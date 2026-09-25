Mujeres protagonizan brutal pelea en el Metro y bajan del vagón sin soltarse del cabello en plena estación Popotla

Las pasajeras continuaron la confrontación después de abandonar el vagón, ante la mirada de quienes se encontraban en la estación.

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Las peleas dentro del Metro de la Ciudad de México volvieron a llamar la atención en redes sociales después de que usuarios compartieran imágenes de una confrontación entre dos pasajeras que comenzó dentro de un vagón y terminó en uno de los andenes de la Línea 2.

El episodio quedó registrado por personas que se encontraban a bordo del tren y que sacaron sus teléfonos para documentar el momento. En las imágenes se observa a las dos mujeres enfrentándose físicamente mientras el convoy permanecía en circulación.

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De acuerdo con las imágenes difundidas, ambas pasajeras se sujetaron del cabello y comenzaron una disputa que llamó la atención del resto de los viajeros. La situación no terminó cuando las puertas del tren se abrieron, pues las involucradas descendieron y continuaron con la pelea en las instalaciones de la estación Popotla.

La pelea continuó después de bajar del vagón

(Captura de pantalla)

La confrontación ocurrió en la Línea 2 del Metro, una de las rutas que conecta la zona de Cuatro Caminos con Tasqueña y que diariamente concentra una importante cantidad de usuarios.

En el video viral se aprecia cómo las dos mujeres permanecen sujetándose del cabello mientras avanzan fuera del convoy. Una vez sobre el andén, la disputa continuó durante algunos momentos, mientras otros pasajeros observaban lo ocurrido.

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La escena generó sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar, aunque en las imágenes difundidas no se aprecia una intervención directa de otros usuarios para separar a las involucradas.

La grabación rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde los internautas expresaron opiniones divididas sobre la manera en que se desarrolló el enfrentamiento y sobre la reacción de las personas que presenciaron la escena.

(Captura de pantalla)

Entre los comentarios publicados por usuarios aparecen frases como: “porque siempre se agarran de las greñas”, mientras que otra persona escribió: “lo que más resalta es la solidaridad de los mexicanos para ayudar y evitar la violencia…”.

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Otros comentarios tomaron la situación con humor y cuestionaron la reacción de quienes estaban presentes. “imaginen un mundo sin hombres dicen las feministas... jajaja”, escribió uno de los usuarios.

También hubo quienes destacaron la ausencia de intervención directa entre las pasajeras: “me encanta su empatía y ver km se cuidan entre mujeres”, mientras otro cuestionó al responsable de la grabación: “porque el que graba no hace nada? jajaja”.

Uno de los comentarios que más llamó la atención hizo referencia precisamente a que ningún pasajero accionó la palanca de emergencia: “Lo mejor es que nadie se metió y nadie bajo la palanca de emergencia”.

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El Metro y los conflictos durante las horas de mayor afluencia

(Captura de pantalla)

El incidente vuelve a poner sobre la mesa las situaciones de tensión que pueden presentarse en el transporte público capitalino, particularmente durante los periodos de mayor concentración de pasajeros.

Los trenes del Metro suelen registrar importantes niveles de ocupación en distintos momentos del día. El espacio reducido dentro de los vagones, los empujones para ingresar o salir y la prisa de los usuarios pueden generar discusiones entre pasajeros que, en algunos casos, terminan escalando.

En este caso, las imágenes muestran únicamente el desarrollo de la pelea y no permiten establecer con certeza cuál fue el motivo que originó el enfrentamiento entre las dos mujeres.

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Hasta el momento de la difusión del material, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no había informado públicamente si elementos de seguridad intervinieron para detener a las involucradas o si alguna de ellas fue presentada ante las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, el video continúa generando reacciones en redes sociales, donde los usuarios han convertido la confrontación registrada en la Línea 2 en otro de los episodios que captan la atención durante los viajes cotidianos por el Metro de la Ciudad de México.