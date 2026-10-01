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¿Mbappé puede superar a Hugo Sánchez en goles? El Pentapichichi responde

En entrevista con LaLiga, el exfutbolista mexicano sostuvo que el atacante francés compite en un entorno distinto al que enfrentó

Hugo Sánchez aseguró que ahora es más fácil hacer goles (especial)
Hugo Sánchez aseguró que ahora es más fácil hacer goles (especial)
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Hugo Sánchez consideró que Kylian Mbappé tiene condiciones para superar su registro de goles en el Real Madrid, en parte por los cambios que incorporó el futbol con el VAR y una mayor protección arbitral para los delanteros.

En entrevista con LaLiga, el exfutbolista mexicano sostuvo que el atacante francés compite en un entorno distinto al que enfrentó durante su carrera. Para Sánchez, las decisiones arbitrales, las repeticiones y el número de cámaras redujeron el margen para las faltas que antes quedaban sin sanción.

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El histórico delantero mexicano consideró que su nombre debió aparecer después del gol de Borja, debido a la importancia que tuvo la chilena en su carrera.
El histórico delantero mexicano consideró que su nombre debió aparecer después del gol de Borja, debido a la importancia que tuvo la chilena en su carrera.

Hugo Sánchez atribuye al VAR una mayor protección para los delanteros

Sánchez afirmó que el VAR funciona como un respaldo para los jugadores de ataque. A su juicio, la herramienta permite detectar contactos dentro del área que en otras épocas no recibían castigo.

Ahora ya te pitan penaltis que antes no pitaban”, señaló el exdelantero al hablar de las condiciones que favorecen a los goleadores en el futbol actual como Mbappé.

El mexicano también consideró que los árbitros cuentan con más recursos para vigilar acciones que antes podían pasar inadvertidas. Las repeticiones televisivas y las distintas tomas disponibles ayudan a revisar jugadas en las que un delantero recibe una falta.

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“Ahora ya hay repeticiones, ya hay muchas cámaras en los ojos del árbitro y en los jueces de línea”, sostuvo Sánchez.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Rayo Vallecano - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - September 12, 2026 Real Madrid's Alvaro Carreras celebrates scoring their second goal with Kylian Mbappe REUTERS/Alejandro Martinez Velez
Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Rayo Vallecano - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - September 12, 2026 Real Madrid's Alvaro Carreras celebrates scoring their second goal with Kylian Mbappe REUTERS/Alejandro Martinez Velez

La observación surgió al referirse a la posibilidad de que Mbappé alcance o rebase su marca goleadora. El exjugador no presentó esa eventualidad como una sorpresa, debido a las condiciones que, según su análisis, existen para los atacantes.

Ahora juegan más partidos

Hugo Sánchez también mencionó la carga de partidos como otro factor que podía acercar a Mbappé a su registro. El calendario de los clubes incluye más competencias, lo que abre más oportunidades para sumar goles durante una temporada.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Rayo Vallecano - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - September 12, 2026 Rayo Vallecano's Alvaro Garcia shakes hands with Real Madrid's Kylian Mbappe after the match REUTERS/Alejandro Martinez Velez
Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Rayo Vallecano - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - September 12, 2026 Rayo Vallecano's Alvaro Garcia shakes hands with Real Madrid's Kylian Mbappe after the match REUTERS/Alejandro Martinez Velez

No me extraña porque encima hay más partidos”, afirmó el exfutbolista mexicano.

Las declaraciones del Pentapichichi no se limitaron a reconocer la capacidad goleadora de Mbappé. También plantearon que los registros individuales deben analizarse a partir de las condiciones de cada época.

Kylian Mbappé llegó al Real Madrid en el verano de 2024 y, desde entonces, acumula 94 goles. Hugo Sánchez, en cambio, defendió al conjunto blanco entre 1985 y 1992, etapa en la que anotó 208 tantos y obtuvo cuatro Pichichis como máximo goleador de la liga española con esa camiseta. Además de esos reconocimientos individuales, el mexicano ganó cinco Ligas consecutivas, tres Copas del Rey, tres Supercopas de España y una Copa de la UEFA.

Madrid Bayern 88
Hugo Sánchez en los cuartos entre Madrid y Bayern del 88 (Redes sociales)
  • Kylian Mbappé | 94
  • Hugo Sánchez | 208 goles

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