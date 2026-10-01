Cecilia Galliano apoya a su hija Valentina si decide abrir una cuenta de OnlyFans: “Yo siempre fui libre”

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Cecilia Galliano respalda a su hija Valentina si decide abrir una cuenta de OnlyFans. La conductora asegura que no será “su verdugo” y sostiene que sus hijos cuentan con la educación y los valores necesarios para tomar sus propias decisiones.

El tema surge después de que Valentina Galliano comenta, en tono de broma, que ya había calculado el número de seguidores que necesitaría para que un posible perfil en la plataforma de contenido por suscripción funcionara. Su madre ahora deja claro que la decisión dependería de ella.

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“Mi hija está loca, no le hagan caso nada de lo que dice”, dice Cecilia Galliano entre risas al ser cuestionada por las declaraciones de Vale.

La presentadora no descarta la posibilidad de que su hija abra una página en OnlyFans. Por el contrario, señala que respaldaría cualquier proyecto que Valentina decidiera emprender, siempre que sea una elección propia.

Cecilia Galliano asegura que apoyará a Valentina si abre OnlyFans

Cecilia Galliano reconoce que la conversación sobre OnlyFans nace en medio de bromas. Aun así, sostiene que no busca controlar las decisiones de Valentina, quien ha comenzado a desarrollar proyectos propios como emprendedora y creadora de contenido.

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“Ella que haga lo que quiera, yo la voy a apoyar en todo lo que quiera”, afirma la conductora frente a los medios.

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Galliano menciona que su hija tiene una empresa y que confía en su criterio. “Vale tiene su empresa. No sé, si mañana tiene ganas de abrirlo, que lo abra, qué sé yo”, comenta.

La actriz y conductora explica que su postura parte de la libertad con la que fue educada. Cecilia cuenta que su propia madre le permitió tomar decisiones, aunque siempre tuvo presentes los límites, la formación y los valores familiares.

“Yo siempre fui libre”, dice Galliano. “Siempre mi madre me dejó hacer todo lo que yo quise. La educación siempre la tuve, los valores también. Entonces uno sabe lo que tiene que hacer”.

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La conductora sostiene que acompañar a sus hijos no significa dejarlos sin guía. Para ella, la educación se construye durante la infancia y después cada persona asume las consecuencias de sus elecciones.

“No es que hagan lo que quieran. Ellos ya saben, ya hay una educación y la educación se da hasta cierta edad, después ya depende de ellos”, expresa.

Cecilia Galliano añade que conoce a Valentina y a su hijo Santiago, por lo que considera que ambos saben cómo conducirse. “Ya les puse la educación, ya tienen los valores, ya tienen lo que saben cómo yo pienso y ya”, señala.

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La presentadora descarta imponer una vigilancia excesiva sobre sus hijos adultos. “No voy a ser su verdugo, no voy a ser el que le diga algo no, pero también los conozco y sé que no van a hacer algo que no”, dice.

La hija de Cecilia Galliano habla de las métricas para abrir una página

El respaldo de Cecilia Galliano ocurre después de que Valentina menciona la posibilidad de crear contenido en OnlyFans. En un encuentro previo con medios, la joven habla del tema con humor y plantea que ya revisó el alcance que podría tener entre sus seguidores.

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“Yo ya hice todas las métricas; si el 10% me sigue, ya está”, comenta Valentina entre risas.

Durante esa charla, Cecilia interviene y cuenta que su hija incluso le ha sugerido abrir una cuenta juntas. La idea provoca risas entre las asistentes y ambas descartan que un perfil de madre e hija sea una opción.

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“Me dice: ‘Mamá, abramos’”, comenta Cecilia Galliano al recordar la propuesta de Valentina.

La joven responde que una colaboración de ese tipo no funcionaría. “No, porque juntas. Imagínate, mamá e hija”, dice Cecilia, mientras Valentina mantiene el tono de broma.

En ese primer intercambio, la conductora había reaccionado con una postura más protectora. “No se lo vamos a permitir, o sea, obvio”, expresa cuando le preguntan si avalaría la cuenta.

Ahora, Cecilia matiza aquella respuesta y sostiene que no buscaría frenar a Valentina si ella tomara la decisión. La diferencia está en que la conductora plantea el asunto como una elección que su hija debe asumir con responsabilidad.

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Valentina Galliano impulsa su propio camino como emprendedora

Valentina Fornaro Galliano es la hija mayor de Cecilia Galliano y del empresario italiano Silvio Fornaro. La joven nació cuando la conductora tenía 19 años y, con el paso del tiempo, ha aparecido junto a su mamá en algunos eventos públicos.

En redes sociales, Valentina se presenta como emprendedora y creadora de contenido. También tiene un proyecto de velas, uno de los negocios con los que busca construir una carrera fuera de la televisión.

La joven ha dicho que admira la trayectoria de su madre, aunque reconoce que no pretende ocupar su lugar. “Creo que tiene una carrera de admirar y sería muy complicado llenar esos zapatos”, expresa.

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Valentina identifica la humildad como una de las cualidades que más valora en Cecilia Galliano. “Creo que eso es a lo mejor una de las palabras que define a mi mamá: la humildad”, comenta.

También destaca la constancia que ha visto en casa. “La constancia y la perseverancia” son valores que, según explica, Cecilia ha buscado inculcarles a ella y a su hermano.

La conductora habla de su relación con sus hijos como una dinámica cercana. Se define como una madre relajada y asegura que disfruta integrarse a los momentos familiares de Valentina y Santiago.

“Yo soy supermamá barco”, dice Cecilia Galliano. Incluso bromea con que puede ser mejor suegra que mamá, pues disfruta llevar regalos, flores y participar en los detalles de las parejas de sus hijos.

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La conductora asegura que su círculo familiar ha sido pequeño durante años. “Siempre hemos estado muy solitos los tres, nada más. Entonces, todo lo que se una en familia a mí me gusta”, afirma.