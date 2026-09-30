México

"El Mickey" podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por el asesinato de una menor en Tlalnepantla

Las autoridades del Estado de México vincularon a proceso a Miguel Ángel "N" por el asesinato de un menor en 2019, delito por el cual permanecerá encerrado durante la investigación

"El Mickey" podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por el asesinato de una menor en Tlalnepantla. FGJEM
"El Mickey" podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por el asesinato de una menor en Tlalnepantla. FGJEM
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Un juez determinó vincular a proceso a Miguel Ángel “N”, identificado con el alias de “El Mickey”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio de un menor de edad. La resolución se dictó luego de que el juzgador, con sede en Tlalnepantla, conociera las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Como medida cautelar, el sujeto deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa mientras avanza el proceso judicial en su contra. La fiscalía informó que el acusado estaría enfrentando una condena de hasta 70 años de prisión por el asesinato.

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Los hechos ocurridos en 2019

El crimen que se le atribuye a “El Mickey” tuvo lugar el 11 de agosto de 2019, cuando la víctima, un menor de edad, caminaba por calles de la colonia Jorge Jiménez Cantú, en Tlalnepantla.

En ese momento, un grupo de personas interceptó al menor. Entre ellas se encontraba el hoy vinculado a proceso, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta.

Una motocicleta sobre adoquines mojados, una persona encapuchada con una pistola y la silueta de una mujer al fondo bajo un farol.
“El Mickey” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por el asesinato de una menor en Tlalnepantla. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un juez vinculó a proceso a Miguel Ángel “N”, alias “El Mickey”, por el homicidio calificado de un menor de edad ocurrido en 2019 en Tlalnepantla, Estado de México. El sujeto permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras la Fiscalía mexiquense cierra la investigación complementaria en un plazo de tres meses.

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la víctima fue agredida con arma de fuego durante ese encuentro. Tras el ataque, los presuntos partícipes huyeron del lugar.

El menor perdió la vida a causa de las lesiones que recibió durante la agresión.

Investigación, captura y vinculación a proceso

Una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tuvo conocimiento de los hechos, inició las indagatorias para identificar a los probables partícipes del homicidio. Como resultado de ese trabajo, solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel “N”.

Al cumplimentarse el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía lograron la aprehensión del hombre conocido como “El Mickey”. Tras su captura, fue ingresado en un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición del juez.

Primer plano de dos manos masculinas agarrando dos barrotes metálicos oscuros.
"El Mickey" podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por el asesinato de una menor en Tlalnepantla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el sujeto ya bajo resguardo, el Agente del Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial las pruebas que sustentan su probable responsabilidad en el homicidio calificado. Tras analizar ese material, el juzgador determinó vincularlo a proceso.

Como parte de esta resolución, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, la Fiscalía deberá reunir los elementos necesarios para sostener la acusación en las siguientes etapas del caso.

En caso de ser declarado culpable al final del proceso, Miguel Ángel “N” podría enfrentar una sentencia de hasta 70 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía remarcó que el acusado debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia firme.

Dos sentencias previas por el mismo caso

Este no es el primer proceso judicial derivado del homicidio ocurrido en agosto de 2019 en la colonia Jorge Jiménez Cantú. De acuerdo con un comunicado oficial de la FGJEM correspondiente al año 2021, dos personas ya habían sido sentenciadas previamente por este mismo crimen.

Se trata de Jesús Enrique Paredes Zamudio, alias “El Vaquita”, y Daniel Cenit Hernández Mejía, alias “Chencho”, quienes recibieron una condena de 47 años y seis meses de prisión cada uno.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
“El Mickey” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por el asesinato de una menor en Tlalnepantla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ese mismo comunicado, ambos sentenciados eran quienes tripulaban la motocicleta que interceptó al menor en la calle Cerro Copalar, en la colonia Jorge Jiménez Cantú. Al lugar arribaron además otros individuos, quienes les ordenaron asesinar al adolescente.

Fue entonces cuando Paredes Zamudio y Hernández Mejía sacaron armas de fuego con las que dispararon contra la víctima, lo que le ocasionó la muerte.

Tras el ataque, los entonces agresores fueron capturados y quedaron a disposición de la autoridad judicial, la cual, tras el proceso legal correspondiente, dictó las condenas de 47 años y seis meses de prisión en su contra.

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