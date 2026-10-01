¿Enojado por su salida? La reacción de Ernesto Laguardia en LCDLFM provoca comentarios entre los finalistas: “Se veía dolido”

Una publicación en redes sociales sobre la salida de Ernesto Laguardia de La Casa de los Famosos México incluye una captura del actor con esmoquin negro. (YouTube)

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Ernesto Laguardia quedó fuera de la carrera por el triunfo de La Casa de los Famosos México 2026 y su reacción al conocer el resultado no pasó desapercibida para quienes permanecían dentro del reality.

El actor fue anunciado como séptimo finalista durante la gala del miércoles. La dinámica, utilizada en la recta final del programa, consistió en nombrar uno por uno a los habitantes que avanzaban, hasta dejar en suspenso a los últimos participantes.

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Cuando Galilea Montijo confirmó que Laguardia no estaría entre los cinco famosos que llegarán a la gran final, su rostro evidenció el impacto del anuncio. La expresión fue comentada inmediatamente por Yahir y Memo Schutz.

“Es un juego pero... me puede por él”, expresó Yahir al observar la reacción de su compañero.

Los participantes de La Casa de los Famosos México comentan la salida del actor Ernesto Laguardia durante la transmisión del programa. (YouTube)

“Estaba muy dolido”: así interpretaron la reacción de Ernesto

Memo Schutz también reparó en el semblante de Laguardia y fue directo al describir lo que, desde su perspectiva, había ocurrido en ese momento.

“Estaba muy dolido, estaba muy dolido”, repitió el conductor.

Karina Torres también identificó el cambio en el rostro del actor, aunque le dio una interpretación distinta. Yahir, por su parte, consideró que Ernesto necesitó algunos instantes para asimilar que su recorrido dentro del programa había terminado. “Le costó un momento aceptarlo”, comentó.

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La reacción llamó la atención porque Laguardia había conseguido superar varias galas de eliminación y alcanzó la última etapa de la competencia.

Un mensaje en la red social X comenta la actitud de Ernesto Laguardia durante una emisión del programa La Casa de los Famosos México. (X: Héctor Navarro)

Ernesto Laguardia habla tras salir de La Casa de los Famosos

Ya fuera de la casa, el actor se mostró agradecido por la experiencia y explicó cuál había sido su propósito al ingresar al reality.

“Yo vine a disfrutar. Mi estrategia era que me conociera el público, que yo me riera mucho, me divirtiera como soy en la vida real. Y bueno, pues creo que eso ya es una ganancia. Muchas gracias”, declaró.

Con esas palabras, Laguardia destacó que su objetivo no estaba centrado únicamente en llegar a la final, sino en mostrar una faceta personal ante la audiencia.

Alejandra Guzmán sorprendió a Ernesto durante la gala

La eliminación ocurrió en una noche que ya había tenido un momento inesperado para el actor. Alejandra Guzmán apareció en el reality junto con su banda y sorprendió a los habitantes con sus canciones.

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Durante la visita, la cantante recordó que ella y Laguardia coincidieron en la década de los 80 y lanzó una revelación que provocó reacciones entre los presentes.

“Él era mi novio en ‘Mame’; me daba unos besotes”, dijo Guzmán entre risas.

La aparición de la llamada “Reina del Rock” también marcó su regreso público después de la lesión de cadera que sufrió durante un concierto en Veracruz.

Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz llegan a la última etapa del reality tras la eliminación de Ernesto Laguardia, quien se despide en el séptimo lugar. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

¿Quiénes llegaron a la final de La Casa de los Famosos México?

Con la salida de Ernesto Laguardia, resta una nueva eliminación para que solo cinco habitantes avancen a la última etapa.

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 está programada para el domingo 4 de octubre. El ganador recibirá un premio de 4 millones de pesos y será quien apague las luces de la casa al concluir la temporada.

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