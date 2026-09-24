México

Polémicas de Aleks Syntek disparan sus reproducciones en Spotify

De acuerdo con datos de plataformas independientes de Spotify, la audiencia diaria del intérprete aumentó 630%

Aleks Syntek con sombrero y gafas de sol sostiene un billete rodeado de múltiples logotipos verdes de Spotify sobre un fondo negro
Aumentan los oyentes mensuales de Aleks Syntek tras sus polémicas. (Especial Infobae México)
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Las polémicas que rodearon a Aleks Syntek durante los últimos días tuvieron un efecto inesperado en sus plataformas musicales. Mientras el cantante recibió críticas por sus declaraciones durante un concierto del 15 de septiembre y por sus publicaciones posteriores, las métricas de su catálogo reportaron un fuerte incremento en reproducciones.

De acuerdo con datos de Chartmetric y SpotifyTracked, plataformas independientes de Spotify, la audiencia diaria del intérprete aumentó 630% después de la ola de viralidad. Su perfil oficial superó los 6.9 millones de oyentes mensuales.

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Uno de los principales beneficiados fue “Duele el Amor”, canción que Syntek interpreta junto a Ana Torroja. El 22 de septiembre, el tema alcanzó alrededor de 951 mil reproducciones diarias en Spotify México, según los registros citados.

El repunte también llevó a otros éxitos de las décadas de 1990 y 2000 a recuperar presencia entre los usuarios. Entre las canciones con mayor acumulado aparecen “Duele el Amor”, con más de 311 millones de reproducciones; “Corazones invencibles”, con más de 130 millones; “Sexo, pudor y lágrimas”, con más de 129 millones; “Intocable”, con más de 114 millones, y “Por volverte a ver”, con más de 71 millones.

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La conversación en redes sociales, alimentada por videos, memes y debates sobre las declaraciones del músico, coincidió así con una mayor exposición de su repertorio.

Captura del perfil de Spotify de Aleks Syntek con la cifra de 6,9 millones de oyentes mensuales y la canción Duele El Amor
De acuerdo con datos de Chartmetric y SpotifyTracked, plataformas independientes de Spotify, la audiencia diaria del intérprete aumentó 630% (Spotify)

Cancelación de concierto en Edomex

En medio de esta controversia, Aleks Syntek pospuso el concierto que tenía previsto para el 25 de septiembre en el Gran Recinto Satélite, en Tlalnepantla, Estado de México.

Gran Recinto y Lago Records informaron que la decisión ocurrió por “causas ajenas al artista, al venue y los organizadores”, sin precisar el motivo. La nueva fecha será anunciada posteriormente.

Los organizadores indicaron que los asistentes pueden solicitar el reembolso de sus boletos digitales a través del correo proporcionado en el comunicado.

Asistentes presencian la presentación en vivo del cantante Aleks Syntek durante las celebraciones de la Independencia de México en la alcaldía Benito Juárez. Las imágenes muestran al público reunido durante la noche frente al escenario al aire libre, donde se proyecta la imagen del artista en pantallas gigantes junto a elementos alegóricos.

La medida llegó después de la presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, donde Syntek recibió críticas por sus comentarios sobre la música urbana y por sus respuestas a algunas peticiones del público.

Durante aquel espectáculo, ante solicitudes de canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, respondió: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”. También habló sobre artistas como Bad Bunny y Dani Flow, además de pedir a los jóvenes “no vestirse como malandros”.

Los videos del concierto se difundieron ampliamente en redes sociales y generaron memes. Días después, Syntek pidió a sus seguidores mantener la calma y escribió: “Por fa no se preocupen el tiempo me dará la razón, solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta pero la calma llegará de nuevo”.

El resto de su agenda profesional permanece sujeto a las fechas anunciadas por el propio artista y sus organizadores.

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