México

Sheinbaum descarta reunión con Andy López Beltrán durante gira en Tabasco y ‘palomea’ campaña rumbo a elección de 2027

La presidenta dijo que “no tiene ningún problema” con el trabajo que realiza López Beltrán en Tabasco

La mandataria rechaza en la mañanera que el hijo de AMLO aparezca en indagatorias por contrabando de combustible y sostiene que la cancelación de su documento de entrada a EU obedece a un asunto político
La mandataria rechaza en la mañanera que el hijo de AMLO aparezca en indagatorias por contrabando de combustible y sostiene que la cancelación de su documento de entrada a EU obedece a un asunto político
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó reunirse con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, durante su gira de hoy por Tabasco a pocas semanas de la polémica que se generó por el retiro de su visa de Estados Unidos.

En su conferencia mañanera, desde Tabasco, la mandataria reiteró que el retiro de la visa a López Beltrán “es un asunto político”, que incluso, en su momento, lo calificó como un acto injerencista.

PUBLICIDAD

“¿Una reunión por lo de su visa? No", dijo en . Bueno, no nos vamos a reunir con él. Pero además, pues tomamos posición en ese momento. Es un asunto político, no tiene nada que ver con otra cosa", dijo.

Al ser cuestionada sobre el trabajo que realiza López Beltrán como parte de su aspiración a ser candidato a diputado federal por Tabasco, Sheinbaum afirmó que ve “muy bien” su labor en el territorio y que “no tiene ningún problema”.

En agosto pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa de Andrés Manuel López Beltrán y ese mismo día envió una carta desde Teapa, Tabasco, al presidente Donald Trump para cuestionar la decisión.

PUBLICIDAD

En el documento, López Beltrán acusó a Marco Rubio y Christopher Landau de actuar “como jefes de pandillas” y de intervenir en asuntos de otros países.

También pidió a Trump aclarar si conocía la cancelación de la visa. En caso contrario, solicitó separar de sus cargos a ambos funcionarios.

Un día después, el 14 de agosto, la presidenta Sheinbaum abordó el tema durante su conferencia matutina, donde sostuvo que la revocación de visas a políticos mexicanos tiene un sentido político e injerencista, no uno relacionado con seguridad.

Sheinbaum afirmó que Estados Unidos debe presentar pruebas ante las autoridades mexicanas cuando existan acusaciones contra funcionarios o ciudadanos del país.

También señaló que la aplicación de estas medidas no sería igual para todos los países de América Latina y defendió una relación bilateral basada en respeto mutuo, colaboración y soberanía.

En ese contexto, López Beltrán mantuvo actividades políticas en Tabasco. De acuerdo con la información difundida el 4 de septiembre, el morenista recorrió comunidades del Distrito 06, donde busca una diputación federal en las elecciones de 2027.

En un video publicado en Instagram mostró visitas casa por casa y aseguró que el “cónclave” que le importa es el contacto directo con la población.

Su mensaje ocurrió días después de que el periodista Héctor de Mauleón reportó una reunión en el restaurante Magazzino, en la colonia Condesa de Ciudad de México.

Según esa versión, en el encuentro participaron Gonzalo “Bobby” López Beltrán, Daniel Asaf —exjefe de la Ayudantía de la Presidencia— y los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.

La reunión se dio en medio de la crisis política en Sinaloa, tras la segunda solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya y ante las investigaciones relacionadas con el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La columna señaló que Bobby López Beltrán consultaba datos sobre la vinculación a proceso de Fausto Corrales Rodríguez, relacionado con ese caso.

López Beltrán respondió con críticas a De Mauleón y a El Universal. Sin abordar de manera directa la reunión reportada, sostuvo que su prioridad es la actividad territorial en Tabasco rumbo al proceso electoral de 2027.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumAndrés Manuel López BeltránTabascoAMLOLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un muerto y un herido grave tras intercambio de disparos entre elementos de la Marina en Progreso, Yucatán

La Secretaría de Marina confirmó el fallecimiento de un elemento por disparo de arma de fuego y reportó que otro resultó lesionado; autoridades realizan investigaciones y peritajes para esclarecer lo ocurrido

Un muerto y un herido grave tras intercambio de disparos entre elementos de la Marina en Progreso, Yucatán

Captan a vendedor de tianguis pesando frutas y verduras sin báscula | Video

La escena generó humor y cuestionamientos entre los internautas, aunque no existe información que confirme una posible estafa

Captan a vendedor de tianguis pesando frutas y verduras sin báscula | Video

¿Gabriela Cuevas seguirá trabajando en el Gobierno de México tras el Mundial? Sheinbaum aclara nuevo rol de funcionaria

Tras el éxito que tuvo la Copa del Mundo en nuestro país, quedaron dudas sobre cuál será el próximo proyecto de la funcionaria

¿Gabriela Cuevas seguirá trabajando en el Gobierno de México tras el Mundial? Sheinbaum aclara nuevo rol de funcionaria

Temblor hoy 25 de septiembre en México: sismo de magnitud 4.0 sacudió Salina Cruz, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 25 de septiembre en México: sismo de magnitud 4.0 sacudió Salina Cruz, Oaxaca

Yolanda Andrade ya sabe qué costosa prenda quiere usar cuando muera

La conductora comparte una anécdota junto a Montserrat Oliver durante una emisión de Montse & Joe

Yolanda Andrade ya sabe qué costosa prenda quiere usar cuando muera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Roban gasolinera en Alfajayucan, Hidalgo: cuatro sujetos armados se llevan hasta la terminal bancaria

Roban gasolinera en Alfajayucan, Hidalgo: cuatro sujetos armados se llevan hasta la terminal bancaria

Un muerto y un herido grave tras intercambio de disparos entre elementos de la Marina en Progreso, Yucatán

Salomón Jara desaparece Ayuntamiento de Juchitán tras detención de su alcalde por nexos con el crimen organizado: nombrará a un encargado

Megadecomiso en Guanajuato: Harfuch confirma que FGR no verificó si el combustible era huachicol

‘Don Flaco’, presunto operador de ‘El Mayo’ detenido en CDMX, es de Sinaloa pero no tiene vínculos con políticos, afirma Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Cecilia Galliano abrirá un consultorio del amor: cómo funcionará y a quiénes atenderá

Cecilia Galliano abrirá un consultorio del amor: cómo funcionará y a quiénes atenderá

Yolanda Andrade ya sabe qué costosa prenda quiere usar cuando muera

Las Fiestas de Octubre 2026 llevarán a Jalisco más de un mes de conciertos: fechas, detalles y quién estará

Gustavo Adolfo Infante revela ajuste en Sale el Sol: ¿beneficia o preocupa a los televidentes?

Biblioteca Vasconcelos responde al retroceso de México en prueba PISA 2025: así busca recuperar el gusto por la lectura

DEPORTES

¿Gabriela Cuevas seguirá trabajando en el Gobierno de México tras el Mundial? Sheinbaum aclara nuevo rol de funcionaria

¿Gabriela Cuevas seguirá trabajando en el Gobierno de México tras el Mundial? Sheinbaum aclara nuevo rol de funcionaria

Checo Pérez recibe fuerte sanción por incidente con Piastri en la clasificación del GP de Azerbaiyán 2026

Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido EN VIVO desde México

México vs Colombia: Horario, alineaciones y en qué canal ver EN VIVO el debut de Rafa Márquez

Aleksandre Topuria volverá a la UFC ante el mexicano Santiago Luna: ¿cuándo y dónde será la pelea?