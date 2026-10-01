Panteón Rococó llega a Tiny Desk: así podrás ver su sesión en México

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Panteón Rococó llegará al Tiny Desk de NPR Music con una sesión que podrá verse gratis desde México en las plataformas oficiales de la radio pública estadounidense.

El formato reúne a artistas de distintos géneros en actuaciones en vivo grabadas en la oficina de NPR, frente al escritorio que dio nombre a la serie.

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Tiny Desk Concerts se convirtió en una vitrina digital para conciertos de formato reducido, sin la producción de un escenario convencional.

Las sesiones suelen publicarse completas en YouTube y en el sitio web de NPR Music, donde quedan disponibles después de su estreno.

La participación de Panteón Rococó forma parte de El Tiny, una programación especial que NPR Music dedica a artistas y sonidos latinoamericanos durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

La agrupación mexicana, formada hace más de tres décadas, llevará su repertorio de ska a una serie por la que han pasado músicos de distintos países y estilos.

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Cuándo y dónde ver a Panteón Rococó en Tiny

La confirmación llegó a través de una publicación compartida por las cuentas de NPR Music y Panteón Rococó. El mensaje presenta a la banda como una agrupación que ha estado “a la vanguardia del ska mexicano” durante más de tres décadas.

Panteón Rococó Nezahualcóyotl Edomex (Adolfo Cerqueda Rebollo﻿/FB)

El anuncio también apunta a la mezcla de estilos que caracteriza al grupo. “Los surcos de la banda se deslizan fácilmente entre la cumbia y los ritmos afrocaribeños”, señala la publicación promocional de NPR Music incluida en la imagen difundida en redes sociales.

La sesión se incorporará a El Tiny, la selección temporal de NPR Music que, de acuerdo con la propia emisora, se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre y reúne propuestas de jazz, norteño, ska, música tejana y otros géneros latinoamericanos.

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Un guitarrista de la banda Panteón Rococó toca con pasión bajo luces rojas durante un enérgico concierto de rock. (Selene Miranda/ Infobae México )

El estreno de Panteón Rococó está programado para este 1 de octubre.

“Mañana solo en npr.org/tinydesk o NPR Music’s YouTube”, indica el texto de la publicación. El mensaje no anuncia un horario específico, aunque confirma las dos vías oficiales para seguir el lanzamiento desde México.

La presentación representa la llegada de una banda mexicana de ska a un formato asociado con interpretaciones cercanas, arreglos adaptados al espacio y repertorios que suelen diferir de los conciertos masivos. En la imagen compartida por NPR, los integrantes aparecen reunidos detrás del escritorio que identifica a la serie.

Dónde ver el Tiny Desk de Panteón Rococó gratis desde México

El concierto estará disponible sin costo en el canal oficial de NPR Music en YouTube. La plataforma permite verlo desde teléfonos, computadoras, tabletas y televisores conectados a internet, sin que se requiera una suscripción de pago.

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También podrá encontrarse en el sitio oficial de Tiny Desk de NPR, que conserva un archivo con las sesiones publicadas por la emisora. Una vez que la presentación se cargue, permanecerá disponible para reproducirse en otro horario.

El tecladista Felipe Bustamante, a la izquierda, el percusionista Tanis, al centro, y el saxofonista Missael Oseguera de la banda mexicana de ska Panteón Rococó posan para una foto en la Ciudad de México, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jon Orbach)

La recomendación para el público en México es revisar directamente el canal de NPR Music en YouTube y el portal de Tiny Desk durante el día. La sesión puede aparecer primero como un estreno programado o bien publicarse directamente en el archivo de videos de la cuenta.

El material se verá de forma gratuita en YouTube y continuará disponible tras su lanzamiento.

“El primer Tiny Desk de SKA”, celebró otra persona en los comentarios, junto con una mención a la cuenta oficial de la banda. El entusiasmo se concentra en la posibilidad de escuchar el sonido de Panteón Rococó en un formato distinto al de los festivales y recintos donde suele presentarse.

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Los comentarios piden ska, slam y canciones de resistencia

Las reacciones al anuncio reunieron mensajes de celebración, bromas sobre el lugar de grabación y pedidos por canciones con contenido social. “No espero menos que un slam en las oficinas de NPR”, escribió un seguidor.

Otro comentario hizo referencia a la trayectoria del grupo y a sus canciones de crítica social: “Sé que ya no hacen música protesta, pero deseo con mi corazón que canten esas canciones que hablaban de algo, de la lucha, de la resistencia, del día a día de la clase trabajadora”.

La publicación también generó mensajes de orgullo entre seguidores de la banda. “Miren mamá y papá, estoy en el Tiny”, escribió un usuario, mientras otro recordó una frase vinculada con la continuidad del grupo: “Seguimos en la resistencia y nos vemos dentro de 10 años nuevamente”.

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“Oe, oe, oe, oe… Panteón, Panteón”, se lee en otra de las respuestas. Los comentarios anticipan una recepción atenta al repertorio que elija la agrupación y a los arreglos que presentará para su debut en Tiny Desk.