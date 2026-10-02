Habrá funciones de Lucha Libre gratis en Iztacalco: fecha, sede y a qué hora serán

La cartelera se completa con tres combates de pareja: Alebrije Cráneo y Tiffany contra Jesse Jackson y Electroshock; Estrella Divina y Argenis contra La Bichota y Lizmark Jr.; y La Parkita y Gato Everredy contra Mini Escorpio y Mini Cibernético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La alcaldía de Iztacalco anunció una función de lucha libre estelar que reunirá a parejas, tríos y una lucha de relevos con equipos de identidad extrema. El cartel está encabezado por el enfrentamiento entre La Puerquiza Extrema (Pig Destructor, Pig Destroyer y Pig Pool) contra Charlie Manson, Dark Cuervo y Dark Scoria, con narración especial de Leobardo Magadán.

La cartelera se completa con tres combates de pareja: Alebrije Cráneo y Tiffany contra Jesse Jackson y Electroshock; Estrella Divina y Argenis contra La Bichota y Lizmark Jr.; y La Parkita y Gato Everredy contra Mini Escorpio y Mini Cibernético, este último con la participación de luchadores mini. El evento es organizado por la demarcación que encabeza la alcaldesa Lourdes Paz, y la entrada es libre.

PUBLICIDAD

El espontáneo protagonista de cuatro patas acompañó las ejecuciones de los luchadores y terminó siendo celebrado por los aficionados.

Una tradición viva en los barrios de la Ciudad de México

Hoy, recintos como la Arena México y la Arena Coliseo son considerados catedrales del espectáculo, donde se combina el deporte con secuencias teatrales que enfrentan a los personajes técnicos contra los rudos. Los luchadores son vistos por buena parte del público como héroes que combaten el mal, una dinámica que se repite en arenas de barrio y en funciones populares organizadas por comunidades y gobiernos locales en distintos puntos del país.

Funciones como la que se realizará en Iztacalco forman parte de esa tradición de acercar la lucha libre a los vecinos de las colonias, con entrada libre y un formato que combina luchas de parejas, tríos, equipos y mini luchadores en un mismo cartel. El espectáculo conserva los elementos que lo distinguen desde hace casi un siglo: máscaras, personajes extremos, acrobacias y la participación activa del público, que sigue siendo parte central de la experiencia en cada función.

PUBLICIDAD

Un cartel de la alcaldía Iztacalco anuncia una función gratuita de lucha libre estelar el 10 de octubre en la colonia Campamento 2 de Octubre. (Alcaldía Iztacalco)

Un espectáculo con casi un siglo de historia

¿Qué es la lucha libre mexicana y por qué se volvió un fenómeno cultural? Se trata de una disciplina de lucha profesional nacida en México a finales del siglo XIX que combina deporte, teatro y folclor popular.

Se caracteriza por máscaras coloridas, llaves vertiginosas y vuelos acrobáticos, y hoy es reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México.

Los primeros registros de este espectáculo en el país datan de 1840, cuando las exhibiciones de lucha grecorromana, judo y jiu-jitsu se presentaban en plazas públicas, teatros y arenas de boxeo incipientes. Durante la Segunda Intervención Francesa (1864-1867), estas demostraciones continuaron pese al conflicto político, lo que evidenció su arraigo temprano entre el público.

PUBLICIDAD

El luchador poblano Enrique Ugartechea es considerado el pionero que, en 1863, diseñó una nueva disciplina basada en la lucha grecorromana y sentó las bases de lo que hoy se conoce como lucha libre mexicana. A principios del siglo XX, la promoción de los eventos estaba en manos de extranjeros, como el italiano Giovanni Resselech y el belga Constant le Marín, quienes organizaban combates entre luchadores de distintas nacionalidades en la Ciudad de México.

El nacimiento de la Empresa Mexicana de Lucha Libre

Con el paso de las décadas, la EMLL se transformó en lo que hoy se conoce como el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la promotora más antigua del mundo en su tipo. Su consolidación como la empresa de mayor categoría en México inspiró, a su vez, la creación de otras organizaciones como AAA e IWRG. (Cortesía: AAA)

El punto de inflexión llegó el 21 de septiembre de 1933, cuando Salvador Lutteroth González, considerado el “padre de la lucha libre”, fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL). La primera función oficial se celebró en la Arena México, entonces conocida como Arena Modelo, y marcó el inicio formal del deporte en el país.

PUBLICIDAD

Con el paso de las décadas, la EMLL se transformó en lo que hoy se conoce como el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la promotora más antigua del mundo en su tipo. Su consolidación como la empresa de mayor categoría en México inspiró, a su vez, la creación de otras organizaciones como AAA e IWRG.

Entre las décadas de 1940 y 1970, el espectáculo se expandió de la mano de otras industrias culturales del país, como el radio, el cine y la televisión. Fue en los años 50 cuando surgieron las primeras leyendas de la lucha libre profesional, entre ellas El Santo, Blue Demon y el Rayo de Jalisco, cuya fama los llevó a incursionar en el cine nacional.

PUBLICIDAD

Estos tres luchadores, conocidos colectivamente junto con Mil Máscaras como parte de los grandes íconos del cuadrilátero, se convirtieron en héroes populares y símbolos de justicia para el ciudadano común a través de sus apariciones en el llamado género de películas de luchadores. Su fama trascendió el ring y los posicionó como ídolos nacionales e internacionales, lo que permitió que la lucha libre se instalara en el imaginario colectivo del país más allá de las arenas.

Fecha, sede y cómo llegar

La función se realizará el 10 de octubre a las 11:00 horas, con entrada libre. El punto de encuentro es en avenida Juan Álvarez esquina con Guillermo Prieto, junto al Campo de Fútbol “El Polvorín”, en la colonia Campamento 2 de Octubre, en la alcaldía Iztacalco, cerca del Bachilleres 3.

PUBLICIDAD

Para llegar al lugar, los asistentes pueden tomar como referencia el Campo de Fútbol “El Polvorín”, ubicado en la colonia Campamento 2 de Octubre. La zona se encuentra dentro de la demarcación de Iztacalco, una de las alcaldías del oriente de la Ciudad de México.

La irrupción de AAA y la nueva generación

A principios de los años 90, surgió una alternativa al CMLL que transformó el negocio de la lucha libre en México. En 1992, Antonio Peña Herrada, quien había trabajado previamente como promotor para el CMLL, fundó Lucha Libre AAA Worldwide.

La nueva empresa apostó por talentos que se convirtieron en ídolos populares, como La Parka, Octagón, Último Dragón, Konnan, Perro Aguayo, Cien Caras, Fuerza Guerrera, Heavy Metal y Rey Misterio Jr., entre otros. A lo largo de esa década, la popularidad de AAA creció hasta establecer colaboraciones internacionales: en 1994 coorganizó el evento When Worlds Collide con la estadounidense World Championship Wrestling (WCW), y en 1997 coorganizó el Royal Rumble con la entonces World Wrestling Federation (WWF), hoy WWE.

PUBLICIDAD

Con esta internacionalización, la lucha libre mexicana amplió su influencia más allá de las fronteras del país y comenzó a dialogar de forma directa con las principales promociones de Estados Unidos.

Un estilo que conquistó escenarios internacionales

Captura de pantalla (WWE Smackdown)

El estilo acrobático de ring que caracteriza a la lucha libre mexicana, con llaves a ras de lona, vuelos fuera y dentro del cuadrilátero y el uso constante de las cuerdas, se convirtió en un sello distintivo que otras tradiciones de lucha profesional terminaron adoptando. Junto con Japón y Estados Unidos, México es hoy una de las naciones más influyentes en el mundo de la lucha profesional.

Con la globalización del espectáculo, ciudades mexicanas como Monterrey, Tijuana y la Ciudad de México se convirtieron en sedes relevantes para promociones extranjeras que realizan giras internacionales de manera anual. La máscara, elemento central surgido en la década de 1930, se volvió un símbolo reconocido en todo el mundo y uno de los rasgos más identificables del deporte mexicano fuera de sus fronteras.

PUBLICIDAD

La popularidad de la lucha libre profesional mexicana ha tenido altibajos a lo largo de las décadas, pero vivió un resurgimiento importante entre los años 2000 y 2020, impulsado primero por el fenómeno de luchadores como Místico y después por la transmisión de eventos a través de servicios de streaming, que ampliaron el alcance del espectáculo a nuevas audiencias dentro y fuera de México.