Mujer muere tras recibir múltiples disparos dentro de su camioneta en Tecámac, Edomex

Un zapato de tacón negro permanece sobre el asfalto mojado junto a una cinta policial con la inscripción Escena de crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer fue asesinada a balazos la madrugada de este miércoles dentro de una camioneta en el municipio de Tecámac, Estado de México, mientras circulaba sobre la calle Valle San Miguel, entre los fraccionamientos Urbi y Héroes. En el lugar quedaron ocho indicios balísticos y un mensaje presuntamente vinculado a un grupo criminal que opera en la zona, de acuerdo con medios locales.

La víctima perdió el control del vehículo, una camioneta color arena, tras recibir los disparos y terminó sobre un camellón de la vialidad. El cuerpo de la mujer quedó dentro de la unidad sin signos vitales, de acuerdo con el reporte del diario.

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La Fiscalía del Estado de México investiga el ataque armado en Tecámac

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México acordonaron la zona para preservar la escena del crimen. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se trasladó al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

Los peritos recolectaron los ocho indicios balísticos hallados junto al vehículo para su análisis. El mensaje localizado en el lugar también forma parte de las pruebas que revisa la autoridad ministerial.

Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no han determinado el móvil del ataque ni la identidad de la víctima. La Fiscalía tampoco ha reportado personas detenidas por el homicidio hasta el cierre de esta nota.

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Tecámac forma parte de la zona metropolitana del Valle de México, donde se han registrado hechos violentos vinculados a disputas entre grupos criminales. El municipio colinda con otras demarcaciones mexiquenses que también han presentado actividad delictiva armada durante 2026.

El Estado de México acumula 31 feminicidios entre enero y agosto de 2026

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 440 feminicidios en México entre enero y agosto de 2026. El Estado de México ocupó el segundo lugar nacional en ese periodo, con 31 casos registrados.

México registró 440 feminicidios entre enero y agosto de 2026, según el SESNSP. El Estado de México figuró entre los tres estados con más casos del país, junto con Sinaloa y Tamaulipas, que en conjunto sumaron 134 víctimas en ese lapso.

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Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinaloa encabezó la lista nacional con 74 feminicidios en el periodo analizado. Tamaulipas se ubicó en tercer sitio, con 29 casos contabilizados hasta agosto.

Estas tres entidades concentraron el 30.5% del total nacional de feminicidios reportados hasta el octavo mes del año. El resto de los casos se distribuyó entre las demás entidades del país, con menor peso individual en el cómputo general.

La tasa de feminicidios coloca a Sinaloa, Morelos y Tamaulipas por encima del promedio nacional

La tasa nacional de feminicidio se ubicó en 0.64 casos por cada 100 mil mujeres durante el periodo analizado. Sinaloa registró la tasa más alta del país, con 4.57 casos por cada 100 mil mujeres.

Morelos ocupó el segundo lugar en tasa, con 2.06 feminicidios por cada 100 mil mujeres, y Tamaulipas se ubicó en tercer sitio, con 1.52. El Estado de México no figuró entre las entidades con las tasas más elevadas, pese a concentrar un número absoluto alto de víctimas.

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Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios en Puebla, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SESNSP también documentó 988 víctimas de homicidio doloso de mujeres en el país durante los primeros ocho meses de 2026. Esta cifra se suma a los 440 feminicidios y refleja un promedio cercano a seis mujeres asesinadas por día entre ambos delitos.

El informe del organismo mostró una reducción respecto a 2025, cuando se habían contabilizado 736 víctimas de feminicidio en el mismo periodo. La cifra de 2026 también se mantiene lejos del pico registrado en 2021, año en que el país superó las mil víctimas.

De acuerdo con reportes previos del SESNSP correspondientes a este año, las principales víctimas de feminicidio en el país son mujeres de entre 30 y 60 años. El segundo grupo más afectado corresponde a mujeres de entre 18 y 29 años.

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Asimismo, 9 mil 109 mujeres fueron víctimas de feminicidio en México durante la última década. El dato refleja la magnitud histórica del delito en el país, más allá del comportamiento registrado en 2026.

AME9873. GUATIRE (VENEZUELA), 01/04/2026.- Un hombre, familiar de un preso político, carga una cruz durante un viacrusis este miércoles, en las afueras del Rodeo I, una cárcel ubicada en Guatire, cerca de Caracas (Venezuela). Unas treinta personas con velas y algunos vistiendo túnicas moradas participaron de este viacrusis. EFE/ Miguel Gutiérrez

Las cifras del SESNSP no incluyen los casos ocurridos durante septiembre de 2026, pues el corte oficial más reciente corresponde al 31 de agosto. Esto significa que el homicidio de la mujer en Tecámac no forma parte del último reporte publicado por el organismo.

Los feminicidios en el Estado de México se han distribuido entre distintos municipios de la entidad, según los reportes oficiales del SESNSP. El organismo no detalló, en su corte de agosto, cuáles municipios concentraron el mayor número de víctimas dentro de la entidad.

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Las autoridades estatales no han vinculado públicamente el ataque de Tecámac con otros casos de mujeres asesinadas en la entidad durante 2026. La FGJEM continúa con las diligencias para determinar la identidad de la víctima y las causas del ataque.

La Fiscalía no ha fijado una fecha para presentar avances en la investigación del homicidio de Tecámac. La identidad de la mujer permanece sin confirmarse de manera oficial hasta el momento.

Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se suma al conteo de mujeres asesinadas en el Estado de México durante 2026, aunque las autoridades no lo han clasificado todavía como feminicidio. El SESNSP actualizará sus cifras en los próximos reportes mensuales, que podrían incluir este y otros casos ocurridos en septiembre.

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