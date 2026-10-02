México Deportes

Guillermo Cortés cumplirá su sueño olímpico en Dakar 2026 tras conquistar el mundo en taekwondo

El jalisciense buscará trasladar a la justa juvenil el buen momento que atraviesa después de conquistar el Mundial Juvenil de Tashkent

(Conade)
(Conade)
Guardar

Con apenas 16 años, Guillermo Manuel Cortés Labastida está a punto de cumplir uno de sus grandes objetivos deportivos: representar a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se realizarán del 31 de octubre al 13 de noviembre.

El taekwondoín, nacido el 29 de octubre de 2009 en Guadalajara, Jalisco, es uno de los cuatro mexicanos que consiguieron su boleto para la justa juvenil. Ahora se prepara para competir en la división de -63 kilogramos.

PUBLICIDAD

Me siento muy feliz y orgulloso de mí, vamos a echarle muchas ganas, se sienten muy padre todos los logros que he tenido y ahora hay que prepararnos mucho para ese objetivo que viene que es Dakar. Estoy contento y agradecido por esta oportunidad que se me da”, declaró a la CONADE.

Guillermo Cortés llega a Dakar como tricampeón mundial

(Conade)
(Conade)

El boleto a Dakar llega después de un año destacado para el jalisciense. Hace apenas cinco meses, Cortés conquistó la medalla de oro en la categoría -59 kilogramos durante el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo Tashkent 2026, en Uzbekistán.

El mexicano llegó hasta la final después de ganar cinco combates y se enfrentó al coreano Ji Woon Ha por el título mundial. Cortés se impuso en dos rounds para quedarse con la medalla de oro.

PUBLICIDAD

En la final estaba muy emocionado, porque iba contra Corea y más en una final del mundo, contra un país potencia, pero salimos con todo, me sentí muy bien y le pude ganar en dos rounds”, compartió.

Este título se sumó a los campeonatos mundiales que Guillermo Cortés consiguió anteriormente en la categoría cadete. En Sofía, Bulgaria 2022, además de conquistar el oro, fue reconocido como el competidor más valioso del torneo (MVP). Un año después volvió a coronarse en Sarajevo 2023, en Bosnia y Herzegovina.

Con esos resultados, el jalisciense llegará a Dakar como tricampeón del mundo en categorías juveniles.

Guillermo Cortés va combate por combate en Dakar

(Conade)
(Conade)

Aunque su trayectoria reciente lo coloca como uno de los representantes mexicanos con mayor experiencia internacional en su categoría, Cortés tiene claro que en los Juegos Olímpicos de la Juventud deberá comenzar desde cero.

El taekwondoín considera que todos los competidores tendrán las mismas oportunidades de luchar por una medalla, por lo que su objetivo será avanzar combate a combate.

Vamos a ir combate por combate, uno a uno y esperamos lograr otro buen resultado”, puntualizó.

Los mexicanos que competirán en taekwondo en Dakar 2026

Además de Guillermo Cortés, México tendrá otros tres representantes en el taekwondo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026:

  • Aline Saraí Herrera Martínez, del Estado de México, en -55 kilogramos.
  • Vania Mondragón Cárdelas, de Chiapas, en -63 kilogramos.
  • Jorge Octavio Martínez Martínez, de Nuevo León, en -73 kilogramos.

Los cuatro taekwondoínes representarán a México en la justa juvenil que se llevará a cabo en Dakar entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.

Temas Relacionados

TaekwondoAtletas MexicanosJuegos OlímpicosDakar2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yoseline Hoffman asegura que volvió a “encontrarse después del silencio”: la verdad detrás de su premier libro

Después de cinco años, la creadora detrás de YosStoP transforma una de las etapas más difíciles de su vida en un relato sobre libertad, identidad y reconstrucción

Yoseline Hoffman asegura que volvió a “encontrarse después del silencio”: la verdad detrás de su premier libro

Temblor hoy 2 de octubre de 2026 en México: Sismo de 4.7 sacude Manzanillo

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 2 de octubre de 2026 en México: Sismo de 4.7 sacude Manzanillo

HYBE CINE FEST 2026: el k-pop toma las salas de cine en México durante octubre con conciertos de BTS, Enhypen y Seventeen

El público de la República podrá disfrutar las presentaciones de Argentina y Brasil con sonido de estadio, a través de funciones exclusivas

HYBE CINE FEST 2026: el k-pop toma las salas de cine en México durante octubre con conciertos de BTS, Enhypen y Seventeen

Sheinbaum atribuye ataque en escuela de Torreón a contenido violento en redes, pide a padres vigilar actividad de sus hijos

La mandataria reiteró que es necesaria la regulación de las redes sociales en México

Sheinbaum atribuye ataque en escuela de Torreón a contenido violento en redes, pide a padres vigilar actividad de sus hijos

Gobierno obligará a plataformas prohibir contenido violento tras ataque en secundaria de Torreón: así buscarán proteger entornos escolares

El pasado jueves, un ataque con armas blancas dentro de una secundaria en Torreón, Coahuila, dejó como resultado una persona sin vida y cuatro lesionados, uno de ellos grave

Gobierno obligará a plataformas prohibir contenido violento tras ataque en secundaria de Torreón: así buscarán proteger entornos escolares
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno obligará a plataformas prohibir contenido violento tras ataque en secundaria de Torreón: así buscarán proteger entornos escolares

Gobierno obligará a plataformas prohibir contenido violento tras ataque en secundaria de Torreón: así buscarán proteger entornos escolares

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 2 de octubre: Marina despliega seis cateos en alcaldías de la CDMX

Marina arma operativos en diferentes alcaldía de la CDMX: realiza seis cateos

Con cocaína y marihuana, así fue detenido “El Caballo”, carterista que atacaba en la Zona Centro de la CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

ENTRETENIMIENTO

Habrá funciones de Lucha Libre gratis en Iztacalco: fecha, sede y a qué hora serán

Habrá funciones de Lucha Libre gratis en Iztacalco: fecha, sede y a qué hora serán

Bernardo Bosch busca coordinación distrital de Morena en Tabasco; Fátima Bosch reacciona

Yoseline Hoffman asegura que volvió a “encontrarse después del silencio”: la verdad detrás de su premier libro

HYBE CINE FEST 2026: el k-pop toma las salas de cine en México durante octubre con conciertos de BTS, Enhypen y Seventeen

Panteón Rococó lleva la búsqueda de desaparecidos en México a Tiny Desk: “Algún día nos encontraremos de nuevo”

DEPORTES

Saúl ‘Canelo’ Álvarez sorprende a la Gran Manzana con su visita a los New York Yankees previo a la post temporada de la MLB

Saúl ‘Canelo’ Álvarez sorprende a la Gran Manzana con su visita a los New York Yankees previo a la post temporada de la MLB

Renata Zarazúa no puede ante la potencia de Aryna Sabalenka y se despide del Abierto de China 2026

México vs EEUU: la vez que Rafa Márquez perdió la cabeza y se hizo expulsar en el Mundial 2002

México vs Estados Unidos: ellos son los máximos anotadores en el Clásico de CONCACAF

“Bicholovers” se reúnen en Puebla para despedir a Cristiano Ronaldo en medio de la polémica con Portugal