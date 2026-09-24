Juchitán, epicentro de la violencia en Oaxaca: homicidios, extorsiones y presencia del CJNG

El CJNG como organización terrorista y el peso de esa etiqueta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido el miércoles 23 de septiembre por elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y la Policía estatal en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, dentro del Operativo Enjambre. Tras la captura, salieron a la luz los datos de violencia que colocan a Juchitán como el municipio más golpeado de Oaxaca: 23 homicidios durante el primer trimestre de este año, la cifra más alta del estado, según la Fiscalía General de Oaxaca.

El municipio también registró ataques armados y amenazas de extorsión. Entre esos hechos figura el asesinato de tres jóvenes el 18 de abril, uno de los cuales, David López, era hijo y sobrino de funcionarios del gobierno estatal.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la detención del edil se ejecutó por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. Una investigación federal lo señaló de brindar protección política y económica a Los Cromos, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera la extorsión y el tráfico de personas en el Istmo de Tehuantepec.

23 homicidios colocaron a Juchitán como el municipio más violento de Oaxaca en 2026

El incremento de la violencia en Juchitán se dio en paralelo a un repunte estatal. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentaron 230 víctimas de homicidio doloso en Oaxaca durante el primer trimestre de este año, frente a 197 casos en el mismo periodo de 2025, un aumento del 17%.

PUBLICIDAD

Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas en Coahuila durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio sobre la percepción de inseguridad entre jóvenes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, elaborado por investigadores de la Universidad Autónoma de Oaxaca, documentó el aumento de delitos como abuso sexual, despojo, feminicidio, secuestro y violencia familiar. El profesor Heriberto Ruiz Ponce, uno de los autores, explicó a Latinus: “Oaxaca es bien conocido, desde hace algunos años, de mostrar baja incidencia delictiva en general. Era muy difícil estar en los primeros lugares de incidencia delictiva, dentro de los registros oficiales”.

Ruiz Ponce planteó ante el medio que el problema excede lo policial. “El tejido social ha sido desgastado durante mucho tiempo, y hoy los poderes están actuando desde el punto de vista policial, pero me parece que hay que poner mucho más atención sobre todo en el desgarramiento social que ha habido”, señaló el investigador.

PUBLICIDAD

Diversos colectivos denunciaron que entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, durante la administración del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, se registraron 32 asesinatos de defensores de derechos humanos en Oaxaca. El informe “Avanza o no el respeto a los derechos humanos en Oaxaca” documentó además más de 70 agresiones contra colectivos, comunidades y movimientos sociales en la entidad.

La violencia también alcanzó a figuras públicas del municipio. La artesana muxe Elvis Guerra, quien diseñó el vestido que usó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el Grito de Independencia, sufrió un ataque armado contra su casa después de recibir amenazas de extorsión y una exigencia de pago de 200 mil pesos en agosto.

PUBLICIDAD

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Operativo Enjambre y la detención de Miguel Sánchez Altamirano en Ciudad Ixtepec

La captura de Sánchez Altamirano se realizó junto a la de Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quien también contaba con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó el arresto conjunto y detalló los delitos que se le imputan al edil.

De manera simultánea, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas vinculadas con la investigación. La medida buscó afectar la capacidad financiera de la red que operaba desde el ayuntamiento.

PUBLICIDAD

Sánchez Altamirano, conocido con el alias de “Quetu”, gobernó Juchitán en un primer periodo entre 2022 y 2024. Buscó la reelección con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México, coalición con la que obtuvo un segundo mandato para el periodo 2025-2027.

Carlos Alberto “N”, por su parte, estaba encargado del narcomenudeo, la extorsión y homicidios en la zona, además del traslado y extorsión de migrantes mediante una red de mototaxis. El detenido también realizaba acciones de presión social para exigir la liberación de integrantes de Los Cromos que ya estaban presos.

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial

Tras la detención, policías municipales de Juchitán bloquearon los accesos carreteros y las salidas del municipio para intentar evitar el traslado del alcalde a un penal federal. A los bloqueos se sumaron mototaxistas y habitantes del municipio, aunque las autoridades federales indicaron que la movilización no impediría la puesta a disposición de Sánchez Altamirano.

PUBLICIDAD

El gobierno estatal había presentado en abril el plan “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza” para recuperar espacios públicos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La estrategia incluyó senderos seguros, botones de auxilio, cámaras de videovigilancia y la entrega de 11 patrullas y 20 motopatrullas al municipio.

Los Cromos, la célula del CJNG que Sánchez Altamirano protegía desde la alcaldía

Las investigaciones establecieron que Sánchez Altamirano brindaba cobertura política y económica a Los Cromos desde la infraestructura municipal. El alcalde facilitaba el acceso del grupo a las cámaras del C2 y alertaba a sus integrantes sobre la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal.

El edil también controlaba el cobro de piso a empresarios, cadenas comerciales y a pequeños y medianos comerciantes establecidos en Juchitán. Las autoridades documentaron que compraba armas para la organización y administraba casas de seguridad utilizadas para el tráfico de migrantes.

PUBLICIDAD

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial

De acuerdo con los primeros reportes, el líder de Los Cromos es Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias “Fallo” o “Comandante Renco”. El diario identificó como subalternos a Iván Sánchez Santiago, alias “Cromo”, encargado de la zona del Istmo, a su hermana Yesenia Sánchez Santiago y a José Luis Pineda Martínez, alias “Pora”.

Desde noviembre de 2025, la Secretaría de Marina encabeza el Operativo Sable en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para frenar la expansión de la célula. Ese mes, las autoridades detuvieron a 53 integrantes del grupo criminal en la región.

En febrero de este año, elementos de la Marina capturaron a Alexis “N”, alias “Macanannu”, señalado como jefe de plaza de Los Cromos. El detenido estaba encargado de distribuir armamento y se le relacionaba con secuestros, homicidios y el alertamiento sobre movimientos de las fuerzas federales.

PUBLICIDAD

Las autoridades federales informaron que las acciones operativas continúan para desarticular por completo la estructura criminal y sus redes de protección política en la región. García Harfuch precisó que el despliegue en el estado busca localizar y arrestar a otras personas que forman parte de los objetivos de la investigación.

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial

La detención de Miguel Sánchez Altamirano ocurrió, en conclusión, como parte del Operativo Enjambre ejecutado por fuerzas federales y estatales en Ciudad Ixtepec, con la participación coordinada de la Semar, la SSPC y la UIF. El proceso derivó de una investigación que documentó protección política, cobro de piso, tráfico de armas y control de casas de seguridad desde el propio ayuntamiento.

El alcalde de Juchitán de Zaragoza pertenece, según las indagatorias de las autoridades federales, a Los Cromos, el brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación que domina la extorsión y el tráfico de personas en el Istmo de Tehuantepec. Su arresto se suma a la captura de otros integrantes de la célula, entre ellos “La Parca” y “Macanannu”, dentro de la ofensiva contra esa estructura criminal en Oaxaca.