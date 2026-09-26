Alejandro de 16 años amaba jugar futbol y era acólito: murió en explosión de pirotecnia en Cuatitlán Izcalli

Añlejandro de 16 años murió tras ser hospitalizado por las graves lesiones de una explisión de cohetes en una procesión religiosa en San Francisco Tepojaco, Cuatitlán Izcalli Foto: Facebook

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Alejandro González Trejo, adolescente de 16 años, murió tras la explosión de pirotecnia que era transportada en un automóvil particular durante una procesión por las fiestas patronales de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex). El joven fue llevado con heridas y quemaduras graves al Hospital de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes, Naucalpan, donde fue reportado como fallecido.

El estallido ocurrió la tarde del jueves 24 de septiembre de 2026, cuando el recorrido religioso avanzaba sobre la calle Aldama. La pirotecnia viajaba en un vehículo que circulaba cerca de los asistentes y, en un momento no precisado por las autoridades, se incendió y detonó.

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La explosión dejó daños en la carrocería, puertas, techo y ventanas del auto, además de escombros en el suelo. Videos difundidos en redes sociales mostraron que quienes participaban en la procesión se alejaron del vehículo después de la detonación.

El saldo fue de 11 personas lesionadas, entre menores de edad y adultos. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli informó en un primer corte que seis de los heridos eran menores y cinco eran adultos; una actualización posterior señaló que había siete personas menores de edad dentro del grupo afectado.

Imágenes captadas en San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli, muestran la explosión de pirotecnia ocurrida en un vehículo durante una procesión. En la grabación se observa a personas presentes en la vía pública previo a siniestro, dejando una persona fallecida.

La explosión alcanzó a menores y adultos durante la procesión

Entre las personas lesionadas había seis mujeres y cinco hombres. Otra actualización indicó que ocho menores y dos adultos habían resultado heridos, por lo que las cifras sobre la edad de los afectados variaron en los reportes emitidos después de la emergencia.

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El rastreo hospitalario incluyó a Isabel Blancas Hernández, de 65 años; Rosalba Pánfilo Emiliano, de 49; Aurora Barrales Ángeles, de 37; Marta Flores Licona, de 36; A.G.T., de 15, y A.G.H.A., de 14 años.

También fueron registradas R.E.C.R., de 10 años; B.E.F.L., de 11; V.M.G.B., de nueve; G.G.M., de siete, y Á.G.G.B., de siete años. Luis Alonso Enríquez Cota, de 41 años, fue dado de alta tras recibir atención.

Los heridos con lesiones de mayor gravedad fueron trasladados al Hospital de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes. Ambulancias de Tepotzotlán y Nicolás Romero apoyaron a los servicios de emergencia de Cuautitlán Izcalli para atender y llevar a los afectados a hospitales de la región.

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Un vehículo presenta destrucción en su carrocería, puertas, techo y ventanas tras la explosión de pirotecnia registrada durante una procesión en San Francisco Tepojaco, municipio de Cuautitlán Izcalli. En las imágenes se observa el automóvil delimitado con cinta de seguridad amarilla y diversos escombros dispersos en el suelo.

Alejandro era acólito y estudiaba en la EPOEM 272

Alejandro González Trejo formaba parte de una comunidad de jóvenes de San Francisco Tepojaco, era acólito y le gustaba el futbol.

El joven fue velado en el Comedor de la Caridad, detrás de la parroquia de San Francisco de Asís. Sus familiares, amistades y vecinos se prepararon para acompañarlo al Panteón La Soledad, donde sería sepultado el domingo posterior al accidente.

La comunidad estudiantil de la Preparatoria Oficial del Estado de México 272 expresó sus condolencias y solidaridad con la familia. La celebración patronal, que reunía a habitantes de la localidad, terminó con una persona fallecida y varios menores bajo atención médica.

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Entre los reportes posteriores al estallido se indicó que una niña perdió un brazo y que otros menores permanecían hospitalizados. Protección Civil y Bomberos, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y los servicios de emergencia mantuvieron labores en la zona tras la detonación.

La preparatoria Eopem 272 donde estudiaba Alejandro Foto: Maps

La procesión no estaba incluida en el trámite de las festividades

El gobierno de Cuautitlán Izcalli indicó que la procesión no estaba contemplada en el trámite que la delegación de San Francisco Tepojaco mantenía en curso para las festividades programadas a partir del 2 de octubre. La autoridad municipal no había precisado en su primera tarjeta informativa qué provocó el incendio de la pirotecnia dentro o junto al automóvil.

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El caso ocurrió días después de otra explosión relacionada con pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México, donde murieron 10 personas y más de 60 resultaron heridas. Una de las víctimas de aquel hecho fue trasladada a un hospital especializado en Houston, Texas, por las quemaduras sufridas.

Las autoridades debían determinar las circunstancias de la detonación y las condiciones en que era transportado el material pirotécnico durante la procesión.