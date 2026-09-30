México

Localizan cadáver de hombre en Ecatepec: habitantes piden ayuda de Colectivo de Búsqueda feminista

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada

Una cinta plástica amarilla desplegada en el suelo de asfalto con la frase NO PASE impresa en letras negras.
Localizan cadáver de hombre en Ecatepec (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Este 30 de septiembre, reportaron el hallazgo de un cadáver en un canal de aguas negras de la laguna de Chiconautla, ubicado en la zona que divide a los municipios de Acolman y Ecatepec, Estado de México.

La localización se realizó después de que habitantes de la zona solicitaran ayuda a un Colectivo de Búsqueda feminista, especializado en labores de rastreo de personas desaparecidas en el área de canales y cuerpos de agua del Edoméx.

PUBLICIDAD

El cuerpo localizado era de un hombre, quien estaba cubierto con varias cobijas y tenía las manos atadas. Además, presentaba aparentes signos de violencia.

Autoridades desplegaron un operativo en el lugar para determinar las causas del fallecimiento e implementar las medidas correspondientes. Asimismo, acudieron trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, policías municipales, integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda y personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.

De acuerdo a la información preliminar, la víctima no ha sido identificada.

ONU pide a México proteger a mujeres buscadoras en Sinaloa ante violencia

México debe proteger a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas ante los niveles “alarmantes” de violencia que enfrentan y la impunidad que rodea los ataques, de acuerdo con las Naciones Unidas. El llamado incluye prevenir, investigar, sancionar y reparar las agresiones, pues la búsqueda de las víctimas corresponde primordialmente al Estado y no a las familias.

PUBLICIDAD

Especialistas alertaron desde Ginebra que las buscadoras siguen expuestas a agresiones letal y, en los casos más graves, a su propia desaparición o asesinato. Consideraron que los ataques documentados contra colectivos en Sinaloa reflejan los riesgos para quienes salen a buscar a sus seres queridos.

Cerca de 15 grupos de buscadores de personas desaparecidas rechazaron reunirse con la gobernadora interina Graciela Domínguez. Crédito: X / @ELDEBATE
Cerca de 15 grupos de buscadores de personas desaparecidas rechazaron reunirse con la gobernadora interina Graciela Domínguez. Crédito: X / @ELDEBATE

El comunicado mencionó al colectivo al que pertenecía Rubí Gómez-Tagle, asesinada en 2026, y María de los Ángeles Valenzuela, desaparecida en octubre de 2025, esa agrupación ha sido blanco de agresiones en repetidas ocasiones.

La violencia ocurre en un contexto de “impunidad casi total”, advirtieron los expertos, ya que la falta de castigo genera condiciones que favorecen la actuación de los responsables.

ONU atribuye un componente de género a las agresiones

Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos señalaron que la violencia contra defensoras presenta características específicas de género. Explicaron que los ataques buscan castigarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público.

Para los especialistas, la labor de las mujeres buscadoras representa una extensión de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Su participación debe garantizarse en condiciones de seguridad, aunque insistieron en que atacar a estas mujeres “perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”.

También recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un deber reforzado de protección para las personas defensoras. En el caso mexicano, el tribunal ha advertido que las mujeres que luchan contra la impunidad integran uno de los grupos con mayor riesgo y que el hostigamiento y la violencia de género en su contra aumentan.

La ONU pidió al Estado mexicano reconocer públicamente el trabajo de las defensoras que buscan a personas desaparecidas y cumplir plenamente sus obligaciones internacionales. Los especialistas recordaron, además, que los Estados deben reconocer la existencia de mujeres desaparecidas y los daños diferenciados que padecen por razones de género.

<br>

Temas Relacionados

Ecatepecpersonas desaparecidasfeministasasesinatomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ex rival del Canelo Álvarez recibe sentencia de 15 meses de prisión por participación violenta en una pelea durante un baby shower

El boxeador admitió su responsabilidad junto con otros involucrados

Ex rival del Canelo Álvarez recibe sentencia de 15 meses de prisión por participación violenta en una pelea durante un baby shower

Ni psicópatas ni enfermos mentales: el 96% de los agresores sexuales de menores en México son hombres, según un estudio

El estudio FADES, elaborado por Reinserta y el Instituto Nacional de Psiquiatría, analizó a 511 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores en México

Infobae

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Cada minuto cuenta: Las señales de advertencia de un derrame cerebral y qué hacer ante los primeros síntomas

La atención inmediata reduce el tiempo en que el cerebro permanece sin oxígeno y puede limitar la discapacidad o la muerte

Cada minuto cuenta: Las señales de advertencia de un derrame cerebral y qué hacer ante los primeros síntomas

Pobladores de Ajuchitlán del Progreso acusan falta de resultados en búsqueda de 8 habitantes desaparecidos: advierten inicio de “acciones”

El Ejido El Balcón responsabilizó a las autoridades por la “falta de resultados y todo aquello que pueda desencadenarse” tras 6 días de búsqueda

Pobladores de Ajuchitlán del Progreso acusan falta de resultados en búsqueda de 8 habitantes desaparecidos: advierten inicio de “acciones”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cristal dentro de una secundaria de Monterrey: tres alumnas lo consumieron y dos terminaron hospitalizadas

Cristal dentro de una secundaria de Monterrey: tres alumnas lo consumieron y dos terminaron hospitalizadas

Ni psicópatas ni enfermos mentales: el 96% de los agresores sexuales de menores en México son hombres, según un estudio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Pobladores de Ajuchitlán del Progreso acusan falta de resultados en búsqueda de 8 habitantes desaparecidos: advierten inicio de “acciones”

Custodio intentó meter al penal de Aguaruto 48 whiskys ocultos entre cajas de huevo

ENTRETENIMIENTO

“Con mi hija, no”: Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes tras la polémica por su salida de La Casa de los Famosos

“Con mi hija, no”: Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes tras la polémica por su salida de La Casa de los Famosos

Jesse & Joy anuncia nuevos conciertos para su tour 2027: ciudades, fechas y venta de boletos

Llega a Coyoacán el Festival Cultural del Café y Chocolate 2026, en un fin de semana de sabor y actividades con entrada libre

Colmillos de elefantes y un camello: la vida de lujos que llevaba Jorge Kahwagi Macari, según sus amigos

Paola Núñez habla sobre cómo surgió el icónico peinado de Barbie Bazterrica en Amor en Custodia y qué tuvo que hacer para mantenerlo

DEPORTES

México anuncia su última convocatoria para la Fecha FIFA de octubre previo a jugarse el boleto al Mundial Femenil 2027

México anuncia su última convocatoria para la Fecha FIFA de octubre previo a jugarse el boleto al Mundial Femenil 2027

Ex rival del Canelo Álvarez recibe sentencia de 15 meses de prisión por participación violenta en una pelea durante un baby shower

¿Barras y estrellas de miedo? Estados Unidos llega con dos victorias por goleada para enfrentar a la Selección de México

América vs Cruz Azul EN VIVO: dónde, a qué hora y cómo ver partido amistoso durante esta Fecha FIFA

“Lord Mariachi” se vuelve viral por exigir que callaran a los músicos en un restaurante de Coyoacán