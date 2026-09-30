México

Mujer muere tras recibir múltiples disparos dentro de su camioneta en Tecámac, Edomex

El homicidio ocurrió alrededor de las 06:00 horas sobre la calle Valle San Miguel, entre los fraccionamientos Urbi y Héroes. La víctima perdió el control del vehículo tras el ataque y terminó sobre un camellón, sin vida

Zapato negro de tacón alto sobre el suelo mojado, cinta amarilla de la policía con texto en español y luces de patrullero al fondo.
Un zapato de tacón negro permanece sobre el asfalto mojado junto a una cinta policial con la inscripción Escena de crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una mujer fue asesinada a balazos la madrugada de este miércoles dentro de una camioneta en el municipio de Tecámac, Estado de México, mientras circulaba sobre la calle Valle San Miguel, entre los fraccionamientos Urbi y Héroes. En el lugar quedaron ocho indicios balísticos y un mensaje presuntamente vinculado a un grupo criminal que opera en la zona, de acuerdo con medios locales.

La víctima perdió el control del vehículo, una camioneta color arena, tras recibir los disparos y terminó sobre un camellón de la vialidad. El cuerpo de la mujer quedó dentro de la unidad sin signos vitales, de acuerdo con el reporte del diario.

PUBLICIDAD

La Fiscalía del Estado de México investiga el ataque armado en Tecámac

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México acordonaron la zona para preservar la escena del crimen. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se trasladó al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

Los peritos recolectaron los ocho indicios balísticos hallados junto al vehículo para su análisis. El mensaje localizado en el lugar también forma parte de las pruebas que revisa la autoridad ministerial.

Un puesto metálico cerrado tras una cinta amarilla de policía, con vehículos policiales e iluminación de sirenas en una calle nocturna.
Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no han determinado el móvil del ataque ni la identidad de la víctima. La Fiscalía tampoco ha reportado personas detenidas por el homicidio hasta el cierre de esta nota.

PUBLICIDAD

Tecámac forma parte de la zona metropolitana del Valle de México, donde se han registrado hechos violentos vinculados a disputas entre grupos criminales. El municipio colinda con otras demarcaciones mexiquenses que también han presentado actividad delictiva armada durante 2026.

El Estado de México acumula 31 feminicidios entre enero y agosto de 2026

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 440 feminicidios en México entre enero y agosto de 2026. El Estado de México ocupó el segundo lugar nacional en ese periodo, con 31 casos registrados.

México registró 440 feminicidios entre enero y agosto de 2026, según el SESNSP. El Estado de México figuró entre los tres estados con más casos del país, junto con Sinaloa y Tamaulipas, que en conjunto sumaron 134 víctimas en ese lapso.

Cinta amarilla con la inscripción ESCENA DEL CRIMEN - PROHIBIDO PASAR en primer plano frente a viviendas y patrullas con luces encendidas.
Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinaloa encabezó la lista nacional con 74 feminicidios en el periodo analizado. Tamaulipas se ubicó en tercer sitio, con 29 casos contabilizados hasta agosto.

Estas tres entidades concentraron el 30.5% del total nacional de feminicidios reportados hasta el octavo mes del año. El resto de los casos se distribuyó entre las demás entidades del país, con menor peso individual en el cómputo general.

La tasa de feminicidios coloca a Sinaloa, Morelos y Tamaulipas por encima del promedio nacional

La tasa nacional de feminicidio se ubicó en 0.64 casos por cada 100 mil mujeres durante el periodo analizado. Sinaloa registró la tasa más alta del país, con 4.57 casos por cada 100 mil mujeres.

Morelos ocupó el segundo lugar en tasa, con 2.06 feminicidios por cada 100 mil mujeres, y Tamaulipas se ubicó en tercer sitio, con 1.52. El Estado de México no figuró entre las entidades con las tasas más elevadas, pese a concentrar un número absoluto alto de víctimas.

Cruz de madera pintada de color morado con varias rosas blancas y velas encendidas en su base. Al fondo, una silueta montañosa bajo un cielo nublado.
Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios en Puebla, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SESNSP también documentó 988 víctimas de homicidio doloso de mujeres en el país durante los primeros ocho meses de 2026. Esta cifra se suma a los 440 feminicidios y refleja un promedio cercano a seis mujeres asesinadas por día entre ambos delitos.

El informe del organismo mostró una reducción respecto a 2025, cuando se habían contabilizado 736 víctimas de feminicidio en el mismo periodo. La cifra de 2026 también se mantiene lejos del pico registrado en 2021, año en que el país superó las mil víctimas.

De acuerdo con reportes previos del SESNSP correspondientes a este año, las principales víctimas de feminicidio en el país son mujeres de entre 30 y 60 años. El segundo grupo más afectado corresponde a mujeres de entre 18 y 29 años.

Asimismo, 9 mil 109 mujeres fueron víctimas de feminicidio en México durante la última década. El dato refleja la magnitud histórica del delito en el país, más allá del comportamiento registrado en 2026.

Familiares de presos políticos realizaron un viacrucis fuera de una cárcel en Venezuela
AME9873. GUATIRE (VENEZUELA), 01/04/2026.- Un hombre, familiar de un preso político, carga una cruz durante un viacrusis este miércoles, en las afueras del Rodeo I, una cárcel ubicada en Guatire, cerca de Caracas (Venezuela). Unas treinta personas con velas y algunos vistiendo túnicas moradas participaron de este viacrusis. EFE/ Miguel Gutiérrez

Las cifras del SESNSP no incluyen los casos ocurridos durante septiembre de 2026, pues el corte oficial más reciente corresponde al 31 de agosto. Esto significa que el homicidio de la mujer en Tecámac no forma parte del último reporte publicado por el organismo.

Los feminicidios en el Estado de México se han distribuido entre distintos municipios de la entidad, según los reportes oficiales del SESNSP. El organismo no detalló, en su corte de agosto, cuáles municipios concentraron el mayor número de víctimas dentro de la entidad.

Las autoridades estatales no han vinculado públicamente el ataque de Tecámac con otros casos de mujeres asesinadas en la entidad durante 2026. La FGJEM continúa con las diligencias para determinar la identidad de la víctima y las causas del ataque.

La Fiscalía no ha fijado una fecha para presentar avances en la investigación del homicidio de Tecámac. La identidad de la mujer permanece sin confirmarse de manera oficial hasta el momento.

Una cinta plástica amarilla desplegada en el suelo de asfalto con la frase NO PASE impresa en letras negras.
Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se suma al conteo de mujeres asesinadas en el Estado de México durante 2026, aunque las autoridades no lo han clasificado todavía como feminicidio. El SESNSP actualizará sus cifras en los próximos reportes mensuales, que podrían incluir este y otros casos ocurridos en septiembre.

Temas Relacionados

feminicidiohomicidiosEdomexviolenciaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Multihomicidio impacta Montemorelos, Nuevo León: hallan muertos a cinco integrantes de una familia, entre ellos tres niños

Una mujer y un bebé fueron encontrados dentro de una camioneta con heridas de bala; un hombre y dos menores fueron localizados cerca del vehículo en las mismas condiciones

Multihomicidio impacta Montemorelos, Nuevo León: hallan muertos a cinco integrantes de una familia, entre ellos tres niños

Ex rival del Canelo Álvarez recibe sentencia de 15 meses de prisión por participación violenta en una pelea durante un baby shower

El boxeador admitió su responsabilidad junto con otros involucrados

Ex rival del Canelo Álvarez recibe sentencia de 15 meses de prisión por participación violenta en una pelea durante un baby shower

Ni psicópatas ni enfermos mentales: el 96% de los agresores sexuales de menores en México son hombres, según un estudio

El estudio FADES, elaborado por Reinserta y el Instituto Nacional de Psiquiatría, analizó a 511 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores en México

Infobae

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Cada minuto cuenta: Las señales de advertencia de un derrame cerebral y qué hacer ante los primeros síntomas

La atención inmediata reduce el tiempo en que el cerebro permanece sin oxígeno y puede limitar la discapacidad o la muerte

Cada minuto cuenta: Las señales de advertencia de un derrame cerebral y qué hacer ante los primeros síntomas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cristal dentro de una secundaria de Monterrey: tres alumnas lo consumieron y dos terminaron hospitalizadas

Cristal dentro de una secundaria de Monterrey: tres alumnas lo consumieron y dos terminaron hospitalizadas

Ni psicópatas ni enfermos mentales: el 96% de los agresores sexuales de menores en México son hombres, según un estudio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Pobladores de Ajuchitlán del Progreso acusan falta de resultados en búsqueda de 8 habitantes desaparecidos: advierten inicio de “acciones”

Custodio intentó meter al penal de Aguaruto 48 whiskys ocultos entre cajas de huevo

ENTRETENIMIENTO

“Con mi hija, no”: Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes tras la polémica por su salida de La Casa de los Famosos

“Con mi hija, no”: Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes tras la polémica por su salida de La Casa de los Famosos

Jesse & Joy anuncia nuevos conciertos para su tour 2027: ciudades, fechas y venta de boletos

Llega a Coyoacán el Festival Cultural del Café y Chocolate 2026, en un fin de semana de sabor y actividades con entrada libre

Colmillos de elefantes y un camello: la vida de lujos que llevaba Jorge Kahwagi Macari, según sus amigos

Paola Núñez habla sobre cómo surgió el icónico peinado de Barbie Bazterrica en Amor en Custodia y qué tuvo que hacer para mantenerlo

DEPORTES

México anuncia su última convocatoria para la Fecha FIFA de octubre previo a jugarse el boleto al Mundial Femenil 2027

México anuncia su última convocatoria para la Fecha FIFA de octubre previo a jugarse el boleto al Mundial Femenil 2027

Ex rival del Canelo Álvarez recibe sentencia de 15 meses de prisión por participación violenta en una pelea durante un baby shower

¿Barras y estrellas de miedo? Estados Unidos llega con dos victorias por goleada para enfrentar a la Selección de México

América vs Cruz Azul EN VIVO: dónde, a qué hora y cómo ver partido amistoso durante esta Fecha FIFA

“Lord Mariachi” se vuelve viral por exigir que callaran a los músicos en un restaurante de Coyoacán