Votación anticipada en México se realizará del 15 al 26 de mayo de 2027, define INE. (Crédito: INE)

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A casi quince días del arranque del Proceso Electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer las fechas en que personas con discapacidad y sus cuidadoras primarias podrán ejercer el Voto Anticipado rumbo a los comicios de 2027.

El Consejo General aprobó el Modelo de Operación que fija el periodo de votación del 15 al 26 de mayo de ese año. Cabe recordar que, en los próximos comicios se elegirán 17 gubernaturas, 500 diputaciones y más de 19 mil cargos locales.

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La modalidad opera de forma presencial en el domicilio de la persona con discapacidad, mediante boletas impresas, y responde a los principios de progresividad, accesibilidad y no discriminación que el órgano electoral mantiene desde procesos anteriores. Para 2027 la cobertura se amplía a todas las elecciones locales que coincidan con la jornada federal.

El INE visitará domicilios en febrero de 2027

La consejera Norma De La Cruz Magaña, presidenta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, presentó el mecanismo ante el Consejo General. Explicó que personal de las Juntas Distritales realizará visitas domiciliarias para entregar invitaciones y formatos de inscripción a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado (LNEVA).

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Esa actividad se concentrará del 5 al 11 de febrero de 2027, semanas antes de que arranque el periodo de votación propiamente dicho. El acuerdo establece además dos plazos administrativos previos: los formatos de documentación electoral se presentarán para su aprobación entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de enero de 2027, mientras que los lineamientos para integrar la LNEVA deberán someterse al Consejo General a más tardar el 30 de septiembre de 2026.

Un programa con 121 actividades y una prueba piloto de urna electrónica

Estas son las fechas clave del Proceso Electoral 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El órgano colegiado avaló también el Programa de Trabajo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral para el mismo proceso. El documento integra cinco apartados que calendarizan 121 actividades para la elaboración de proyectos de acuerdo e informes entre septiembre de 2026 y agosto de 2027.

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Entre esas tareas destacan 43 actividades de innovación tecnológica, incluida una prueba piloto vinculante de urna electrónica en casillas especiales, pensada para garantizar el sufragio de la ciudadanía en tránsito durante la jornada.

De La Cruz Magaña sostuvo que el programa “coloca a la ciudadanía en el centro de muchas de nuestras acciones” y dijo que articula capacitación electoral, organización de comicios y sistemas informativos bajo una misma ruta de seguimiento rumbo a la elección del 6 de junio de 2027.

Quiénes pueden inscribirse y cómo funciona la modalidad

El Voto Anticipado está dirigido a dos grupos: personas con alguna discapacidad que les impida acudir a su casilla el día de la jornada, y sus personas cuidadoras primarias. Existen dos vías para ejercerlo: la modalidad presencial en el domicilio de la persona con discapacidad y el voto electrónico por internet.

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Para integrar la LNEVA, la ciudadanía interesada debe requisitar el formato de Solicitud Individual de Inscripción (SIILNEVA). El trámite varía según la situación registral de cada persona:

Quienes ya cuentan con Credencial para Votar reciben el formato SIILNEVA directamente en su domicilio, conforme al artículo 141 de la LGIPE .

Quienes no tienen trámite de credencial pueden descargar el formato desde el sitio del INE y enviarlo junto con la documentación digitalizada requerida.

El envío de solicitudes sin credencial previa se realiza a través del correo electrónico voto.anticipado@ine.mx.

Personal del instituto revisa cada solicitud para determinar su procedencia o improcedencia antes de incorporar a la persona a la lista nominal correspondiente.