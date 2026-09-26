México

KID PHENOMENON abre una nueva etapa con ‘KIDS00’s’: fecha de lanzamiento en México del nuevo álbum del grupo japonés de J-pop

Este grupo japonés de canto y baile formado por siete integrantes debutó en agosto de 2023 con el sencillo “Wheelie”

KID PHENOMENON
KID PHENOMENON, la nueva generación del J-pop. (especial)
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KID PHENOMENON presenta una nueva etapa con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, KIDS00’s, un proyecto que reúne su evolución musical y sus aspiraciones de ampliar su presencia internacional. El material llega casi un año y medio después de PHENOMENON, su primer disco de larga duración.

El nuevo trabajo discográfico está integrado por 12 canciones, entre sencillos, temas de acoplamiento y tres composiciones inéditas creadas especialmente para esta producción. Además de mostrar distintas facetas sonoras de la agrupación, el material aborda conceptos vinculados con la juventud, la ambición, el autodescubrimiento y la perseverancia.

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Este anuncio es la antesala de su próxima gira “KID PHENOMENON LIVE TOUR 2026 ‘KIDS00’s”, cuyo nombre está directamente relacionado con el título del disco, representando a los siete integrantes: Kensuke Sorematu (líder), Tsubasa Endo, Kohaku Okao, Soma Kawaguchi, Shunnosuke Sato, Kota Yamamoto y Rui Suzuk, todos nacidos en la década de 2000, y las posibilidades que tienen por en los años futuros para consolidar su trayectoria musical.

¿Cuándo se estrenó en México ‘KIDS’, la nueva canción de este grupo de J-pop?

El álbum comienza con “KIDS”, una canción de reciente grabación que apuesta por un ritmo repetitivo y contagioso. La pieza combina elementos del boom-bap clásico con letras inspiradas en la Generación Z, con lo que crea un contraste entre referencias de los años 90 y una propuesta contemporánea.

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La banda presentó previamente el video de interpretación de este tema, cuya coreografía estuvo a cargo de Sienna Lalau, reconocida por su trabajo con importantes marcas y artistas de K-pop. El material audiovisual fue filmado en Los Ángeles y ya se encuentra disponible en las plataformas de streaming de México y a nivel internacional desde el 17 de junio de este año.

Entre las nuevas composiciones también destaca “Neo code”, descrita como un himno orientado al futuro que incorpora un sonido enérgico, mientras que “BLUE” fue coescrita por los siete integrantes. Ambas forman parte de una producción que busca mostrar el crecimiento alcanzado por el conjunto desde su debut.

Por otro lado, “Black Flame” presenta una faceta más oscura y dramática, con un mensaje centrado en la resiliencia y la fortaleza interior. “Snakebite”, recurre a un sonido funk y plantea una invitación a conservar la autenticidad pese a las presiones externas.

KID PHENOMENON
KID PHENOMENON lanza su segundo álbum de estudio, KIDS00’s. (especial)

KID PHENOMENON apunta al escenario internacional

Para el líder de la agrupación, el nuevo material también refleja las influencias que han incorporado durante su recorrido artístico. El integrante explicó que “KIDS” conserva el ambiente de los años 90 presente en “Mirror”, aunque incorpora un sonido más apasionado y energético.

Asimismo, destacó que las experiencias acumuladas durante sus actividades les han permitido conocer distintas culturas e influencias creativas, algo que, desde su perspectiva, se manifiesta en la variedad de géneros incluidos en KIDS00’s.

El lanzamiento ocurre después de la participación de KID PHENOMENON en SXSW 2026, celebrado en Austin, Texas, presentación que forma parte de sus esfuerzos por acercarse a escenarios fuera de Japón.

A sus seguidores, conocidos como SPINEL KIDS, Kensuke Sorematu agradeció el respaldo recibido y señaló que el grupo continuará trabajando para llevar sus presentaciones a públicos de distintas partes del mundo.

Con KIDS00’s, el grupo de J-pop inicia una etapa enfocada en su crecimiento artístico y en la expansión de su propuesta musical, mientras mantiene como eje la juventud de sus integrantes y las posibilidades que plantea su futuro.

Kensuke Sorematu
Kensuke Sorematu, integrante de KID PHENOMENON

Lista de canciones para KIDS00’s

  • KIDS
  • Mirror
  • Black Flame
  • Magic
  • Neo code
  • Crossroads
  • BLUE
  • OUR TIME
  • Sparkle Summer
  • Lemonade
  • Snakebite
  • Chosen Ones

KID PHENOMENON from EXILE TRIBE es un grupo japonés de canto y baile formado por siete integrantes que debutó en agosto de 2023 con el sencillo “Wheelie”. La banda representa la cultura “TOKYO NEO POP” y fue nombrada por EXILE HIRO, quien buscó simbolizar su potencial para generar nuevos fenómenos en la escena musical.

Desde su debut, ha destacado con lanzamientos que ingresaron a los primeros lugares de las listas semanales de Oricon. También ha ampliado su presencia internacional con presentaciones en Vietnam y Estados Unidos como parte de su objetivo de llevar su propuesta musical desde Tokio hacia otros escenarios del mundo.

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