México

HYBE CINE FEST 2026: el k-pop toma las salas de cine en México durante octubre con conciertos de BTS, Enhypen y Seventeen

El público de la República podrá disfrutar las presentaciones de Argentina y Brasil con sonido de estadio, a través de funciones exclusivas

HYBE LABELS/Youtube
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Octubre llega con una promesa que el fandom del k-pop en México lleva meses esperando: ver a sus artistas favoritos en pantalla gigante, con sonido de estadio y la energía de un concierto real, sin salir de la ciudad. El HYBE CINE FEST 2026 convierte las butacas de cine en un escenario compartido para quienes corean letras en coreano, agitan lightsticks y conocen de memoria cada coreografía de sus grupos favoritos.

La propuesta no es solo ver un video. Es la posibilidad de revivir, en comunidad, los momentos que miles de fans mexicanos no pudieron presenciar en vivo: giras internacionales que tocaron Sudamérica, presentaciones que marcaron hitos para agrupaciones como BTS o SEVENTEEN, y una experiencia interactiva pensada para que el público cante, grite y participe como si estuviera frente al escenario.

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Público en una sala de cine frente a una gran pantalla que exhibe dos grupos musicales mientras una persona sostiene un objeto luminoso.
La propuesta no es solo ver un video. Es la posibilidad de revivir, en comunidad, los momentos que miles de fans mexicanos no pudieron presenciar en vivo (Composición fotográfica redes sociales)

Qué es el HYBE CINE FEST 2026

Integrantes del grupo BTS vestidos de negro bailan en una pantalla rodeada por marcos del festival HYBE CineFest e íconos de anteojos 3D
El grupo surcoreano BTS aparece en el material promocional del festival cinematográfico HYBE CineFest para salas de cine. (Captura de pantalla/HYBE LABELS)

El HYBE CINE FEST 2026 es organizado por HYBE, la compañía surcoreana detrás de BTS, SEVENTEEN, TOMORROW X TOGETHER (TXT), ENHYPEN y otras agrupaciones de k-pop, junto con Trafalgar Releasing, distribuidora especializada en llevar eventos en vivo a salas de cine. Se trata de la expansión de un formato que ya había tenido ediciones previas en Latinoamérica y Asia.

El festival combina seis experiencias distintas: transmisiones en vivo, películas de concierto filmadas durante giras internacionales y una proyección interactiva en 3D. Se realizará de manera simultánea en más de 60 territorios alrededor del mundo.

En términos simples, el HYBE CINE FEST 2026 permite ver en cines comerciales de México los conciertos completos de BTS, SEVENTEEN, TXT y ENHYPEN, además de una función pensada para cantar y usar lightsticks junto a otros fans, con boletos ya disponibles en taquilla y plataformas digitales de Cinépolis y Cinemex.

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Enhypen
Enhypen llega a la Ciudad de México. (IG - enhypen)

Fechas y horarios de las funciones

El festival se desarrollará del 24 al 31 de octubre. La venta de boletos comenzó el 30 de septiembre, a través de las páginas oficiales de Cinépolis y Cinemex, además de taquillas físicas en los complejos participantes.

La disponibilidad de horarios específicos depende de cada cine y ciudad, por lo que la recomendación es consultar directamente la cartelera de cada sala al momento de comprar.

Las dos transmisiones en vivo de BTS tienen fechas puntuales, mientras que las películas de concierto de SEVENTEEN, TXT y ENHYPEN se programan entre el 24 y el 29 de octubre según el complejo, y la Cheering Party se mantiene disponible durante toda la semana del festival.

Los más de 50.000 asistentes previstos para BTS tendrán 150 agentes de tránsito en los alrededores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los más de 50.000 asistentes previstos para BTS tendrán 150 agentes de tránsito en los alrededores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cartelera completa del festival

Siete miembros de BTS en trajes oscuros posan frente a un estadio con luces violetas y la bandera de México.
La banda surcoreana BTS se presenta en México, desatando la euforia del ARMY ante un estadio iluminado con luces violetas y la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El catálogo del HYBE CINE FEST 2026 incluye las siguientes seis producciones, cada una con su fecha específica:

BTS World Tour ‘Arirang’ in Buenos Aires: Live Viewing, sábado 24 de octubre. Transmisión en vivo del concierto de BTS en Argentina, con una duración aproximada de tres horas con 15 minutos.

BTS World Tour ‘Arirang’ in São Paulo: Live Viewing, viernes 30 de octubre en América, con funciones adicionales el sábado 31 de octubre en algunas salas debido al huso horario de la transmisión. Cierra la gira latinoamericana del grupo.

Seventeen World Tour ‘New_’, del 24 al 29 de octubre. Película del concierto de la gira mundial de SEVENTEEN.

Tomorrow X Together World Tour ‘Act: Tomorrow’, del 24 al 29 de octubre. Registro fílmico de la cuarta gira mundial de TOMORROW X TOGETHER.

Enhypen World Tour ‘Blood Saga’, a partir del 24 de octubre, aunque algunos complejos de Cinépolis programan las funciones desde el 25 de octubre según el territorio. Concierto filmado de ENHYPEN correspondiente a su presentación en Seúl, que marcó el inicio de esa gira.

HYBE Cheering Party, del 24 al 31 de octubre. Experiencia interactiva en 3D con videos musicales de BTS, SEVENTEEN, TXT, ENHYPEN, LE SSERAFIM, &TEAM, BOYNEXTDOOR, TWS, ILLIT, KATSEYE, aoen, CORTIS y SANTOS BRAVOS.

Cartel promocional azul y rosado con el texto HYBE CINEFEST 2026, una lista de grupos musicales y las fechas de proyección
El cartel oficial de HYBE CineFest 2026 anuncia las fechas de proyección en cines de todo el mundo entre el 24 y el 31 de octubre. (Captura de pantalla/HYBE LABELS)

Sedes y recintos en Cinépolis y Cinemex

La oferta no es idéntica en ambas cadenas. Cinépolis concentra la cartelera completa del festival, mientras que Cinemex, por el momento, solo ofrece boletos para las dos transmisiones en vivo de BTS.

Las sedes especiales de Cinépolis en la Ciudad de México para este festival son:

  • Cinépolis Forum Buenavista
  • Cinépolis Oasis Coyoacán
  • Cinépolis Universidad

Para el resto del país, la disponibilidad de salas y funciones varía según cada complejo, por lo que se recomienda revisar la cartelera local en los sitios oficiales de ambas cadenas antes de comprar boletos.

Precios de los boletos

Los precios varían de acuerdo con la sede y el evento elegido. Todos los montos están sujetos a cargos por servicio adicionales cuando la compra se realiza por medios digitales, incluidos los módulos disponibles dentro de las sucursales de Cinépolis y Cinemex.

Se recomienda consultar el costo específico de cada función directamente en las páginas oficiales de ambas cadenas al momento de adquirir los boletos.

Los más esperados: BTS y ENHYPEN, y sus posibles setlists

Vista nocturna de un concierto en un estadio lleno de fans con luces púrpuras. Siete siluetas de artistas en el escenario y un setlist blanco en primer plano.
Fans iluminan el Estadio GNP Seguros con luces púrpuras mientras la silueta de BTS se presenta en el escenario, y un setlist detallado se muestra en primer plano durante un emotivo concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las seis propuestas del festival, dos concentran la mayor expectativa del fandom mexicano: las transmisiones en vivo de BTS y la película de concierto de ENHYPEN, cuyos repertorios ya quedaron documentados en shows previos de sus respectivas giras.

El repertorio de Arirang que BTS llevó a Buenos Aires y São Paulo sigue la estructura que el grupo ha mantenido desde el arranque de la gira en Goyang, Corea del Sur. El show abre con “Hooligan” y “Aliens”, continúa con “Run BTS” y “They Don’t Know About Us”, y suma temas como “Like Animals”, “Fake Love” y “Swim” antes del cierre del primer acto con “Merry Go Round”.

El segundo bloque incluye “2.0”, “Normal”, “Not Today”, “Mic Drop”, “FYA/Fire”, “Body to Body” e “IDOL”. El cierre llega con “Come Over”, “Butter” y “Dynamite”, además de dos canciones sorpresa que varían en cada fecha y que, según registros de shows anteriores, se eligen entre más de 30 temas del catálogo del grupo. El encore termina con “Please” e “Into the Sun”.

Por su parte, ENHYPEN presenta en Blood Saga un repertorio de 24 canciones registrado durante su arranque de gira en el KSPO Dome de Seúl. El show inicia con “Knife”, tema principal de su más reciente mini álbum, y continúa con “Daydream”, “Outside” y “Brought the Heat Back”.

Entre los temas centrales del show destacan “No Way Back”, “Big Girls Don’t Cry”, “No Doubt”, “Sleep Tight” y “Bills”, seguidos de un tramo de mayor intensidad con “Moonstruck”, “Paranormal”, “Blockbuster”, “Go Big or Go Home” y “Future Perfect (Pass the MIC)”. El cierre del show regular llega con “Stealer”, “Drunk-Dazed”, “Bite Me”, “Fate” y “Criminal Love”, mientras que el encore reúne “Lost Island”, “XO (Only If You Say Yes)”, “Blind”, “Helium” y “Shout Out”.

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