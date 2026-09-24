Imelda Tuñón sorprendió en transmisión de Agustín Fernández y reaviva rumores de romance

El intercambio entre Imelda Tuñón y Agustín Fernández frente a cámara reaviva las dudas sobre una posible relación entre ambos desde finales de 2025. (Facebook Agustín Fernández / FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

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Imelda Tuñón irrumpe en una transmisión en vivo desde la casa de Agustín Fernández y reactiva los rumores de una relación entre ambos. La exnuera de Maribel Guardia llegó acompañada de amigos al stream y provocó tensión entre los asistentes con su actitud frente a cámara.

El encuentro comenzó como una transmisión organizada por el youtuber Suavecito en el domicilio del modelo argentino. Al lugar llegaron también Rocío Sánchez del Río, Miss México USA 2025, y otra joven invitada, además de un músico que animaba la reunión con canciones en vivo.

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Imelda habría dañado la corona de Rocío

En medio de la transmisión, Tuñón apareció frente a la cámara y cuestionó de forma directa: “¿A qué hora se va a terminar el stream?”. Minutos después tomó la corona que llevaba Sánchez del Río y se la colocó en la cabeza unos momentos. Al darse cuenta, la reina de belleza se la pidió y notó que estaba rota. Fue entonces que Imelda Tuñón le respondió: “Esas coronas se doblan”.

La acción generó reacciones inmediatas en el chat de la transmisión. Los usuarios cuestionaron la presencia de Tuñón en la reunión con mensajes como “¿Qué hace ella ahí?” y “Suave, no debes de juntarte con ellos”, por mencionar algunos.

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Kim Shantal le pide a Suavecito alejarse de Imelda durante la llamada en vivo

Kim Shantal interviene por llamada para pedirle a Suavecito que se aleje de Imelda Tuñón durante la transmisión desde la casa de Agustín Fernández. (Captura de pantalla TikTok @AleGoz)

Mientras la tensión crecía en el chat, Kim Shantal llamó a Suavecito en plena transmisión para pedirle que abandonara el lugar. “Ya vente, ¿qué haces juntándote con esa gente? Con la Chio no hay problema, pero con aquella sí”, le dijo, en referencia a Tuñón, quien en ese momento estaba entrando a la casa.

Suavecito y Chio, según se escuchó durante el stream, no tenían conocimiento previo de quién era Imelda Tuñón ni de su historial mediático.

En otro momento de la grabación se escuchó a Agustín Fernández dirigirse a Imelda con evidente incomodidad. “Yo por eso te dije que nos íbamos a ver después de la transmisión”, le comentó el modelo argentino, visiblemente molesto y apenado por la situación.

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Tuñón respondió sin mostrar preocupación por la exposición pública del momento. “A mí me da igual, yo soy figura pública”, contestó, mientras Fernández permanecía frente a los demás asistentes y las cámaras encendidas.

Otra de las invitadas presentes en la transmisión aportó un dato adicional durante el live. La joven relató que, en una fiesta anterior, Fernández y Tuñón presuntamente habrían tenido un acercamiento de tipo romántico, comentario que se difundió en tiempo real ante la audiencia de la transmisión por Kick en vivo.

Esta declaración se suma a la serie de señalamientos que ya circulaban sobre la relación entre ambos famosos desde finales de 2025.

Los rumores entre Imelda y Agustín datan de finales de 2025

La ex nuera de Maribel Guardia y el ex participante de ‘La Casa de los Famosos México 2′ fueron captados bailando y conviviendo (Foto: Instagram/ Ernesto Huitrón)

Imelda Tuñón y Agustín Fernández fueron vinculados sentimentalmente por primera vez a finales de 2025, luego de que ambos fueran captados juntos en una fiesta. En esas imágenes se les veía bailando de manera cercana y coqueta, lo que disparó las especulaciones sobre un posible romance.

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En ese momento, el ex participante de La Casa de los Famosos México salió a aclarar la situación. Fernández negó tener un noviazgo formal con Tuñón y aseguró que solo coincidieron durante un rato en el evento.

El modelo argentino explicó entonces que su prioridad era su carrera profesional. Aseguró estar enfocado en el trabajo y descartó cualquier compromiso sentimental con la exnuera de Maribel Guardia en ese periodo.

La nueva transmisión en la que ambos vuelven a aparecer juntos, con el intercambio de comentarios capturados en vivo, reactivó las dudas sobre si existe o no una relación entre ambos, sin que hasta el momento ninguno de los dos haya confirmado un vínculo formal.

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