Localizan con vida a Scarlet Virginia, la estudiante de 13 años que desapareció rumbo a la secundaria en CDMX

La adolescente de 13 años fue vista por cámaras de vecinos pero se perdió su rastro Foyto: Especial

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) localizó con vida a Scarlet Virginia Ochoa Magaña, adolescente de 13 años, luego de que desapareció el 22 de septiembre de 2026 cuando salió de su domicilio en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, rumbo a la secundaria a la que nunca llegó. Las autoridades capitalinas no revelaron el lugar ni las circunstancias del hallazgo y hasta el momento tampoco establecieron una causa oficial de su ausencia durante tres días.

La familia de la menor confirmó la noticia después de haber solicitado apoyo público para encontrarla. El diario Reforma difundió la localización con vida de la estudiante el 25 de septiembre a las 16:58 horas.

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Scarlet Virginia Ochoa Magaña desapareció el 22 de septiembre en Portales Sur

Scarlet cursaba el tercer grado de secundaria y utilizaba transporte público para llegar a clases. Su madre, identificada como Miuryel Svetlana según medios locales, relató que acudió por ella al plantel como cada tarde, pero la adolescente nunca salió del edificio.

El personal escolar confirmó a la madre que Scarlet no había ingresado ese día a la secundaria. “Cuando yo llego en la noche, que siempre paso a recogerla, pues veo que Scarlet nunca sale de la secundaria”, relató la madre a medios de comunicación.

Una cámara de seguridad registró parte del trayecto de la adolescente el 22 de septiembre alrededor de las 13:10 horas en Portales Sur. José Ochoa, identificado como padre de la menor en un artículo previo de Infobae, señaló que las últimas grabaciones la situaron en el cruce de las calles Antillas y Pirineos.

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Según la versión de José Ochoa a Infobae, la menor habría doblado hacia una zona con transporte público disponible. A partir de ese punto, la familia dejó de contar con registros visuales que permitieran reconstruir su recorrido.

Sin embargo, continuaron difundiendo la desaparición en redes sociales para pedir apoyo. Una publicación citada por Infobae señaló: “Mi prima de 13 años está desaparecida”, y describió la búsqueda como una fuente de angustia para sus allegados.

Tres días después, las autoridades capitalinas la localizaron con vida sin precisar aún dónde ni en qué condiciones.

La adolescente de 13 años fue vista por cámaras de vecinos pero se perdió su rastro Foyto: Especial

La FGJCDMX emitió una ficha de búsqueda y los familiares bloquearon Cuauhtémoc y Eje 7 Sur

La FGJCDMX emitió una ficha de búsqueda el 23 de septiembre de 2026, un día después de la desaparición de la adolescente. El documento describió a Scarlet como una menor de sexo femenino con una estatura aproximada de 1.50 metros y sin señas particulares reportadas.

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La ficha detalló la vestimenta que portaba el día de su desaparición: pants escolar negro con franjas amarillas, blusa negra, sudadera negra con franjas amarillas y tenis azules. Esa información se sumó a los datos difundidos para facilitar su localización.

Los familiares de Scarlet realizaron un bloqueo en el cruce de avenida Cuauhtémoc y Eje 7 Sur para exigir avances en la búsqueda. La movilización, según Infobae, se extendió por cerca de dos horas.

Tras levantar el bloqueo, los familiares se trasladaron al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. El traslado ocurrió mientras continuaban los esfuerzos por determinar el paradero de la adolescente.

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Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atienden un llamado de emergencia, desplegando su patrulla con luces encendidas en las calles de Tláhuac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de que se confirmó su localización, la FGJCDMX canceló la ficha de búsqueda que había emitido. La autoridad no informó públicamente el sitio donde fue hallada la estudiante.

Como parte del protocolo posterior a estos casos, un médico legista valorará el estado de salud de la adolescente, según el mismo medio. La familia espera además conocer más detalles sobre lo ocurrido durante los tres días sin contacto con ella.

El padre de Scarlet, identificado como Carlos Ochoa agradeció a quienes participaron en la difusión y búsqueda de su hija. “No tenemos cómo agradecer toda la atención y por la de la que se sumó a la causa”, comentó Carlos Ochoa a medios locales.

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Otra adolescente, Scarlette Ivanna Saldaña Cosme, desapareció un día antes en la Roma Norte

Un día antes de la desaparición de Scarlet, las autoridades activaron una Alerta Amber para localizar a Scarlette Ivanna Saldaña Cosme, de 15 años. Infobae reportó que ninguna autoridad estableció una relación entre ambos casos.

Scarlet Virginia Ochoa Magaña, de 13 años, y Scarlette Ivanna Saldaña Cosme, de 15 años, desaparecieron en la Ciudad de México esta semana, familia pide ayuda para localizarlas Foto: Facebook

Scarlette Ivanna fue vista por última vez el lunes 21 de septiembre alrededor de las 14:00 horas en el cruce de las calles Guanajuato y Mérida, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. La alerta describió que vestía pantalón de mezclilla, sudadera negra y tenis blancos.

La coincidencia de ambas desapariciones en alcaldías cercanas de la Ciudad de México generó preocupación entre vecinos de la zona. Las autoridades capitalinas no ofrecieron un reporte conjunto sobre el estado de la búsqueda de Scarlette Ivanna al momento de confirmarse la localización de Scarlet.

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