Para Yoseline Hoffman, ese tiempo fueron cinco año, cinco años en los que el silencio no significó ausencia de palabras, sino la necesidad de procesar una experiencia que cambió profundamente su manera de entender la vida, la libertad y a sí misma

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Para Yoseline Hoffman, ese tiempo fueron cinco años en los que el silencio no significó ausencia de palabras, sino la necesidad de procesar una experiencia que cambió profundamente su manera de entender la vida, la libertad y a sí misma.

Ahora, Hoffman decide abrir nuevamente la conversación con Cancelada. Encarcelada, su primer libro, una obra en la que reconstruye desde su propia voz el periodo que siguió a su detención, el encierro, el miedo, el trauma y el complejo proceso de regresar al mundo después de recuperar la libertad.

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“¿Por qué te seguiste callando, Yoss? Por miedo, mucho miedo”, escribe en una de las reflexiones que atraviesan el libro.

Y quizá ahí se encuentra una de las claves de esta historia: más que explicar lo que ocurrió, Hoffman busca comprender qué sucede con una persona cuando una experiencia termina transformando la manera en que se mira a sí misma, asegura en entrevista con Infobae México.

De YosStoP a Yoseline

Yoseline Hoffman asegura que volvió a “encontrarse después del silencio”: la verdad detrás de su premier libro (RS)

Antes de convertirse en una de las creadoras digitales más reconocidas de México, Yoseline recuerda en su libro a una niña introvertida que prefería esconderse detrás de su cabello y que, en algún momento de su infancia, llegó incluso a refugiarse entre los arbustos de su escuela para evitar que la vieran comer sola.

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“Ese recuerdo adquiere un significado distinto al ser contado desde el presente”, agrega.

Porque entre aquella niña y la mujer que años después estaría frente a millones de personas existe una historia de crecimiento, exposición, errores, éxitos, relaciones, maternidad y también momentos profundamente difíciles.

“Cancelada. Encarcelada propone mirar a esa persona que existe detrás del personaje público y cuestionar qué sucede cuando una vida completa queda reducida a un solo episodio”, expresó.

“La cancelación, entonces, deja de ser únicamente un fenómeno de las redes sociales y se convierte en una reflexión sobre identidad: ¿Qué ocurre cuando los demás comienzan a definirte por tu peor momento?“, Yoseline Hoffman.

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Cuando la libertad también necesita aprenderse

Para Hoffman, salir de prisión no significó que todo terminara. “La libertad física fue apenas el comienzo de otro proceso”.

Regresar a casa, recuperar vínculos, reconstruir rutinas y volver a sentirse segura fueron parte de una etapa que, según relata, estuvo marcada por miedo, ansiedad y las huellas emocionales de lo vivido.

Actividades cotidianas como dormir, comer, caminar o simplemente decidir qué hacer con el día adquirieron una dimensión diferente después del encierro.

Es precisamente en ese espacio donde el libro encuentra una de sus reflexiones más profundas: recuperar la libertad no siempre significa sentirse libre de inmediato.

Una historia que también habla de otras mujeres

De YosStoP a Yoseline (RS)

Dividido en cuatro partes —Que comience el show, El primer mes encerrada, Mi diario en prisión y Regresando al mundo—, el libro reúne recuerdos, reflexiones y escritos realizados durante el periodo de encierro, además de abordar temas como la infancia, las relaciones personales, la maternidad, la familia y la terapia.

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A partir de su experiencia y del contacto con mujeres que atravesaron procesos de privación de la libertad, Hoffman reflexiona sobre uno de los desafíos que comienza cuando las puertas de una prisión se abren: la reinserción.

“¿Cómo reconstruir una vida cuando la sociedad continúa asociando a una persona con aquello que ocurrió en su pasado?“, añade.

La pregunta lleva el relato hacia temas como el estigma, las redes de apoyo, la salud mental, el feminismo, la responsabilidad y la posibilidad de comenzar nuevamente.

Mirar el pasado sin quedarse a vivir en él

Uno de los elementos que distinguen el relato es que Hoffman no construye su historia desde una posición de perfección.

Habla también de sus errores, de decisiones tomadas desde la inmadurez y de la responsabilidad de observar el pasado con una perspectiva diferente.

“Quiero vivir construyendo, no destruyendo; sumando, no arrebatando”, es una de las ideas que acompañan este proceso de acuerdo a la ahora escritora.

Y quizá esa frase resume el espíritu de una mujer que hoy intenta mirar hacia adelante sin negar lo que dejó atrás. Cinco años después, la historia vuelve a estar en sus manos. Durante años, la historia de Yoseline Hoffman fue narrada a través de titulares, opiniones, conversaciones digitales y distintas versiones de los acontecimientos.

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Con Cancelada. Encarcelada, ella decide recuperar el derecho a contar su propia experiencia.

Sino desde Yoseline: la mujer que atravesó una experiencia que transformó su vida y que hoy, cinco años después, se atreve a mirar hacia atrás para preguntarse qué aprendió, qué cambió y quién es después de todo aquello.

Porque algunas historias no terminan cuando recuperamos la libertad. A veces, es justo ahí cuando comienza la parte más importante: aprender nuevamente a vivirla.