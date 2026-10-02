Hermana de Emilio Lozoya respira: juez descarta nueva detención por el caso Odebrecht

Gilda Susana Lozoya Austin enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agronitrogenados. (Cuartoscuro/FGR)

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Un juez federal descartó una nueva orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, en el caso Odebrecht. El magistrado determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado ningún mandamiento de captura contra ella en esa investigación.

La resolución llegó este jueves 1 de octubre, cuando el juzgador decidió dejar de estudiar el amparo que la mujer había promovido por temor a una detención. El trámite surgió porque Gilda Susana buscaba certeza judicial sobre si existía algún mandamiento activo en su contra derivado del escándalo de corrupción de la constructora brasileña.

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El juez Carlos Alberto Rincón Mondragón sobresee el amparo 915/2026

El juez Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Carlos Alberto Rincón Mondragón, resolvió sobreseer la demanda de Gilda Susana. El expediente correspondiente al juicio llevaba el número 915/2026.

El sobreseimiento se dictó porque los actos reclamados no existen en los hechos. La FGR no ha judicializado el caso ni ha requerido a la quejosa para que comparezca por la indagatoria.

La defensa del exdirector de Pemex volvió a emitir un comunicado (Cuartoscuro)

La carpeta de investigación bajo análisis es la identificada como FED/SEIDF/CGI-CDMX/000017/2017. En ese expediente, su hermano Emilio Lozoya ya enfrenta un proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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El diario informó además que el acuerdo se dio a conocer en listas del Órgano de Administración Judicial. La dependencia encabezada por Ernestina Godoy no ha presentado ninguna solicitud formal de captura ni de presentación contra Gilda Susana.

Los abogados de la implicada sostuvieron ante el juzgado que la única carpeta de investigación vigente contra ella es la relacionada con el delito de lavado de dinero. Esa causa corresponde al caso de la planta de Agronitrogenados, distinto del expediente de Odebrecht.

La FGR, por su parte, impugnó una suspensión definitiva que un juez federal le había concedido previamente a Gilda Susana. El recurso se turnó a un Tribunal Colegiado, que deberá determinar si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, reportó La Jornada.

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Fotografía de arhivo del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya. EFE/José Méndez

Gilda Susana había promovido ese amparo el 19 de agosto ante el mismo juzgado que ahora resolvió el caso. En la demanda, la quejosa recordó que en 2024 ya había obtenido un amparo contra una orden de aprehensión distinta.

La defensa argumentó que los hechos de la investigación de origen ya habían sido llevados ante un órgano jurisdiccional. Según la demanda, en ese momento existió una solicitud de orden de aprehensión que motivó un juicio de amparo anterior.

El caso Agronitrogenados y la vinculación a proceso de julio

En julio, Gilda Susana Lozoya Austin fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La imputación se relacionó con la compra que Pemex realizó de la planta de Agronitrogenados.

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La audiencia respectiva se extendió durante 14 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. La jueza Nora Ileana García Peralta determinó que los datos de prueba presentados por la FGR permitían presumir la participación de la imputada en un esquema irregular.

Detención de Emilio Lozoya en España (REUTERS/Jon Nazca/File Photo)

De acuerdo con la resolución judicial, Gilda Susana habría formado parte de un mecanismo para que su hermano Emilio se beneficiara de un pago. El beneficio provino de Alonso Ancira Elizondo, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA).

La acusación se centra en 3,4 millones de dólares, recursos que, según la FGR, sirvieron para adquirir una residencia en la colonia Lomas de Bezares. El inmueble tiene un valor estimado de 34 millones de pesos.

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En una audiencia posterior, Gilda Susana solicitó un cambio de medidas cautelares para enfrentar su proceso en libertad. Durante esa diligencia, la FGR advirtió a la jueza federal que la imputada era investigada por otros probables delitos y que pretendía ejercer nuevas acciones penales.

La Fiscalía recordó en ese momento que mantenía abierta una investigación paralela contra ella por el caso Odebrecht. Según medios locales, Gilda Susana logró entonces llevar en libertad provisional la acusación del caso Agronitrogenados.

El ex director de Pemex llevará su proceso en prisión domiciliaria. Imagen: Infobae México

La FGR sostiene que Gilda Susana se habría beneficiado de los sobornos que Odebrecht entregó a su hermano Emilio a cambio de contratos de obra pública. Esos pagos se habrían producido durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en uno de los escándalos de corrupción que afectaron a distintos países de América Latina.

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La familia Lozoya y su historial en la administración pública

Gilda Susana Lozoya Austin pertenece a una familia con una larga trayectoria en la administración pública mexicana. Es hija de Emilio Lozoya Thalmann, quien ocupó diversos cargos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, entre ellos la dirección general del ISSSTE y la Secretaría de Energía.

Lozoya Thalmann mantuvo una relación política y personal cercana con el expresidente Salinas de Gortari desde su etapa como estudiante en la Facultad de Economía de la UNAM. Está casado con Gilda Austin, madre de Emilio y de Gilda Susana Lozoya Austin.

En febrero de 2020 Emilio Lozoya fue detenido en España y posteriormente extraditado a México. El exdirector de Pemex permanece desde entonces vinculado a procesos derivados de los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

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Emilio Lozoya podrá ir a juicio. (Anayeli Tapia/Infobae)

En su momento, la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas del exfuncionario. Esa medida incluyó también el bloqueo de las cuentas de Gilda Susana y de Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, según consignó el diario.

Emilio Lozoya está casado con Marielle Helene Eckes, empresaria de origen alemán. Ella pertenece a la familia fundadora de Eckes-Granini, compañía europea dedicada a la producción de jugos y bebidas de frutas.

La investigación por el caso Odebrecht también involucra a la madre de los hermanos Lozoya, identificada como Gilda Margarita Austin y Solís. La Fiscalía mantiene procesos activos contra distintos integrantes de esa familia por presunta asociación delictuosa.

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Por ahora, Gilda Susana Lozoya Austin continúa su proceso en libertad por el caso Agronitrogenados. La resolución más reciente del juez Rincón Mondragón descartó, al menos por el momento, cualquier riesgo inmediato de una nueva orden de captura derivada del expediente Odebrecht.