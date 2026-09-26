México

El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán querían “jubilarse” del narco y abrir el paso a nuevas generaciones, revela la Chapodiputada

En una entrevista, Lucero Sánchez López, La Chapodiputada, recordó varios detalles de su relación con El Chapo Guzmán, entre ellos, cuando en una discusión que tuvieron disparó accidentalmente al capo y lo hirió en la oreja

Actualmente, tanto El Mayo Zambada como El Chapo Guzmán se encuentran detenidos en EEUU. (X/@Juan_OrtizMX|Gobierno de México)
Actualmente, tanto El Mayo Zambada como El Chapo Guzmán se encuentran detenidos en EEUU. (X/@Juan_OrtizMX|Gobierno de México)
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Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, quienes por varios años fueron líderes del Cártel de Sinaloa, y con quienes el grupo criminal alcalzó su mayor auge, querían retirarse del negocio del narcotráfico para dar paso a nuevas generaciones.

Así lo dio a conocer Lucero Sánchez López, conocida como La Chapodiputada, quien conoció las entrañas del cártel al mantener una relación con El Chapo por un tiempo.

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“Ya estaban cansados y viejos” reveló la mujer en entrevista con el medio El Universal. Sánchez López, quien actualmente radica en Estados Unidos, donde es testigo cooperante luego de entregarse a la justicia estadounidense y compartir anécdotas no conocidas de la relación sentimental que tuvo con El Chapo, entre ellas, que el capo soñaba con dedicarse a la música y ser parte de la Banda El Recodo.

En la entrevista, la mujer aseguró que Guzmán Loera le confesó, en alguna ocasión, que ya pensaban él y El Mayo con dejar el liderazgo del Cártel de Sinaloa a las nuevas generaciones, sin embargo, no querían que sus hijos se involucraran en el mundo del narco y las drogas.

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“Ellos comentaban que se pensaban retirar, o sea, vivir su vida ya tranquilos, relajados, porque, pues, obviamente ya estaban cansados y viejos, como ellos decían. Pero nunca hablaron de a quién iban a dejar de sucesores. Yo tengo entendido que él (Guzmán Loera) no quería que se involucraran los hijos”, declaró la Chapodiputada.

Chapodiputada y el Chapo Guzmán
La Chapodiputada mantuvo una relación amorosa con el ex líder del Cártel de Sinaloa. (Foto: Especial)

Al no hablar nunca de sucesores, al menos que ella supiera, los hijos de El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, tuvieron que tomar las riendas del Cártel de Sinaloa, tras la captura de su padre en 2016.

Sánchez López, quien es originaria de Cosalá, nunca supuso la ruptura entre los Guzmán y los Zambada, ocurrida en 2024 tras la traición a El Mayo por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, y el traslado a Estados Unidos de Zambada García.

“Se perdieron códigos, los códigos que existían antes de no tocar a niños, no tocar a personas inocentes, pues ya no existen. Después de Joaquín y El Mayo las cosas son muy diferentes”, declaró en la entrevista la ex pareja de El Chapo.

“El fin del Cártel de Sinaloa ya lo estamos viendo, desde que se entregan las cabezas principales que eran las que mantenían el control, que eran Joaquín y el señor Mayo, pues el cártel ya no es lo mismo”, dijo.

Cuando mantuvo su relación con El Chapo, este le reveló que debido a su debido a su gusto por la música, tenía el sueño de ser integrante de La Banda El Recodo, uno de los referentes de la música en México.

Lucero Sánchez recordó que El Chapo quería ser cantante y pertenecer a El Recodo. Fotos: archivo y captura de pantalla
Lucero Sánchez recordó que El Chapo quería ser cantante y pertenecer a El Recodo. Fotos: archivo y captura de pantalla

Al Chapo también le gustaba cantar canciones de Los Canelos y Los Alegres del Barranco, agrupaciones de música norteña y de narcocorridos. Así lo detalló la mujer.

“Su sueño (cuando era) más joven no era ser narco, sino que él decía que su sueño era ser cantante, que quería ser parte de la agrupación de la Banda El Recodo, de don Cruz Lizárraga, que ese había sido su sueño todo el tiempo, obviamente, por falta de estudios, por falta de recursos, por falta de todas las oportunidades, pues lo llevó por esa vida.

“Le gustaba mucho cantar. Y yo decía, pues a lo mejor sí, porque él sí cantaba mucho, él era muy alegre, cantaba todo el tiempo canciones de Los Canelos, de Los Alegres, todo el tiempo andaba tarareando y cantando”.

En una ocasión, reveló Lucero Sánchez, disparó por error al capo, y lo hirió en la oreja. Esto luego de una pelea que mantuvieron y tras intentar terminar su relación. En esa ocasión, señaló, trató de suicidarse con una pistola calibre .25 que él mismo le había regalado para su protección, sin embargo, en el forcejeo la pistola se disparó, provocando la herida al Chapo.

“Esa calibre .25 me la había regalado él para seguridad de la casa, porque éramos puras mujeres. Él me dijo: ‘Te voy a dar un arma’. Yo no soy de armas, yo nunca había tenido un arma.

Lucero Sánchez, "La Chapodiputada": revelaciones sobre El Chapo y El Mayo

La expareja de Guzmán Loera habla con El Universal sobre el retiro que nunca llegó. Explora por pestañas.

2016captura de El Chapo, sin sucesor definido
2024ruptura entre Guzmán y Zambada
2010única vez que vio a El Mayo
2013su candidatura a diputada en Sinaloa
Según Lucero Sánchez, El Chapo y El Mayo pensaban retirarse del liderazgo del Cártel de Sinaloa, pero nunca hablaron de a quién dejarían como sucesor. Guzmán Loera no quería que sus hijos se involucraran.
Tras la traición de Joaquín Guzmán López a El Mayo y el traslado de Zambada García a Estados Unidos, Sánchez asegura que "se perdieron los códigos" de no tocar a niños ni a personas inocentes.
Sánchez relató haber visto a Ismael Zambada una sola vez, en 2010, cuando llegó en avioneta a visitar a su compadre El Chapo y le llevó comida china y pan.
Contendió como diputada local en Sinaloa en 2013. Niega que su candidatura fuera financiada por El Chapo o El Mayo y afirma haber pedido a Guzmán Loera no intervenir en el proceso.
2013 — Candidatura a diputada local
Lucero Sánchez López contiende en las elecciones locales de Sinaloa, en las que asegura haber participado limpiamente, sin financiamiento de El Chapo ni de El Mayo.
Junio de 2016 — Le retiran el fuero
La Cámara de Diputados le retira el fuero tras ser señalada por la entonces PGR de haber visitado a El Chapo en el penal del Altiplano con una identidad falsa, antes de su fuga de 2015 por un túnel.
Julio de 2017 — Detención en Estados Unidos
Es detenida al ingresar a Estados Unidos, donde posteriormente atestiguaría contra El Chapo como testigo cooperante.
Enero de 2019 — Audiencia en Nueva York
Rompe en llanto ante la Corte Federal de Nueva York, donde reconoce su relación con el líder del Cártel de Sinaloa.
Su sueño frustrado
Gustos musicales
Rutina diaria
Comida favorita
El disparo accidental
Su visión de la condena
Soñaba con ser cantante e integrante de la Banda El Recodo, de don Cruz Lizárraga. Por falta de estudios, recursos y oportunidades, terminó en el narcotráfico, según su relato.
Le gustaba cantar canciones de Los Canelos y Los Alegres del Barranco. Era alegre y tarareaba todo el tiempo, según describe Sánchez.
Veía noticias y series en Netflix, hacía ejercicio diario en una caminadora y llevaba una rutina de comer sano.
Desayunaba avena con café y pan casero. También le gustaba la comida china, la misma que El Mayo le llevó en su única visita registrada.
Durante una pelea, en un forcejeo con una pistola calibre .25 que él mismo le había regalado para su protección, el arma se disparó y le rozó la oreja. El Chapo bromeaba después sobre el episodio.
Sánchez considera que la condena de cárcel de por vida "no es tan justa", aunque reconoce que por culpa de El Chapo hay cientos de víctimas.
Sobre el retiro que nunca llegó
"Ellos comentaban que se pensaban retirar, o sea, vivir su vida ya tranquilos, relajados, porque, pues, obviamente ya estaban cansados y viejos, como ellos decían. Pero nunca hablaron de a quién iban a dejar de sucesores".
Sobre la pérdida de códigos tras la ruptura
"Se perdieron códigos, los códigos que existían antes de no tocar a niños, no tocar a personas inocentes, pues ya no existen. Después de Joaquín y El Mayo las cosas son muy diferentes".
Sobre el fin del cártel
"El fin del Cártel de Sinaloa ya lo estamos viendo, desde que se entregan las cabezas principales que eran las que mantenían el control, que eran Joaquín y el señor Mayo, pues el cártel ya no es lo mismo".
Sobre el sueño de El Chapo con la música
"Su sueño (cuando era) más joven no era ser narco, sino que él decía que su sueño era ser cantante, que quería ser parte de la agrupación de la Banda El Recodo, de don Cruz Lizárraga, que ese había sido su sueño todo el tiempo".
Fuente: entrevista de Lucero Sánchez López con El Universal

“No le dañó nada, solamente fue como un rozón y le sacó poquita sangre. Ya después él sólo se reía, decía: ‘Ya casi me mata, mi reina’ y cosas así. Él bromeaba sobre eso”.

Uno de los pasatiempos favoritos de El Chapo era ver series en la plataforma digital Netflix y hacer ejercicio en una caminadora todos los días. Al Chapo le gustaba desayunar avena con café y pan casero, recuerda.

“Veía las noticias, de vez en cuando series, cosas de ese tipo, series de Netflix, tenía su rutina, su hobby todos los días se subía a la caminadora, comer sano. Era lo que yo veía”.

La mujer negó que su candidatura como diputada local, en 2013 en Sinaloa, la hubiera financiado El Chapo o El Mayo, por lo que, afirma, contendió limpiamente en las elecciones locales de ese año.

Incluso, la mujer subrayó que pidió al El Chapo que no se metiera en el proceso.

Infografía con una ilustración de dos siluetas de espaldas ante un atardecer, acompañada de texto explicativo en bloques con íconos e infobae.
Una infografía de Infobae detalla cómo la falta de un sucesor designado por los antiguos líderes derivó en la fragmentación del Cártel de Sinaloa en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2010, dijo la Chapodiputada, vio a Ismael El Mayo Zambada cuando llegó en una avioneta a visitar a su compadre, a quien le llevaba comida china, otro de sus platillos favoritos.

“Lo miré en 2010, fue la única vez que yo miré al señor Mayo que llegó en una avioneta junto con su piloto y los saludó. Estuvo como una hora más o menos, no más. Fue a visitar a Joaquín, pues me imagino que lo visitaba para saber cómo estaba y porque eran compadres.

“Recuerdo que le llevó comida china y le llevó pan, fueron las cosas que él le llevó. Y de ahí en fuera, pues nunca más lo volví a ver, siempre yo escuchaba nomás que él lo mencionaba: ‘Ah, que voy a ver a mi compadre’. Pero nunca lo volví a ver más”.

Sánchez considera que debido a las circunstancias que llevaron a El Chapo a involucrarse en el narcotráfico la condena de cárcel de por vida “no es tan justa”, aunque reconoce que por su culpa hay cientos de víctimas.

En junio de 2016, la Cámara de Diputados le retiró el fuero a Sánchez López tras haber sido señalada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de ser la persona que con una identidad falsa visitó a El Chapo en El Altiplano. Esto antes de su fuga de 2015 por medio de un túnel.

En julio de 2017 fue detenida al ingresar a Estados Unidos, donde atestiguó contra el capo originario de Badiraguato, Sinaloa.

En enero de 2019, en una de la audiencias, la mujer rompió en llanto ante la Corte Federal de Nueva York en la que reconoció su relación con el líder del Cártel de Sinaloa.

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