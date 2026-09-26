México

Durante misa sicarios acribillaron a una mujer danzante en una iglesia en Guanajuato l Video

La víctima fue identificada como Patricia quien fue asesinada de tres disparos por dos hombres en una motocicleta mientras se realizaba una celebración religiosa

Imágenes del interior de un templo en Valle de Santiago, Guanajuato, captan el momento en que asistentes a una festividad religiosa reaccionan ante un ataque armado ocurrido en el exterior. Reportes indican que una mujer identificada como Patricia fue asesinada a las afueras de la iglesia mientras realizaba danzas prehispánicas. En la grabación se observa a la multitud agacharse y buscar refugio entre las bancas del recinto.

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Patricia, una danzante, fue asesinada a balazos la noche del jueves 24 de septiembre frente al Templo de la Merced, en el barrio de La Loma de Valle de Santiago, Guanajuato, durante la festividad patronal en honor a la Virgen de la Merced. El ataque provocó la cancelación de los festejos, incluida la quema del castillo de pirotecnia, mientras autoridades estatales iniciaron una investigación por homicidio.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas sobre la calle Zaragoza, donde familias, feligreses, comerciantes y grupos de danzantes se reunieron antes de la misa dedicada a la Virgen. La víctima fue identificada de manera preliminar como Patricia o Patricia “N”, aunque las autoridades no difundieron su identidad completa.

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Los primeros reportes señalaron que dos hombres armados llegaron a la zona a bordo de una motocicleta. Una de las versiones indicó que se acercaron directamente a la mujer; otra apuntó que los agresores se mezclaron entre el público antes de que uno de ellos sacara un arma y disparara.

Patricia recibió disparos en la cabeza y el torso, de acuerdo con los reportes iniciales. Otra versión refirió que los atacantes le dispararon al menos tres veces y escaparon tras cometer la agresión, sin que hasta los últimos informes hubiera personas detenidas.

La mujer asesinada fue identificada como Patricia quien era danzante y participaba en la festividad de la virgen afuera de la iglesia Foto: Facebook
La mujer asesinada fue identificada como Patricia quien era danzante y participaba en la festividad de la virgen afuera de la iglesia Foto: Facebook

El ataque interrumpió las danzas y la misa de la Virgen de la Merced

Las detonaciones sorprendieron a las personas que presenciaban las danzas frente al recinto religioso. Algunos asistentes buscaron refugio dentro del templo, mientras otros corrieron hacia establecimientos cercanos o se alejaron de la calle Zaragoza para ponerse a salvo.

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En imágenes grabadas durante la celebración se escucharon los disparos mientras los participantes realizaban las danzas. Al inicio, algunas personas no identificaron que las detonaciones correspondían a armas de fuego; cuando otros asistentes confirmaron lo ocurrido, varios fieles se tiraron al suelo como medida de protección.

La víctima participaba como danzante en la fiesta patronal, según los reportes. La agresión ocurrió en las inmediaciones del templo, aunque una versión sostuvo que Patricia fue atacada en el atrio y otra señaló que se encontraba al interior del recinto religioso durante la danza.

Paramédicos acudieron al sitio para atender a la mujer, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales. La presencia de cientos de asistentes y la cercanía de la misa provocaron una movilización inmediata de quienes se encontraban dentro y fuera del templo.

En la entrada del Templo de la Merced durante los festejos de la Virgen, en Valle de Santiago, Guanajuato fue asesinada la mujer mientras los feligreses se agacharon para evitar las balas Foto: Maps
En la entrada del Templo de la Merced durante los festejos de la Virgen, en Valle de Santiago, Guanajuato fue asesinada la mujer mientras los feligreses se agacharon para evitar las balas Foto: Maps

Fiscalía de Guanajuato abrió una investigación por el homicidio

Elementos de la Policía Municipal llegaron primero al lugar, junto con personal de seguridad estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Las corporaciones establecieron un perímetro para resguardar la escena del ataque y cerraron la calle Zaragoza mientras se realizaron las diligencias.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios para establecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables. El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

Después del ataque, autoridades suspendieron las actividades que continuaban frente al Templo de la Merced. También ordenaron retirar la pirotecnia que estaba preparada para la tradicional quema del castillo, una de las actividades previstas en la celebración religiosa.

Comerciantes y vendedores que habían instalado puestos en la zona levantaron sus mercancías ante el temor de que ocurriera otra agresión. La festividad reunió a vecinos y familias de Valle de Santiago, pero fue cancelada tras el asesinato de la mujer danzante.

Hasta los últimos reportes, se desconocían los motivos por los que Patricia fue atacada y el paradero de los agresores. Las autoridades no habían informado sobre avances en la identificación de los hombres que huyeron del lugar después de los disparos.

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