Murió Jorge Kahwagi Macari: la fortuna que hizo antes de fallecer, según su amigo Roberto Palazuelos

El empresario Jorge Kahwagi Macari concentra importantes inversiones y desarrollos inmobiliarios en la costa de Tulum, Quintana Roo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jorge Kahwagi Macari, exboxeador, expolítico y empresario, murió este miércoles 30 de septiembre a los 58 años, y su amigo Roberto Palazuelos reveló que los últimos nueve años de su vida los dedicó a construir una fortuna inmobiliaria en Tulum, Quintana Roo.

El exlegislador, que saltó a la fama por su paso por el boxeo profesional, la Cámara de Diputados y Big Brother VIP, llevaba años alejado de los reflectores cuando se conoció la noticia de su muerte. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, Jorge Kahwagi Macari murió de un derrame cerebral, mientras estaba en la Ciudad de México.

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Palazuelos, su amigo desde los 14 años y también figura cercana a la política, fue de las primeras personas en confirmar el deceso y en describir a qué se dedicaba Kahwagi en su etapa más reciente.

Hizo una fortuna

El empresario habría fallecido por un derrame cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, Palazuelos explicó que Kahwagi concentró su actividad comercial en la compra y venta de terrenos en la zona costera de Tulum durante casi una década.

“Llegó a tener una fortuna en predios en Tulum, que pues ahí están”, afirmó el actor, conocido en el medio del espectáculo como “Diamante Negro”.

Según su relato, las inversiones de Kahwagi no se limitaron a un solo tramo de la costa. “Tenía una inversión muy fuerte en varios frentes de playa y también en la parte trasera de la costera, tenía muchísimos predios, se dedicó a hacer negocios ahí durante los últimos nueve años”, agregó Palazuelos.

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El empresario mencionó además que Kahwagi concretó al menos una venta exitosa dentro de ese periodo. “Llegó a hacerse de una casa muy bonita que luego vendió muy bien”, relató, sin precisar el monto de la operación ni la fecha en que ocurrió.

Para Palazuelos, el perfil comercial de su amigo explicaba en buena medida los resultados que obtuvo en Tulum. “Jorge hizo lo que quiso en la vida, primero dijo: ‘Voy a ser abogado’ y se hizo abogado. Luego dijo: ‘Voy a ser empresario’, de ahí se hizo diputado, luego se metió a ‘Big Brother’, que fue un escándalo, luego boxeador. Vivió a un nivel impresionante”, describió el actor sobre la capacidad de reinvención de Kahwagi.

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Antes de Tulum, Kahwagi ya figuraba en empresas de tecnología y medios de comunicación

MEXICO, D.F. 30JUNIO2005.- El boxeador Jorge Kahwagi se alejó de los reflectores. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM

La incursión de Kahwagi en bienes raíces no fue su primer paso en los negocios. Años antes de instalarse en la costa de Quintana Roo, ya ocupaba cargos directivos en compañías vinculadas con su familia, de acuerdo con registros del Sistema de Información Legislativa.

En 2008 asumió la presidencia de Cosmocolor S.A. de C.V., empresa especializada en biometría, enrolamiento y emisión de documentos de alta seguridad. La compañía, fundada originalmente por su padre, opera actualmente en México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Honduras y República Dominicana.

Cosmocolor mantiene contratos activos con dependencias de gobierno. En 2023 presentó una propuesta por 92,086,600 pesos para producir licencias de conducir en el estado de Jalisco, y en diciembre de 2025 integró, junto con Talleres Gráficos de México e Icards Solutions, el consorcio que el INE adjudicó para fabricar las credenciales para votar del periodo 2026-2031.

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Kahwagi también participó en Grupo Empresarial Periodístico S.A. de C.V., la firma detrás de La Crónica de Hoy, el periódico que dirigió durante años su padre, Jorge Kahwagi Gastine. Dentro de esa estructura fungió como director corporativo y accionista, y a partir de 2021 ocupó una vicepresidencia del Consejo de Administración junto con su sobrino, Fernando Marón Kahwagi.

Un tercer frente de su actividad empresarial fue la presidencia del Consejo de Médica Londres, compañía que en 2008 firmó un contrato con la Lotería Nacional por 40,346,999 pesos, vigente del 6 de febrero al 31 de diciembre de ese año.

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Un camello en casa, alberca en la recámara y una cámara hiperbárica para dormir

México D.F. 08 Enero 2004.- Jorge Kahwagi en su época de boxeador. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

La fortuna de Kahwagi se reflejaba también en el estilo de vida que mantenía en sus propiedades, según los recuerdos de personas cercanas que compartieron anécdotas tras conocerse su muerte. La conductora Shanik Berman lo describió en una publicación de Instagram como el primer ser humano que conoció con un camello en su casa. “Se murió @jorgekahwagi1, un ser humano hermoso, la primera persona que conocí que tenía un camello en su casa. QEPD”, escribió.

Gustavo Adolfo Infante, quien convivió con Kahwagi en distintas propiedades en Acapulco y Tulum y llegó a usar su yate en varias ocasiones, relató detalles sobre las instalaciones de su residencia. “En su recámara, en la alberca de su recámara, porque tenía alberca en la casa, pero en su cuarto tenía una alberca”, contó el periodista durante su programa.

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Infante añadió que, junto a esa alberca, Kahwagi tenía una cámara hiperbárica que usaba con frecuencia, al grado de dormir dentro de ella. “Él dormía en la cámara hiperbárica”, señaló el comunicador, un dato que generó sorpresa entre quienes lo acompañaban en la transmisión.

La casa que Kahwagi tuvo frente a la playa en Tulum también destacó por su decoración. Infante la describió como una propiedad con un elefante y colmillos de marfil como parte del mobiliario. “Tenía una casa sobre la playa, que era muy característica porque tenía un elefante, y tenía colmillos de elefante y demás. Muy estilo Kahwagi”, relató.

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Según la versión de Infante, esa residencia fue vendida en una cifra elevada antes de que Kahwagi se mudara a otra propiedad ubicada en la selva de Tulum.

Infante también compartió una anécdota sobre la generosidad que Kahwagi mostraba con las personas cercanas a él. Durante una entrevista realizada dentro de la casa del empresario, el periodista mostró interés por un refrigerador antiguo de Coca-Cola que estaba junto a la cámara hiperbárica.

“Al lado de la cámara hiperbárica estaba un refrigerador antiquísimo de Coca-Cola”, relató Infante. Según contó, bastó con mencionar que le gustaba el objeto para que Kahwagi se lo obsequiara en ese momento: “‘¿Te gusta? Llévenselo a la casa, señor’”, recordó que le dijo el empresario.

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Infante aseguró que los escoltas de Kahwagi cargaron el refrigerador y lo trasladaron hasta su domicilio, donde permanece como recuerdo de la amistad entre ambos. “Lo primero que saqué para la terraza fue el refrigerador que Jorge Kahwagi, generosa y amablemente, me hizo favor de regalar”, explicó el periodista.

Jorge Kahwagi Macari y Roberto Palazuelos.(Instagram)

Pese a la amistad de más de cuatro décadas, Palazuelos reconoció que en los últimos años la comunicación con Kahwagi se había interrumpido casi por completo. “Yo ya le había perdido la pista a Jorge, sabía que estaba mal. No contestaba y le mandé un mensaje muy bonito con Cabalán”, contó, en referencia a Cabalán Macari, primo del fallecido.

El actor recordó también episodios de la relación que sostuvieron desde la adolescencia. “No sabes cómo me defendió de gente, siempre se quitó la camisa para dármela. Un gran gran amigo que voy a extrañar muchísimo”, expresó Palazuelos al hablar de Kahwagi.

La trayectoria pública del exboxeador incluyó 11 peleas profesionales disputadas entre 2001 y 2005, todas ganadas por nocaut, además de un regreso al ring en 2015 en Filipinas. En el terreno político fue diputado federal por el Partido Verde y más tarde presidente nacional de Nueva Alianza entre 2007 y 2011.

La muerte de Kahwagi Macari llega seis meses después de la de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, ocurrida el 23 de marzo de 2026 a los 85 años. Palazuelos extendió sus condolencias a la madre del exlegislador, Sonja Macari Chalhub, y a sus hermanas, Sonja y Layla Kahwagi, en el mensaje de despedida que publicó en redes sociales.

¿De cuánto era su fortuna y quiénes son sus herederos?

El hijo de Sonja Kahwagi de Marón y sobrino de Jorge Kahwagi Macari concentra su actividad en empresas de comunicación, identificación y finanzas. (Especial)

Pese a la magnitud de los negocios atribuidos a Kahwagi en Tulum, ninguna fuente oficial ha dado a conocer una cifra verificada de su patrimonio.

En internet circulan sitios que atribuyen a una persona con su nombre un patrimonio de entre 100,000,000 y 150,000,000 de dólares, mientras que otro portal asigna una fortuna de apenas 6,000,000 de dólares a un perfil que el propio sitio describe como ficticio.

Ninguna de esas cifras corresponde a información verificable sobre Jorge Kahwagi Macari. Los registros disponibles en el Sistema de Información Legislativa y en documentos de contratación pública solo permiten confirmar montos puntuales de contratos de sus empresas, como los 92,086,600 pesos cotizados por Cosmocolor en Jalisco o los 40,346,999 pesos del contrato de Médica Londres con la Lotería Nacional, pero no un valor total de sus propiedades ni de su patrimonio personal.

La familia de Kahwagi Macari tampoco ha informado quién quedará a cargo de sus negocios y propiedades. De acuerdo con la información pública disponible, el exlegislador no tuvo hijos, por lo que sus posesiones podrían quedar en manos de su madre, Sonja Macari Chalhub, sus hermanas, Sonja y Layla Kahwagi; o su sobrino Fernando Marón Kahwagi.