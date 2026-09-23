De la final de Copa América a la Fecha FIFA: la histórica rivalidad entre México y Colombia

Las selecciones se preparan para sus siguientes compromisos en sus respectivas confederaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El enfrentamiento entre México y Colombia trasciende las fronteras geográficas de la Concacaf y la Conmebol para posicionarse como un clásico de alta intensidad en el continente americano. Desde sus primeros choques en la década de 1930 hasta sus encontronazos en el siglo XXI, aztecas y sudamericanos han construido una historia compartida caracterizada por el buen trato de pelota, la intensidad física y finales dramáticas que han marcado a generaciones de aficionados.

El punto cumbre de esta contienda internacional se remonta a la mítica final de la Copa América 2001, celebrada en el Estadio El Campín de Bogotá, donde el conjunto local se coronó campeón continental con un solitario gol de Iván Ramiro Córdoba.

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Sin embargo, más allá de aquél episodio consagratorio para los colombianos, el historial entre ambas representaciones mayores cuenta con decenas de capítulos repartidos entre eliminatorias, Copas Oro, Copas América y una larga lista de duelos de preparación en territorio norteamericano.

Hoy, más de dos décadas después de aquella emblemática final, la rivalidad renace con planteles renovados y con el aliciente de ver el choque de dos propuestas tácticas de primer nivel.

México llega a este encuentro luego de ser sede del Mundial 2026. (X@miseleccionmx)

¿Cómo llegan México y Colombia al enfrentamiento del 26 de septiembre?

Ambas selecciones se presentan a la cita de este sábado en un momento de profunda transición y reestructuración de cara a sus compromisos internacionales de ciclo post-mundialista.

El combinado nacional mexicano llega a este compromiso marcando el inicio formal de una nueva era técnica bajo el mando de Rafael Márquez. El histórico “Káiser de Michoacán” debuta como estratega absoluto del “Tricolor” tras la conclusión del proceso de Javier Aguirre.

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Márquez asume el banquillo azteca con la encomienda de imprimir un sello de disciplina, dinamismo y tenencia de la pelota, apostando fuertemente por una base de jugadores consolidados en la Liga MX —con especial presencia de elementos del Club Deportivo Guadalajara— combinada con futbolistas que militan en el balompié europeo. Para México, este partido representa el primer examen de una exigente gira de cuatro duelos amistosos en Estados Unidos (enfrentando también a Perú, Estados Unidos y Chile), donde la prioridad absoluta es consolidar un funcionamiento colectivo sólido y evaluar alternativas tácticas.

El conjunto azteca tiene una larga trayectoria enfrentando a equipos de la Conmebol. (EFE)

Por su parte, el representativo cafetero llega al M&T Bank Stadium consolidado como uno de los bloques más temibles de la Conmebol. Manteniendo una estructura competitiva basada en transiciones veloces, solidez defensiva y desequilibrio individual por las bandas, el cuadro colombiano encara este compromiso con el objetivo de afinar piezas y dar rodaje a sus figuras consolidadas y nuevos prospectos en el fútbol internacional.

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Colombia busca mantener la hegemonía reciente que ha impuesto sobre el cuadro azteca en los últimos enfrentamientos de carácter amistoso, sirviéndose de este choque para mantener el ritmo de alta exigencia antes de reanudar sus compromisos oficiales en las clasificatorias sudamericanas.

Los sudamericanos ya se encuentran preparando el partido contra México. (Crédito FCF)

Historial completo: El desglose entre partidos oficiales y amistosos

A lo largo de casi un siglo de historia, México y Colombia se han enfrentado en más de 30 ocasiones en la categoría de selecciones masculinas mayores. El balance general muestra una competencia sumamente parejada, con un ligero margen favorable para el cuadro tricolor en el registro histórico global, aunque con un dominio colombiano en los antecedentes más recientes.

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1. El registro en torneos oficiales

En el terreno de las competencias oficiales de la FIFA y federaciones continentales, los duelos entre México y Colombia han dejado cicatrices imborrables:

Copa América (2001, Colombia): El partido más importante entre ambas naciones. En la gran final disputada en Bogotá, Colombia derrotó 1-0 a México con anotación de cabeza de Iván Ramiro Córdoba, conquistando así su primer y único título continental de selección mayor.

Copa América (1993, Ecuador): En la fase de grupos, el “Tricolor” igualó 1-1 contra el cuadro colombiano, en el torneo donde México terminaría logrando el subcampeonato en su debut histórico en la justa de Conmebol.

Copa América (1997 y 2004): México logró desquitarse en las ediciones de Bolivia 1997 (victoria azteca 2-1 en fase de grupos) y Perú 2004 (triunfo mexicano 1-0 con gol de Héctor Altamirano).

Copa Oro de la Concacaf (2000 y 2005): Al actuar Colombia como selección invitada al torneo de la Concacaf, ambos equipos chocaron en instancias decisivas. En la edición del año 2000, Colombia eliminó a México en cuartos de final con un marcador de 2-1. Cinco años más tarde, en la Copa Oro 2005, el cuadro cafetero volvió a imponerse a México en la misma ronda por idéntico marcador de 2-1.

2. El saldo en partidos amistosos

La gran mayoría de los enfrentamientos entre aztecas y cafeteros han tenido como escenario partidos de preparación disputados en territorio neutral, principalmente en estadios de la Unión Americana.

Década de los 90 y 2000: México mantuvo una racha positiva en partidos de exhibición, destacando triunfos significativos en la Copa Gold Cup de preparación y en duelos de fecha FIFA en ciudades como Los Ángeles, Houston y Chicago.

Antecedentes recientes (2022 y 2023): En los últimos choques amistosos, Colombia ha tomado una clara ventaja. En septiembre de 2022, en Santa Clara, California, el cuadro sudamericano remontó un 2-0 en contra para terminar ganando 3-2. Posteriormente, en diciembre de 2023 en Los Ángeles, el equipo colombiano volvió a imponerse 3-2 tras recuperarse de una ventaja inicial mexicana, demostrando su contundencia en los minutos finales.

Esta paridad estadística refleja que, independientemente del momento futbolístico de cada país, los duelos entre México y Colombia suelen ser sinónimo de goles, volteretas en el marcador y un alto nivel de espectáculo.

Recientemente Colombia jugó en la cancha del Estadio Azteca en el Mundial 2026. (México). EFE/ Isaac Esquivel

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido en México?

El choque internacional entre México y Colombia abrirá la cartelera estelar del fin de semana para la afición azteca. A continuación se detallan los datos de transmisión, sede y horarios para seguir en vivo las acciones del partido:

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Partido: México vs. Colombia (Amistoso - Fecha FIFA)

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: M&T Bank Stadium (Baltimore, Maryland, Estados Unidos)

Dónde ver en México: Televisión Abierta: Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca). Televisión de Paga: TUDN. Streaming Online: ViX Premium y plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

