política en el centro de su exposición pública.