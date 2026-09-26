México

Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026: casos repuntan en municipios de Sinaloa

Tres municipios del mismo estado se posicionaron entre los cuatro con más casos a nivel nacional

Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026
Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

México continúa acumulando casos de feminicidio, con un total de 440 víctimas registradas entre enero y agosto del 2026, de acuerdo con el último Informe de violencia contra las mujeres que publicó esta semana el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS).

De acuerdo con el documento, en agosto se registraron 60 nuevos feminicidios, aunque el 30.5% del total de casos registrados este año, equivalentes a 134, se concentran en tres estados: Sinaloa, Estado de México y Tamaulipas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Sinaloa se ha mantenido como el estado con más casos al menos desde enero pasado, con 74 casos. A esto se suma que en agosto, Culiacán continuó como el municipio con más feminicidios, al reportar 38 víctimas.

No obstante, en el mismo mes Mazatlán y Escuinapa subieron de posición en el listado de los 20 municipios con más casos, al ocupar el segundo y cuarto lugar, respectivamente, con 13 y 10 víctimas cada uno.

Esto último en contraste con el informe al corte de julio del 2026, cuando ocuparon el quinto y séptimo lugar.

El segundo estado con más casos es el Estado de México, con 31 casos en lo que va del presente año; seguido de Tamaulipas, con un acumulado de 29.

PUBLICIDAD

En cuarto lugar está Chiapas, con 27 feminicidios; y en el quinto, la Ciudad de México, con 25, misma cifra que registró la entidad al corte del mes anterior.

Cifra de feminicidios en los estados

Chihuahua registra 24 feminicidios, seguido de Morelos con 22 y Sonora con 18. Guanajuato y Jalisco reportan 17 casos cada uno, mientras que Guerrero suma 16, Veracruz 13 y Michoacán, Nuevo León y Oaxaca contabilizan 12 casos por entidad.

Quintana Roo registra 10 feminicidios. Baja California y Tabasco reportan 9 casos cada uno; Coahuila y Durango, 8; Puebla y Zacatecas, 7. Campeche, Querétaro y San Luis Potosí suman 5 casos por estado.

Baja California Sur y Yucatán registran 4 feminicidios cada uno. Aguascalientes reporta 3 casos; Colima, Hidalgo y Tlaxcala, dos; mientras que Nayarit contabiliza uno.

Municipios con más casos

Chihuahua concentra 24 feminicidios, la cifra más alta entre las entidades mencionadas. Le siguen Morelos, con 22 casos, y Sonora, con 18. Guanajuato y Jalisco reportan 17 casos cada uno; Guerrero, 16, y Veracruz, 13.

Michoacán, Nuevo León y Oaxaca contabilizan 12 feminicidios por entidad. Quintana Roo registra 10 casos; Baja California y Tabasco, nueve; Coahuila y Durango, ocho; Puebla y Zacatecas, siete.

Campeche, Querétaro y San Luis Potosí suman cinco feminicidios cada uno. Baja California Sur y Yucatán reportan cuatro casos; Aguascalientes, tres; Colima, Hidalgo y Tlaxcala, dos. Nayarit registra un caso.

Homicidio doloso de mujeres

A los femincidios se suman los homicidios dolosos, que incluso superan la cifra de casos.

Según el mismo informe del Secretariado Ejecutivo, entre enero y agosto de 2026 se registraron 988 víctimas mujeres de homicidio doloso en México.

Guanajuato concentró 119 casos, equivalentes al 12.0% del total nacional; le siguieron Baja California, con 80 víctimas; Chihuahua, con 68; Guerrero, con 66; y Michoacán, con 64.

En otras entidades, Morelos registró 55 víctimas, el 5,6% del total; el Estado de México, 52; Colima, 51; la Ciudad de México, 48; Puebla, 47; Jalisco, 46; y Sonora y Veracruz, 44 víctimas cada uno.

Oaxaca contabilizó 39 víctimas; Tabasco, 37; Nuevo León, 26; Chiapas, 24; Hidalgo, 21; Sinaloa, 13; y Quintana Roo, 12.

Querétaro registró seis casos; San Luis Potosí y Zacatecas, cinco casos cada uno; mientras que Coahuila sumó cuatro.

Aguascalientes y Tlaxcala registraron tres víctimas cada uno; Baja California Sur, Campeche, Durango y Tamaulipas, dos casos cada uno; y Nayarit y Yucatán, una víctima cada uno.

Las cinco entidades con más casos —Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Michoacán— concentraron 397 víctimas, equivalentes al 40.2% del total nacional.

Temas Relacionados

feminicidiosviolencia contra la mujerhomicidio dolosoSinaloamexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Irving es señalado por decapitar a un hombre y pertenecer al CJNG en Ecatepec: ya fue capturado

Las investigaciones lo relacionaron a con actividades de delincuencia organizada, extorsión en distintas modalidades (gota a gota) y narcotráfico

Irving es señalado por decapitar a un hombre y pertenecer al CJNG en Ecatepec: ya fue capturado

Alfonso Durazo jura lealtad a Sheinbaum desde Sonora, ella le corresponde: destaca justicia social, laboral y ambiental en su administración

La presidenta se refirió a él como “el mejor gobernador que ha tenido Sonora”

Alfonso Durazo jura lealtad a Sheinbaum desde Sonora, ella le corresponde: destaca justicia social, laboral y ambiental en su administración

Se armó la campal: en medio de gritos Manelyk González y Natalia Alcocer protagonizan fuerte pelea en La Granja VIP

La discusión estalló durante la madrugada del sábado tras la dinámica Traición en cadena del viernes, en la que Natalia nominó a Bebeshita y el equipo de Manelyk lo interpretó como una traición

Se armó la campal: en medio de gritos Manelyk González y Natalia Alcocer protagonizan fuerte pelea en La Granja VIP

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones HOY 26 de septiembre: marcha por los 43 normalistas provoca cortes viales

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones HOY 26 de septiembre: marcha por los 43 normalistas provoca cortes viales

Fraude digital, atención global

Las redes criminales han encontrado en el entorno digital un territorio sin fronteras para cometer fraudes y extorsiones

Fraude digital, atención global
MÁS NOTICIAS

NARCO

Penal de Barrientos: reos pagan hasta 20 mil pesos para dejar de dormir en los pasillos

Penal de Barrientos: reos pagan hasta 20 mil pesos para dejar de dormir en los pasillos

Irving es señalado por decapitar a un hombre y pertenecer al CJNG en Ecatepec: ya fue capturado

“El Flaco” operaba en CDMX con protección oficial, acusa Anabel Hernández

Oaxaca: denuncian despojo de terrenos y “extorsión institucionalizada” en Santo Domingo Teojomulco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Anabel Hernández cuestiona a Sheinbaum por no tocar a Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

Mario Castañeda cumple un sueño junto a Masako Nozawa: así fue el histórico encuentro de las voces de Gokú

Mario Castañeda cumple un sueño junto a Masako Nozawa: así fue el histórico encuentro de las voces de Gokú

Se armó la campal: en medio de gritos Manelyk González y Natalia Alcocer protagonizan fuerte pelea en La Granja VIP

Horacio Beamonte, actor de Televisa con cáncer, es hospitalizado tras perder la conciencia por estrés de un casting

Memo Ochoa y Grupo Firme protagonizan emotivo encuentro en Madrid y celebran el orgullo mexicano

Aleks Syntek regresa a los escenarios en la Feria del Queso Acatlán 2026: fechas y cartelera completa

DEPORTES

Las Vegas Raiders lanzan The Raider Image en México: en dónde se encuentra la tienda oficial con productos exclusivos de la NFL

Las Vegas Raiders lanzan The Raider Image en México: en dónde se encuentra la tienda oficial con productos exclusivos de la NFL

El lanzador mexicano Andrés Muñoz sufre desafortunada lesión y se pierde el cierre de temporada con los Mariners

Las exigentes condiciones que pidió la Selección Española durante su visita a Puebla antes de conquistar el Mundial 2026

Memo Ochoa y Grupo Firme protagonizan emotivo encuentro en Madrid y celebran el orgullo mexicano

Julio César Chávez ‘explota ‘contra influencer por una broma y casi se van a los golpes | VIDEO