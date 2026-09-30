Localizan cadáver de hombre en Ecatepec: habitantes piden ayuda de Colectivo de Búsqueda feminista

Localizan cadáver de hombre en Ecatepec (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este 30 de septiembre, reportaron el hallazgo de un cadáver en un canal de aguas negras de la laguna de Chiconautla, ubicado en la zona que divide a los municipios de Acolman y Ecatepec, Estado de México.

La localización se realizó después de que habitantes de la zona solicitaran ayuda a un Colectivo de Búsqueda feminista, especializado en labores de rastreo de personas desaparecidas en el área de canales y cuerpos de agua del Edoméx.

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El cuerpo localizado era de un hombre, quien estaba cubierto con varias cobijas y tenía las manos atadas. Además, presentaba aparentes signos de violencia.

Autoridades desplegaron un operativo en el lugar para determinar las causas del fallecimiento e implementar las medidas correspondientes. Asimismo, acudieron trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, policías municipales, integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda y personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.

De acuerdo a la información preliminar, la víctima no ha sido identificada.

ONU pide a México proteger a mujeres buscadoras en Sinaloa ante violencia

México debe proteger a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas ante los niveles “alarmantes” de violencia que enfrentan y la impunidad que rodea los ataques, de acuerdo con las Naciones Unidas. El llamado incluye prevenir, investigar, sancionar y reparar las agresiones, pues la búsqueda de las víctimas corresponde primordialmente al Estado y no a las familias.

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Especialistas alertaron desde Ginebra que las buscadoras siguen expuestas a agresiones letal y, en los casos más graves, a su propia desaparición o asesinato. Consideraron que los ataques documentados contra colectivos en Sinaloa reflejan los riesgos para quienes salen a buscar a sus seres queridos.

Cerca de 15 grupos de buscadores de personas desaparecidas rechazaron reunirse con la gobernadora interina Graciela Domínguez. Crédito: X / @ELDEBATE

El comunicado mencionó al colectivo al que pertenecía Rubí Gómez-Tagle, asesinada en 2026, y María de los Ángeles Valenzuela, desaparecida en octubre de 2025, esa agrupación ha sido blanco de agresiones en repetidas ocasiones.

La violencia ocurre en un contexto de “impunidad casi total”, advirtieron los expertos, ya que la falta de castigo genera condiciones que favorecen la actuación de los responsables.

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ONU atribuye un componente de género a las agresiones

Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos señalaron que la violencia contra defensoras presenta características específicas de género. Explicaron que los ataques buscan castigarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público.

Para los especialistas, la labor de las mujeres buscadoras representa una extensión de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Su participación debe garantizarse en condiciones de seguridad, aunque insistieron en que atacar a estas mujeres “perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”.

También recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un deber reforzado de protección para las personas defensoras. En el caso mexicano, el tribunal ha advertido que las mujeres que luchan contra la impunidad integran uno de los grupos con mayor riesgo y que el hostigamiento y la violencia de género en su contra aumentan.

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La ONU pidió al Estado mexicano reconocer públicamente el trabajo de las defensoras que buscan a personas desaparecidas y cumplir plenamente sus obligaciones internacionales. Los especialistas recordaron, además, que los Estados deben reconocer la existencia de mujeres desaparecidas y los daños diferenciados que padecen por razones de género.

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