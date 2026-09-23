México vs Colombia: las derrotas que más han dolido al Tricolor antes del debut de Rafa Márquez

(Ilustración: Jesús Beltrán)

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La Selección Mexicana comenzará una nueva etapa este sábado 26 de septiembre, cuando se mida con Colombia en Baltimore, Estados Unidos, en el primer partido de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor. El encuentro llegará después del Mundial 2026 y también representará una oportunidad para recordar algunos de los capítulos más complicados que México ha vivido frente al conjunto sudamericano.

A lo largo de los años, mexicanos y colombianos se han encontrado en distintos escenarios internacionales. Entre ellos aparecen la Copa América, la Copa Oro y partidos amistosos, pero hay tres encuentros que sobresalen por la importancia del resultado y por la forma en que terminaron para el combinado nacional.

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La final de Copa América que México dejó escapar

(Especial)

Si existe una derrota especialmente dolorosa en este historial, es la que ocurrió en la Copa América 2001. México alcanzó la final del torneo celebrado en Colombia y se encontró con el equipo anfitrión en el Estadio El Campín de Bogotá.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llegó hasta el partido definitivo con la posibilidad de conquistar por primera vez la Copa América. Sin embargo, el sueño terminó a los pies de los locales.

Cuando el encuentro parecía encaminado a definirse por la mínima diferencia, apareció Iván Córdoba. El defensor colombiano remató de cabeza al minuto 65 después de un tiro libre y consiguió el único gol de la final. Colombia ganó 1-0 y levantó por primera vez el trofeo continental.

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Para México, aquella caída significó quedarse a un partido de conseguir el que habría sido uno de los títulos más importantes de su historia.

Colombia eliminó al Tri en la Copa Oro 2005

(Especial)

Cuatro años después, ambos combinados volvieron a encontrarse en un torneo internacional, aunque esta vez dentro de la Copa Oro de 2005.

Colombia participó como selección invitada y México llegó al partido de cuartos de final como campeón vigente y uno de los equipos señalados para avanzar. Sin embargo, el conjunto sudamericano terminó dando la sorpresa.

El encuentro se disputó en el Reliant Stadium de Houston y Colombia consiguió ponerse adelante al minuto 58 gracias a Jaime Castrillón. México reaccionó y encontró el empate mediante Gonzalo Pineda, pero la igualdad duró poco.

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Al minuto 75, Abel Aguilar aprovechó una jugada desde larga distancia y volvió a poner en ventaja a los colombianos. El marcador terminó 2-1 y Colombia avanzó a las semifinales, mientras México quedó eliminado del torneo que disputaba dentro de su propia confederación.

La goleada que todavía está fresca

(Especial)

El antecedente más reciente entre ambas selecciones también es uno de los más difíciles de olvidar para el futbol mexicano.

El 11 de octubre de 2025, México enfrentó a Colombia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, dentro de la preparación rumbo al Mundial 2026. El resultado fue contundente: Colombia ganó 4-0.

Jhon Lucumí abrió el marcador al minuto 16 y, en el segundo tiempo, Luis Díaz amplió la diferencia al 56′. Jefferson Lerma consiguió el tercero al 64′ y Johan Carbonero cerró la cuenta al 87′.

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La goleada se convirtió en uno de los resultados más contundentes sufridos por México ante Colombia y dejó numerosas críticas alrededor del funcionamiento del equipo dirigido entonces por Javier Aguirre.

Un nuevo capítulo con Rafa Márquez

El zamorano estará al frente de uno de los proyectos ´mas ambiciosos de la FMF de cara a la próxima justa mundialista. (Alexander Ortiz | Infobae México)

Ahora, casi un año después de aquella goleada, México tendrá la oportunidad de volver a enfrentar a Colombia. El partido será especial porque marcará el debut de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana después del ciclo de Javier Aguirre.

El encuentro se disputará el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore. El silbatazo inicial está programado para las 9:00 p. m. hora local, equivalente a las 7:00 p. m. del centro de México.

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Para el nuevo proyecto del Tricolor, el compromiso tendrá además el atractivo de enfrentarse nuevamente con un rival que ha protagonizado algunos de los episodios más difíciles de su historia reciente.

La final perdida en 2001, la eliminación de 2005 y el 4-0 de 2025 forman parte de la memoria de los enfrentamientos entre ambos países. Ahora, México comenzará el proceso rumbo al Mundial 2030 con Rafa Márquez en el banquillo y frente a una Colombia que ya sabe lo que significa imponerse al Tricolor en partidos de gran relevancia.