Isaac del Toro: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO al mexicano en el Mundial de Ciclismo Montreal 2026

Del Toro quiere conquistar las rutas de América como lo ha hecho en Europa. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

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Este fin de semana llega el evento culminante de la temporada: la prueba de ruta élite varonil del Mundial de Ciclismo Montreal 2026. En este escenario de máximo prestigio mundial, la bandera de México ondeará con especial protagonismo de la mano de Isaac del Toro.

El talentoso corredor originario de Ensenada, Baja California, se presenta en territorio canadiense no solo como un participante más dentro de un pelotón repleto de estrellas, sino como un sólido aspirante a conquistar el codiciado maillot arcoíris, el mayor distintivo de honor al que puede aspirar un pedalista profesional.

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El certamen de Montreal 2026 se perfila como una edición histórica marcada por ausencias de peso y la reconfiguración del favoritismo global. Las ausencias forzadas de dos referentes indiscutibles del lote internacional —Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, marginados del certamen debido a las severas caídas sufridas en La Vuelta a España y el Tour de Francia respectivamente— han dejado un vacío de poder que sacude los pronósticos habituales.

Esta coyuntura abre de par en par una ventana de oportunidad inédita para figuras emergentes y referentes de refresco dentro del circuito internacional, sobre todo para Del Toro quien actualmente está ranqueado como el tercer mejor ciclista del mundo.

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Aun sin estos dos colosos en la rampa de salida, la nómina de competidores supera los 190 corredores de primer nivel. Del Toro deberá medir sus fuerzas contra rivales de enorme calibre y experiencia, encabezados por el belga Remco Evenepoel —quien busca firmar un histórico e inédito doblete tras consagrarse previamente en la prueba contrarreloj—, además de nombres consolidados como Wout van Aert, el francés Paul Seixas y su compañero de filas en el pelotón internacional, el español Juan Ayuso.

El campeonato mundial es una nueva oportunidad para ampliar el palmarés del mexicano. (Crédito: Eric Bolte-Imagn Images)

Así es la exigente prueba de ruta de Montreal

El recorrido diseñado para la carrera élite varonil del Mundial de Ciclismo 2026 promete ser una verdadera batalla de desgaste físico y táctico. Con una extensión total de 273.2 kilómetros, la competencia se sitúa entre las jornadas más extenuantes y prolongadas de todo el calendario ciclístico internacional, poniendo a prueba no solo la potencia de las piernas, sino también la resistencia mental y el temple estratégico de los competidores durante horas sobre el sillín.

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La travesía iniciará con un recorrido neutralizado desde Brossard para dar paso a un tramo inicial mayoritariamente llano de aproximadamente 100 kilómetros a través de la pintoresca región de Montérégie.

Esta primera etapa servirá para que se conformen las fugas tempraneras y los equipos consoliden su ritmo de carrera. Sin embargo, el verdadero filtro donde se decidirá el título mundial comenzará una vez que el pelotón ingrese al circuito urbano de Montreal.

Se trata de una de las competencias más demandantes de la temporada. (Crédito: Eric Bolte-Imagn Images)

En esta fase decisiva, los ciclistas tendrán que completar un total de 12 vueltas a un circuito técnico de 13.4 kilómetros. Este trazado guarda una enorme similitud con el perfil del Gran Premio de Montreal —una clásica de renombre en el calendario mundial— y destaca por acumular un sofocante desnivel positivo de 3,803 metros. Las principales dificultades que los corredores deberán superar en cada giro son:

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Voie Camillien-Houde: Una rampa exigente que romperá el ritmo de manera continua y seleccionará el grupo de los más fuertes.

Côte de la Polytechnique: Un ascenso corto pero con porcentajes pronunciados que castigará el acumulado de kilómetros.

Côte Pagnuelo: La última trampa del circuito, ideal para ataques explosivos a pocos kilómetros de la meta.

Esta combinación de larga distancia, constantes cambios de ritmo y pendientes repetitivas convertirá las vueltas finales en un embudo donde solo los ciclistas con mejor fondo físico y lectura de carrera lograrán llegar con opciones reales de disputar la victoria.

El mexicano parte como uno de los favoritos para llevarse el trofeo. (REUTERS)

El camino de Isaac del Toro para llegar a Montreal

Para ponderar la magnitud del momento que atraviesa Isaac del Toro, basta con analizar su meteórico progreso en el ámbito internacional y su consistente trayectoria en los Campeonatos Mundiales de Ciclismo. A pesar de su juventud, el pedalista ensenadense ha demostrado una madurez competitiva que le ha permitido tutearse con la élite mundial y derribar barreras históricas para México.

El impacto de Del Toro comenzó a gestarse con fuerza en la edición de Kigali 2025, donde firmó un debut soñado en la categoría élite. En la capital ruandesa, el mexicano dejó perplejos a los analistas al conseguir una destacada quinta posición en la prueba contrarreloj individual, para posteriormente rematar su actuación con un impresionante séptimo lugar en la prueba de ruta. Esta actuación combinada no solo significó el mejor resultado histórico para un representante mexicano en la máxima categoría del ciclismo de ruta, sino que confirmó que su talento estaba diseñado para competir al más alto nivel.

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Llegando a la edición de Montreal 2026, el corredor azteca ratificó su excelente estado de forma desde el primer día de actividades. El pasado 20 de septiembre, en la prueba de contrarreloj individual élite varonil, Del Toro volvió a dar una exhibición de potencia aerodinámica para culminar en el sexto lugar mundial, reafirmándose por segundo año consecutivo dentro del Top 10 del planeta en la lucha contra el reloj.

Tras haber gozado de una semana completa de descanso y preparación específica para asimilar el esfuerzo de la contrarreloj, el bajacaliforniano llega a la prueba de ruta con la frescura necesaria para dar el gran salto. Con los antecedentes recientes a su favor y un perfil que se adapta a las mil maravillas a la dureza del circuito canadiense, el “Torito” se perfila como una de las cartas más peligrosas para desarmar la hegemonía de las potencias europeas.

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El pedalista mexicano busca aprovechar la ausencia de figuras para llevarse el podio.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la prueba de ruta en vivo?

La expectativa en el territorio mexicano y en toda Latinoamérica se encuentra en su punto máximo para presenciar este acontecimiento deportivo. A continuación, se detallan todos los datos clave sobre la fecha, horarios y opciones de transmisión para no perderse ni un solo segundo de la actuación de Isaac del Toro en tierras canadienses.

Ficha del evento

Evento: Prueba de Ruta Élite Varonil – Campeonato Mundial de Ciclismo Montreal 2026

Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026

Hora de inicio: 07:00 horas (Tiempo del Centro de México / CDMX)

Lugar: Montreal, Canadá

Canales y plataformas de transmisión

Para seguir la transmisión en directo con cobertura especializada, la carrera estará disponible a través de múltiples opciones tanto en televisión por cable como en servicios de streaming digital:

Televisión de paga: La señal en directo para México y diversos países de la región estará a cargo del canal ESPN , con comentarios y análisis en español.

Plataforma de Streaming: Quienes prefieran la emisión en línea podrán acceder a la carrera completa a través de la aplicación Disney+, que contará con la cobertura completa de la jornada desde la salida en Brossard.

El escenario está completamente servido para una jornada imborrable. Isaac del Toro saltará a las calles de Montreal dispuesto a desafiar a la élite del ciclismo mundial, con la mirada fija en la bandera a cuadros y el sueño intacto de vestir a México con los colores del maillot arcoíris.

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