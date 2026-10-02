Tecate Comuna 2026: enfurecen usuarios por cambio de sede, llaman a Profeco y piden reembolsos

Tecate Comuna Oficial/ Facebook

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Los organizadores del festival Tecate Comuna confirmaron el 1 de octubre que la edición 2026 del evento se trasladará del Foro Cholula al Autódromo Miguel E. Abed, en el municipio de Amozoc. El anuncio, difundido en redes sociales bajo el mensaje “Nueva casa, la misma energía”, generó críticas de quienes ya habían comprado boletos y derivó en reclamos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El cambio de sede del Tecate Comuna, anunciado a menos de dos meses del evento, implica un desplazamiento de casi 40 kilómetros respecto al recinto original. Los organizadores no explicaron de forma oficial y detallada los motivos de la mudanza ni informaron sobre procedimientos de reembolso para quienes compraron entradas pensando en la ubicación anterior. La fecha del festival se mantiene para el sábado 28 de noviembre.

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Una multitud de personas asiste a un concierto masivo al aire libre ante un escenario iluminado que presenta el logotipo de la Procuraduría Federal del Consumidor. (Foto: Tecate Comuna 2025)

El pronunciamiento de los organizadores

El anuncio del cambio de sede se realizó el jueves 1 de octubre mediante las redes sociales oficiales del festival. La publicación utilizó una imagen con la frase “Nos mudamos” para presentar la noticia a los seguidores.

El mensaje principal del comunicado fue “Nueva casa, la misma energía”. El diseño compartido por los organizadores incluyó además la frase “Nuevo hogar, misma esencia, una mejor experiencia”, con la que buscaron transmitir continuidad pese al cambio de recinto.

Los organizadores no ofrecieron, en ese comunicado, una explicación detallada sobre los motivos concretos de la mudanza. El mensaje se concentró en presentar el Autódromo Miguel E. Abed como la nueva sede y en anticipar una experiencia mejorada para los asistentes, sin precisar si la decisión respondió a cuestiones de logística, infraestructura, permisos o capacidad del recinto anterior.

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Según una publicación del medio Diario Cambio, el cambio de sede respondería principalmente a que la organización buscaba un espacio con mayor capacidad, más áreas y nuevos escenarios, aunque esta explicación no fue confirmada de manera oficial por los organizadores del festival en su comunicado original.

El sitio web oficial del festival Tecate Comuna anuncia su evento para el 28 de noviembre de 2026 en el Autódromo de Puebla. (Tecate Comuna página oficial)

El nuevo recinto y la logística del traslado

El Autódromo Internacional Miguel E. Abed está ubicado sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, en el municipio de Amozoc, en dirección oriente respecto a la zona metropolitana de Puebla. Se trata de un recinto conocido principalmente por albergar competencias automovilísticas y eventos de gran capacidad.

El Foro Cholula, en cambio, se encuentra en el municipio de San Andrés Cholula, al oeste de la ciudad. La diferencia entre ambas ubicaciones representa un desplazamiento de casi 40 kilómetros, un dato que modifica de forma considerable los planes de quienes habían organizado transporte y hospedaje tomando como referencia la sede original.

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Para quienes lleguen desde otros estados o tengan reservaciones hechas en Puebla y Cholula, el cambio implica reconsiderar por completo la logística previa al festival.

Cholula Puebla (INAH)

El cartel oficial de la edición 2026

Cartel oficial de la edición 2026. (Ocesa)

El cartel completo de Tecate Comuna 2026 se dio a conocer el 13 de agosto, varios meses después de que comenzara la preventa de boletos en mayo. La programación reúne a más de 30 proyectos musicales entre artistas nacionales e internacionales de distintos géneros y generaciones.

Encabezan la lista Caifanes, agrupación referente del rock mexicano; los estadounidenses The Flaming Lips, conocidos por su propuesta psicodélica, y The Mars Volta, banda que regresa a Puebla como uno de los actos internacionales de mayor peso en la jornada. Completan la parte alta del cartel Babasónicos y Enjambre.

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La programación también incluye a José Madero, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, LP y NSQK. Se suman Caloncho, Cuarteto de Nos, División Minúscula, DLD y Little Jesus, quien presentará su producción Río Salvaje.

El resto del cartel está integrado por Los Cafres, Love of Lesbian, Moenia, Porter, Big Sempa, Bruses, Dorian y Kakkmaddafakka, además de La Bande-Son Imaginaire, La Bomba de Tiempo, Leo Rizzi, Los Estrambóticos, Nasa Histoires, Santa Sabina y Veintiuno.

La confirmación de Caifanes en el cartel resolvió especulaciones previas, ya que la agrupación tenía contemplada otra presentación en Puebla precisamente para el 28 de noviembre, fecha que finalmente quedó integrada a la programación del festival.

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El cartel del Festival Cordillera incluyó a Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Beéle, Sean Paul y Kany García, entre otros artistas de la región - crédito cortesía Páramo Presenta

Dudas sobre boletos y reembolsos

Una de las principales interrogantes tras el anuncio es qué sucederá con los accesos adquiridos cuando el festival todavía se promocionaba con el Foro Cholula como sede. La organización mantiene la venta de entradas a través de la plataforma Eticket, pero hasta el momento no ha dado a conocer instrucciones específicas sobre cambios, devoluciones o algún procedimiento especial para los compradores que no puedan acudir a la nueva ubicación.

La modificación del recinto no implica, por sí sola, una devolución automática del dinero. Por esa razón, será necesario esperar información oficial sobre este punto, mientras los asistentes revisan los canales oficiales del festival y de la boletera ante futuras actualizaciones.

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Reclamos ante Profeco y posible demanda colectiva

Una vista aérea de un autódromo de carreras acompaña al texto "Una nueva casa" sobre la pista. (Tecate Comuna/Facebook)

Ante la ausencia de instrucciones claras, algunos compradores de boletos buscaron asesoría directamente en los perfiles de redes sociales de la Profeco sobre cómo recuperar su dinero. Otros usuarios plantearon la posibilidad de impulsar una demanda colectiva contra los organizadores del festival.

La Profeco respondió a algunas de estas publicaciones y pidió a los usuarios presentar una denuncia formal en sus Oficinas de Defensa del Consumidor más cercanas, para que la dependencia pueda iniciar una investigación sobre el caso.

A la inconformidad por el cambio de sede se sumaron señalamientos sobre la organización general del festival. Algunos usuarios apuntaron que la preventa de boletos comenzó en mayo, meses antes de que el cartel completo fuera revelado en agosto, lo que atribuyeron a una gestión deficiente por parte de los responsables del evento.

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Inquietud por seguridad y ajuste en el cartel

Al cambio de recinto se sumó además un ajuste en la programación musical. La agrupación Camilo Séptimo, incluida en el cartel original FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Más allá de los cambios logísticos, usuarios expresaron preocupación por la seguridad en el municipio de Amozoc, donde señalan antecedentes de delitos en la zona. La inquietud se concentra sobre todo en el regreso de los asistentes hacia la zona metropolitana de Puebla durante la madrugada, una vez concluido el festival.

Al cambio de recinto se sumó además un ajuste en la programación musical. La agrupación Camilo Séptimo, incluida en el cartel original, anunció la suspensión de todas sus presentaciones restantes de 2026, incluidos sus compromisos en festivales, tras la muerte de su tecladista y fundador, Jonathan “Honas” Meléndez.

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Con esta decisión, Camilo Séptimo quedó fuera de la edición 2026 de Tecate Comuna. La organización no ha anunciado modificaciones adicionales al resto del cartel derivadas del cambio de sede.

El festival Tecate Comuna anuncia el cambio de su sede al Autódromo de Puebla para la edición del 28 de noviembre. (Tecate Comuna/Facebook)

Qué es Tecate Comuna y quién lo organiza

Tecate Comuna es un festival musical que se realiza en Puebla desde 2017 y que, con la edición de este año, llega a su quinta entrega. El evento está organizado por Apodaca Group y Ocesa, dos de las empresas con mayor presencia en la producción de conciertos y festivales en México.

A lo largo de sus ediciones anteriores, el festival se consolidó como uno de los encuentros musicales de mayor convocatoria en la entidad poblana. Su edición pasada reunió un cartel encabezado por Zoé, Foster the People y Julieta Venegas, lo que ayudó a posicionarlo entre los festivales más relevantes de la región.

Desde su creación, el Foro Cholula, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, había funcionado como sede recurrente del festival. Esa continuidad explica parte de la sorpresa entre los asistentes al conocerse el cambio de recinto a menos de dos meses de la fecha pactada.