Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026: casos repuntan en municipios de Sinaloa

Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

México continúa acumulando casos de feminicidio, con un total de 440 víctimas registradas entre enero y agosto del 2026, de acuerdo con el último Informe de violencia contra las mujeres que publicó esta semana el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS).

De acuerdo con el documento, en agosto se registraron 60 nuevos feminicidios, aunque el 30.5% del total de casos registrados este año, equivalentes a 134, se concentran en tres estados: Sinaloa, Estado de México y Tamaulipas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Sinaloa se ha mantenido como el estado con más casos al menos desde enero pasado, con 74 casos. A esto se suma que en agosto, Culiacán continuó como el municipio con más feminicidios, al reportar 38 víctimas.

No obstante, en el mismo mes Mazatlán y Escuinapa subieron de posición en el listado de los 20 municipios con más casos, al ocupar el segundo y cuarto lugar, respectivamente, con 13 y 10 víctimas cada uno.

Esto último en contraste con el informe al corte de julio del 2026, cuando ocuparon el quinto y séptimo lugar.

El segundo estado con más casos es el Estado de México, con 31 casos en lo que va del presente año; seguido de Tamaulipas, con un acumulado de 29.

PUBLICIDAD

En cuarto lugar está Chiapas, con 27 feminicidios; y en el quinto, la Ciudad de México, con 25, misma cifra que registró la entidad al corte del mes anterior.

Cifra de feminicidios en los estados

Chihuahua registra 24 feminicidios, seguido de Morelos con 22 y Sonora con 18. Guanajuato y Jalisco reportan 17 casos cada uno, mientras que Guerrero suma 16, Veracruz 13 y Michoacán, Nuevo León y Oaxaca contabilizan 12 casos por entidad.

Quintana Roo registra 10 feminicidios. Baja California y Tabasco reportan 9 casos cada uno; Coahuila y Durango, 8; Puebla y Zacatecas, 7. Campeche, Querétaro y San Luis Potosí suman 5 casos por estado.

PUBLICIDAD

Baja California Sur y Yucatán registran 4 feminicidios cada uno. Aguascalientes reporta 3 casos; Colima, Hidalgo y Tlaxcala, dos; mientras que Nayarit contabiliza uno.

Municipios con más casos

Chihuahua concentra 24 feminicidios, la cifra más alta entre las entidades mencionadas. Le siguen Morelos, con 22 casos, y Sonora, con 18. Guanajuato y Jalisco reportan 17 casos cada uno; Guerrero, 16, y Veracruz, 13.

Michoacán, Nuevo León y Oaxaca contabilizan 12 feminicidios por entidad. Quintana Roo registra 10 casos; Baja California y Tabasco, nueve; Coahuila y Durango, ocho; Puebla y Zacatecas, siete.

Campeche, Querétaro y San Luis Potosí suman cinco feminicidios cada uno. Baja California Sur y Yucatán reportan cuatro casos; Aguascalientes, tres; Colima, Hidalgo y Tlaxcala, dos. Nayarit registra un caso.

PUBLICIDAD

Homicidio doloso de mujeres

A los femincidios se suman los homicidios dolosos, que incluso superan la cifra de casos.

Según el mismo informe del Secretariado Ejecutivo, entre enero y agosto de 2026 se registraron 988 víctimas mujeres de homicidio doloso en México.

Guanajuato concentró 119 casos, equivalentes al 12.0% del total nacional; le siguieron Baja California, con 80 víctimas; Chihuahua, con 68; Guerrero, con 66; y Michoacán, con 64.

En otras entidades, Morelos registró 55 víctimas, el 5,6% del total; el Estado de México, 52; Colima, 51; la Ciudad de México, 48; Puebla, 47; Jalisco, 46; y Sonora y Veracruz, 44 víctimas cada uno.

PUBLICIDAD

Oaxaca contabilizó 39 víctimas; Tabasco, 37; Nuevo León, 26; Chiapas, 24; Hidalgo, 21; Sinaloa, 13; y Quintana Roo, 12.

Querétaro registró seis casos; San Luis Potosí y Zacatecas, cinco casos cada uno; mientras que Coahuila sumó cuatro.

Aguascalientes y Tlaxcala registraron tres víctimas cada uno; Baja California Sur, Campeche, Durango y Tamaulipas, dos casos cada uno; y Nayarit y Yucatán, una víctima cada uno.

Las cinco entidades con más casos —Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Michoacán— concentraron 397 víctimas, equivalentes al 40.2% del total nacional.