México

Fan de Rayados intenta quitarle a un niño la playera que le regaló el futbolista del Atlante, Jairon Charcopa y desata indignación

El delantero de los Potros de Hiero tuvo que intervenir cuando un adulto quiso quedarse con la playera que había decidido obsequiarle a un pequeño.

(Instagram / Sports Ilustrated México)

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Una escena ocurrida al término del partido entre Atlante y Rayados en el Estadio Azteca provocó indignación en redes sociales, luego de que un aficionado intentara quedarse con la playera que Jairon Charcopa había decidido regalarle a un niño.

El episodio ocurrió este viernes, después del triunfo del conjunto azulgrana por 4-2 sobre Monterrey, cuando los futbolistas comenzaban su camino hacia los vestuarios. Mientras avanzaba por una zona cercana a las tribunas, Charcopa identificó a un pequeño aficionado y decidió tener un detalle con él.

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(Captura de pantalla / (Instagram / Sports Ilustrated México)
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El jugador del Atlante comenzó a quitarse la camiseta que llevaba puesta para entregársela al menor. Sin embargo, justo cuando estaba por concretar el gesto, un hombre que portaba una camiseta de Rayados se acercó e intentó apoderarse de la playera.

El momento quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

Charcopa no soltó la camiseta

(Captura de pantalla / (Instagram / Sports Ilustrated México)
(Captura de pantalla / (Instagram / Sports Ilustrated México)

A diferencia de lo que pudo haber ocurrido en ese instante, Charcopa no permitió que el adulto se quedara con la prenda. El futbolista mantuvo sujetada la playera mientras el aficionado intentaba arrebatársela.

El jugador permaneció firme hasta que el hombre terminó por desistir de su intento. De esa manera, el regalo finalmente quedó en manos de la persona a quien estaba destinado desde el principio: el pequeño que esperaba recibirlo.

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La reacción del niño fue inmediata y, con evidente emoción, agradeció el gesto del futbolista con un sencillo “¡gracias!”.

El episodio continuó algunos segundos más después de que Charcopa lograra entregar la camiseta. El aficionado involucrado permaneció en la zona y comenzó a discutir con uno de los elementos de seguridad del inmueble, mientras todavía llevaba consigo un vaso con cerveza.

Las imágenes rápidamente generaron comentarios entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el comportamiento del hombre y destacaron que Charcopa mantuviera su decisión de regalarle la playera al menor.

Las redes reaccionan al momento

(Captura de pantalla / (Instagram / Sports Ilustrated México)
(Captura de pantalla / (Instagram / Sports Ilustrated México)

El video provocó numerosas reacciones entre aficionados al futbol. Algunos usuarios consideraron que el futbolista tuvo una actitud correcta al evitar que el pequeño perdiera el obsequio que acababa de recibir.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales aparecieron frases como “Charcopa más decente que ese supuesto aficionado de Rayados” y “Ejemplo de un hombre abusivo y de poca educación, bien por la reacción del jugador”.

Más allá del resultado deportivo entre Atlante y Rayados, la situación ocurrida después del encuentro terminó convirtiéndose en uno de los momentos que más llamaron la atención fuera de la cancha.

El gesto inicial de Charcopa había comenzado como una muestra de cercanía con un aficionado joven que buscaba llevarse un recuerdo del partido. La intervención del adulto cambió el tono de la escena durante algunos segundos, pero la determinación del futbolista permitió que el regalo llegara finalmente a su destinatario.

El pequeño pudo conservar la camiseta y agradecer personalmente al jugador del Atlante, mientras el video del incidente comenzó a ganar difusión en distintas plataformas digitales.

La imagen de Charcopa sosteniendo la playera hasta que el aficionado desistió terminó acompañada por una oleada de críticas hacia el comportamiento del adulto, convirtiendo un gesto de cercanía entre futbolista y aficionado en una polémica que trascendió el resultado del encuentro disputado en el Estadio Azteca.

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