Guillermo Cortés cumplirá su sueño olímpico en Dakar 2026 tras conquistar el mundo en taekwondo

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Con apenas 16 años, Guillermo Manuel Cortés Labastida está a punto de cumplir uno de sus grandes objetivos deportivos: representar a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se realizarán del 31 de octubre al 13 de noviembre.

El taekwondoín, nacido el 29 de octubre de 2009 en Guadalajara, Jalisco, es uno de los cuatro mexicanos que consiguieron su boleto para la justa juvenil. Ahora se prepara para competir en la división de -63 kilogramos.

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“Me siento muy feliz y orgulloso de mí, vamos a echarle muchas ganas, se sienten muy padre todos los logros que he tenido y ahora hay que prepararnos mucho para ese objetivo que viene que es Dakar. Estoy contento y agradecido por esta oportunidad que se me da”, declaró a la CONADE.

Guillermo Cortés llega a Dakar como tricampeón mundial

(Conade)

El boleto a Dakar llega después de un año destacado para el jalisciense. Hace apenas cinco meses, Cortés conquistó la medalla de oro en la categoría -59 kilogramos durante el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo Tashkent 2026, en Uzbekistán.

El mexicano llegó hasta la final después de ganar cinco combates y se enfrentó al coreano Ji Woon Ha por el título mundial. Cortés se impuso en dos rounds para quedarse con la medalla de oro.

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“En la final estaba muy emocionado, porque iba contra Corea y más en una final del mundo, contra un país potencia, pero salimos con todo, me sentí muy bien y le pude ganar en dos rounds”, compartió.

Este título se sumó a los campeonatos mundiales que Guillermo Cortés consiguió anteriormente en la categoría cadete. En Sofía, Bulgaria 2022, además de conquistar el oro, fue reconocido como el competidor más valioso del torneo (MVP). Un año después volvió a coronarse en Sarajevo 2023, en Bosnia y Herzegovina.

Con esos resultados, el jalisciense llegará a Dakar como tricampeón del mundo en categorías juveniles.

Guillermo Cortés va combate por combate en Dakar

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Aunque su trayectoria reciente lo coloca como uno de los representantes mexicanos con mayor experiencia internacional en su categoría, Cortés tiene claro que en los Juegos Olímpicos de la Juventud deberá comenzar desde cero.

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El taekwondoín considera que todos los competidores tendrán las mismas oportunidades de luchar por una medalla, por lo que su objetivo será avanzar combate a combate.

“Vamos a ir combate por combate, uno a uno y esperamos lograr otro buen resultado”, puntualizó.

Los mexicanos que competirán en taekwondo en Dakar 2026

Además de Guillermo Cortés, México tendrá otros tres representantes en el taekwondo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026:

Aline Saraí Herrera Martínez , del Estado de México, en -55 kilogramos.

Vania Mondragón Cárdelas , de Chiapas, en -63 kilogramos.

Jorge Octavio Martínez Martínez, de Nuevo León, en -73 kilogramos.

Los cuatro taekwondoínes representarán a México en la justa juvenil que se llevará a cabo en Dakar entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.