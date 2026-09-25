México

Mujeres protagonizan brutal pelea en el Metro y bajan del vagón sin soltarse del cabello en plena estación Popotla

Las pasajeras continuaron la confrontación después de abandonar el vagón, ante la mirada de quienes se encontraban en la estación

Las pasajeras continuaron la confrontación después de abandonar el vagón, ante la mirada de quienes se encontraban en la estación.

Guardar

Las peleas dentro del Metro de la Ciudad de México volvieron a llamar la atención en redes sociales después de que usuarios compartieran imágenes de una confrontación entre dos pasajeras que comenzó dentro de un vagón y terminó en uno de los andenes de la Línea 2.

El episodio quedó registrado por personas que se encontraban a bordo del tren y que sacaron sus teléfonos para documentar el momento. En las imágenes se observa a las dos mujeres enfrentándose físicamente mientras el convoy permanecía en circulación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las imágenes difundidas, ambas pasajeras se sujetaron del cabello y comenzaron una disputa que llamó la atención del resto de los viajeros. La situación no terminó cuando las puertas del tren se abrieron, pues las involucradas descendieron y continuaron con la pelea en las instalaciones de la estación Popotla.

La pelea continuó después de bajar del vagón

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La confrontación ocurrió en la Línea 2 del Metro, una de las rutas que conecta la zona de Cuatro Caminos con Tasqueña y que diariamente concentra una importante cantidad de usuarios.

En el video viral se aprecia cómo las dos mujeres permanecen sujetándose del cabello mientras avanzan fuera del convoy. Una vez sobre el andén, la disputa continuó durante algunos momentos, mientras otros pasajeros observaban lo ocurrido.

PUBLICIDAD

La escena generó sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar, aunque en las imágenes difundidas no se aprecia una intervención directa de otros usuarios para separar a las involucradas.

La grabación rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde los internautas expresaron opiniones divididas sobre la manera en que se desarrolló el enfrentamiento y sobre la reacción de las personas que presenciaron la escena.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Entre los comentarios publicados por usuarios aparecen frases como: “porque siempre se agarran de las greñas”, mientras que otra persona escribió: “lo que más resalta es la solidaridad de los mexicanos para ayudar y evitar la violencia…”.

Otros comentarios tomaron la situación con humor y cuestionaron la reacción de quienes estaban presentes. “imaginen un mundo sin hombres dicen las feministas... jajaja”, escribió uno de los usuarios.

También hubo quienes destacaron la ausencia de intervención directa entre las pasajeras: “me encanta su empatía y ver km se cuidan entre mujeres”, mientras otro cuestionó al responsable de la grabación: “porque el que graba no hace nada? jajaja”.

Uno de los comentarios que más llamó la atención hizo referencia precisamente a que ningún pasajero accionó la palanca de emergencia: “Lo mejor es que nadie se metió y nadie bajo la palanca de emergencia”.

El Metro y los conflictos durante las horas de mayor afluencia

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El incidente vuelve a poner sobre la mesa las situaciones de tensión que pueden presentarse en el transporte público capitalino, particularmente durante los periodos de mayor concentración de pasajeros.

Los trenes del Metro suelen registrar importantes niveles de ocupación en distintos momentos del día. El espacio reducido dentro de los vagones, los empujones para ingresar o salir y la prisa de los usuarios pueden generar discusiones entre pasajeros que, en algunos casos, terminan escalando.

En este caso, las imágenes muestran únicamente el desarrollo de la pelea y no permiten establecer con certeza cuál fue el motivo que originó el enfrentamiento entre las dos mujeres.

Hasta el momento de la difusión del material, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no había informado públicamente si elementos de seguridad intervinieron para detener a las involucradas o si alguna de ellas fue presentada ante las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, el video continúa generando reacciones en redes sociales, donde los usuarios han convertido la confrontación registrada en la Línea 2 en otro de los episodios que captan la atención durante los viajes cotidianos por el Metro de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Metro CDMXpeleaviralCDMXmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Megadecomiso en Guanajuato: Harfuch confirma que FGR no verificó si el combustible era huachicol

Las autoridades indicaron que la FGR mantiene abierta la revisión sobre los permisos de la empresa

Megadecomiso en Guanajuato: Harfuch confirma que FGR no verificó si el combustible era huachicol

Los conciertos que llegarán a México en octubre 2026: los más esperados en CDMX, Guadalajara y Monterrey

La agenda musical de octubre reúne giras internacionales y artistas nacionales en las tres principales ciudades del país

Los conciertos que llegarán a México en octubre 2026: los más esperados en CDMX, Guadalajara y Monterrey

¿Quién es el dueño de ‘Jesse & Joy’? Esto dicen los registros de marcas del IMPI

La nueva faceta de los hermanos puso el foco en los antecedentes legales vinculados con la identidad artística que comparten

¿Quién es el dueño de ‘Jesse & Joy’? Esto dicen los registros de marcas del IMPI

Cómo hacer un limpiador de madera casero: fácil y barato para quitar la suciedad sin opacarla

La fórmula con tres ingredientes básicos se aplica con un paño suave siguiendo la dirección de la veta, nunca en dirección contraria, según la extensión de la Universidad de Georgia

Cómo hacer un limpiador de madera casero: fácil y barato para quitar la suciedad sin opacarla

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Salomón Jara desaparece Ayuntamiento de Juchitán tras detención de su alcalde por nexos con el crimen organizado: nombrará a un encargado

Salomón Jara desaparece Ayuntamiento de Juchitán tras detención de su alcalde por nexos con el crimen organizado: nombrará a un encargado

Megadecomiso en Guanajuato: Harfuch confirma que FGR no verificó si el combustible era huachicol

‘Don Flaco’, presunto operador de ‘El Mayo’ detenido en CDMX, es de Sinaloa pero no tiene vínculos con políticos, afirma Harfuch

Detención del alcalde de Juchitán no está ligada a ataque contra Elvis Guerra: Sheinbaum aclara denuncia de diseñadora que elaboró su vestido

Lanzaron billetes al aire para escapar, pero fueron detenidos en Cuauhtémoc, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Los conciertos que llegarán a México en octubre 2026: los más esperados en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Los conciertos que llegarán a México en octubre 2026: los más esperados en CDMX, Guadalajara y Monterrey

¿Quién es el dueño de ‘Jesse & Joy’? Esto dicen los registros de marcas del IMPI

Lupillo Rivera estalla y abandona reality show de forma abrupta: “Buscan generar morbo, chismes y notas amarillistas”

El Franz Mayer se convertirá en una pista fuera de este mundo con la Gala Galactica: Dj Set, baile y cyberpunk en la noche de museos

Gala Montes tapa la cara de su mamá en la portada de su nuevo disco y Crista responde

DEPORTES

México vs Colombia: Horario, alineaciones y en qué canal ver EN VIVO el debut de Rafa Márquez

México vs Colombia: Horario, alineaciones y en qué canal ver EN VIVO el debut de Rafa Márquez

Aleksandre Topuria volverá a la UFC ante el mexicano Santiago Luna: ¿cuándo y dónde será la pelea?

Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido EN VIVO desde México

Miguel Borja despierta el interés de Colombia tras su doblete en el Clásico Nacional ante Chivas

Raúl Rosas Jr. vs Raoni Barcelos, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la UFC Vegas 121