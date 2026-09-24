La cafeína no te da energía, hace esto en tu cerebro, según especialistas

La sensación de energía tras tomar café tiene una explicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cafeína bloquea la fatiga en el cerebro, pero no aporta energía fisiológica ni reemplaza el descanso.

Según especialistas de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y de la Escuela de Medicina de Harvard, actúa tras su absorción al ocupar receptores de adenosina, una molécula que aumenta durante la vigilia.

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El efecto aparece poco después del consumo y reduce de forma temporal la percepción de sueño porque interfiere con la señal que le indica al cerebro que debe descansar.

La explicación responde a una diferencia central: el organismo obtiene energía metabólica de nutrientes como los carbohidratos y las grasas, que permiten producir ATP.

La cafeína no se transforma en ese combustible celular ni repone las reservas que se consumen durante el día.

Lo que sí hace es modificar la forma en que se percibe el cansancio.

La sensación de estar más despierto, más atento o con mayor motivación no implica que el cerebro haya recuperado los recursos que necesita tras una noche de mal descanso.

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La adenosina y los receptores A1 y A2A regulan la somnolencia

La adenosina es una molécula vinculada al metabolismo celular que se acumula a medida que pasan las horas de vigilia.

Su presencia forma parte de la llamada presión de sueño, un mecanismo que impulsa al organismo a descansar después de permanecer despierto durante mucho tiempo.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos describen a la adenosina como una sustancia con efectos inhibidores sobre la actividad neuronal. Cuando se une a sus receptores, reduce la excitación cerebral y favorece la somnolencia.

Los receptores A1 y A2A tienen un papel destacado en ese proceso.

Los primeros están presentes en varias zonas cerebrales relacionadas con la vigilia y el sueño, mientras que los segundos abundan en estructuras vinculadas con el movimiento, la motivación y los circuitos de recompensa.

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La adenosina no representa un problema que el cuerpo deba eliminar durante el día.

Su acumulación funciona como una señal biológica: cuanto más tiempo una persona permanece despierta, mayor es la necesidad de recuperar el sueño.

La Fundación Nacional del Sueño explica que los niveles de esta molécula disminuyen durante el descanso, sobre todo en las etapas de sueño profundo. Esa reducción ayuda a aliviar la presión de sueño que se acumuló a lo largo de la jornada.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos describen a la adenosina como una sustancia con efectos inhibidores sobre la actividad neuronal. Cuando se une a sus receptores, reduce la excitación cerebral y favorece la somnolencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Escuela de Medicina de Harvard explica el bloqueo de la fatiga

La cafeína tiene una estructura que le permite unirse a los mismos receptores que utiliza la adenosina. La diferencia es que ocupa esos receptores sin activar la señal de cansancio que normalmente produciría la otra molécula.

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La Escuela de Medicina de Harvard señala que la cafeína se absorbe en el estómago y el intestino delgado, llega a la sangre y alcanza el cerebro, donde interfiere con la acción de la adenosina. De ese modo, el sistema nervioso mantiene un nivel más alto de activación.

El mecanismo se conoce como antagonismo competitivo. La cafeína y la adenosina compiten por el mismo espacio en el receptor, pero cuando la primera lo ocupa, la segunda no puede ejercer temporalmente su efecto sedante.

Esa interferencia no elimina la adenosina ni detiene los procesos que generan cansancio. La molécula continúa presente mientras la cafeína mantiene bloqueada parte de su señal.

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La sensación de energía proviene de ese bloqueo. El cerebro recibe menos información asociada al sueño y la fatiga, aunque las necesidades fisiológicas de descanso no hayan desaparecido.

La dopamina y la noradrenalina aumentan el estado de alerta

El bloqueo de la adenosina también afecta de forma indirecta a otros sistemas químicos del cerebro.

La cafeína puede favorecer una mayor actividad de neurotransmisores asociados con la alerta, el estado de ánimo y la atención.

La Asociación Americana de Psicología indica que este proceso puede facilitar la acción de la dopamina y contribuir a sensaciones de bienestar, concentración y activación. La respuesta no es igual en todas las personas.

La noradrenalina también participa en ese estado de alerta. Su actividad se asocia con una mayor rapidez de reacción y con una sensación de preparación para realizar tareas físicas o mentales.

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Estos efectos explican por qué la cafeína puede mejorar el desempeño en actividades simples que exigen atención sostenida.

También puede ayudar a combatir la somnolencia en momentos puntuales, como una jornada prolongada o un viaje nocturno.

La mejora no es ilimitada. Las dosis elevadas pueden causar inquietud, irritabilidad, temblores o una activación excesiva que perjudica tareas que requieren calma y coordinación fina.

La Asociación Americana de Psicología advierte, además, que en consumidores habituales parte del efecto de la primera taza del día puede consistir en revertir síntomas de abstinencia, como la fatiga o la dificultad de concentración, tras varias horas sin cafeína durante la noche.

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La cafeína puede favorecer una mayor actividad de neurotransmisores asociados con la alerta, el estado de ánimo y la atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida media de la cafeína puede afectar el sueño nocturno

La cafeína no permanece activa sólo durante los minutos posteriores al café.

Su eliminación depende de factores como la edad, la genética, el embarazo, el consumo de tabaco y ciertos medicamentos.

El Centro para la Adicción y la Salud Mental de Canadá estima que la vida media de la sustancia suele ubicarse entre cuatro y seis horas en adultos sanos. Eso significa que una parte de la dosis ingerida sigue en el organismo varias horas después.

La Fundación Nacional del Sueño recomienda evitar la cafeína al menos ocho horas antes de acostarse. La sugerencia busca reducir el riesgo de que el bloqueo de la adenosina retrase el inicio del sueño o reduzca su calidad.

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La Asociación Americana de Psicología recoge estudios que detectaron alteraciones del descanso incluso cuando la cafeína se consumió seis horas antes de dormir.

La sustancia puede reducir el tiempo total de sueño y modificar su eficiencia.

El problema no se limita a tardar más en conciliar el sueño.

El consumo tardío también puede reducir la sensación de descanso al día siguiente, lo que puede impulsar a la persona a tomar más cafeína y reforzar un ciclo de cansancio y compensación.

La Administración de Alimentos y Medicamentos fija un límite de referencia

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos considera que hasta 400 mg diarios de cafeína suelen ser seguros para la mayoría de los adultos sanos.

Esa cantidad equivale de forma aproximada a tres o cuatro tazas de café preparado en casa, aunque la concentración cambia según la bebida y el método de preparación.

Ese umbral no implica que todas las personas toleren la misma cantidad. Algunas pueden experimentar palpitaciones, ansiedad, molestias digestivas o insomnio con dosis menores.

El Centro para la Adicción y la Salud Mental de Canadá advierte que el exceso puede causar nerviosismo, temblores, aumento de la frecuencia cardíaca, náuseas y problemas para dormir.

Las ingestas muy elevadas pueden desencadenar cuadros más graves.

Las personas embarazadas, los adolescentes, quienes padecen ansiedad, insomnio, arritmias o hipertensión requieren una atención especial.

En esos casos, la tolerancia individual y las recomendaciones médicas pueden diferir de las pautas generales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos también recuerda que la cafeína aparece en productos distintos del café: té, refrescos, chocolate, suplementos y bebidas energéticas.

La suma de esas fuentes puede elevar el consumo diario sin que la persona lo advierta.

La Fundación Nacional del Sueño recomienda evitar la cafeína al menos ocho horas antes de acostarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “bajón del café” aparece cuando cae el bloqueo de adenosina

El cansancio puede reaparecer con fuerza cuando el organismo metaboliza la cafeína y libera los receptores de adenosina. Para entonces, la presión de sueño no ha desaparecido: sólo había quedado parcialmente enmascarada.

Ese fenómeno ayuda a explicar el llamado “bajón del café”. La persona puede sentir somnolencia, menor concentración y necesidad de otra dosis, sobre todo si ya arrastraba una falta de sueño.

La Fundación Nacional del Sueño vincula ese efecto con la interacción entre la acumulación de adenosina y el ritmo circadiano.

Durante la tarde, muchas personas atraviesan una caída natural de alerta que puede coincidir con la disminución del efecto estimulante.

Una siesta breve puede reducir parte de la presión de sueño porque el descanso contribuye a bajar los niveles de adenosina.

El café, en cambio, no cumple esa función restauradora: sólo altera de manera temporal la señal que comunica el cansancio.

La cafeína puede ser útil como recurso puntual para aumentar la vigilia y la atención.

El sueño, la alimentación y el descanso siguen siendo los mecanismos que permiten recuperar de forma efectiva la energía que necesita el organismo.