Pescador yucateco captura un pulpo y termina con el animal pegado en la cara: así logró quitárselo

El episodio ocurrió durante la temporada de pesca de pulpo en Yucatán y fue grabado para después difundirse ampliamente en redes sociales.

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Un hombre dedicado a la pesca vivió un inesperado momento durante una jornada en aguas de Progreso, Yucatán, cuando uno de los pulpos que había conseguido capturar terminó adherido directamente a su rostro. La escena quedó registrada en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde generó sorpresa por la dificultad que tuvo el pescador para retirar al animal.

En las imágenes se aprecia al molusco sujeto a la cara del hombre mientras mueve sus tentáculos. El pescador intenta desprenderlo durante varios segundos, pero las ventosas permanecen adheridas a su piel hasta que finalmente consigue liberarse del animal.

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Hasta ahora, no existe información que confirme que el pescador haya resultado lesionado como consecuencia del incidente. Tampoco se ha informado oficialmente que su vida haya estado en peligro. El material fue difundido inicialmente en redes sociales por un usuario identificado como Gaspar B. y posteriormente comenzó a ser retomado por diferentes medios.

El molusco permaneció sujeto a la cara del hombre durante varios segundos antes de que consiguiera liberarse, sin que se reportaran lesiones.

El episodio ocurrió mientras se desarrolla la temporada de captura de pulpo en Yucatán, una de las principales actividades pesqueras de la región. La temporada 2026 comenzó el 1 de agosto y está programada para concluir el 15 de diciembre, periodo durante el cual miles de personas dependen directa o indirectamente de esta pesquería.

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Durante las primeras semanas de la temporada se reportaron diferentes niveles de captura. Información recabada entre cooperativas pesqueras señaló que algunos pescadores ribereños llegaron a obtener hasta 100 kilogramos por viaje, mientras el producto alcanzó precios de entre 110 y 115 pesos por kilogramo durante el primer mes.

Pero más allá de la actividad económica que representa la pesca, el video llamó la atención por una pregunta que surgió entre los usuarios: ¿qué tan peligroso puede ser que un pulpo se adhiera al rostro de una persona?

¿Por qué un pulpo puede pegarse con tanta fuerza?

Las ventosas de estos animales pueden generar una fuerte adhesión, aunque el principal riesgo en un contacto con el rostro sería bloquear las vías respiratorias.

Los pulpos cuentan con ocho brazos cubiertos por numerosas ventosas que les permiten sujetar presas, desplazarse y mantenerse adheridos a diferentes superficies. Cada ventosa funciona mediante un sistema de contacto y succión: al ajustarse a una superficie puede formar un sello y generar una diferencia de presión que incrementa la fuerza necesaria para desprenderla.

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Investigaciones sobre la estructura de las ventosas de los pulpos han encontrado que pueden generar diferencias de presión considerables. En estudios sobre Octopus vulgaris, se ha documentado una presión de hasta aproximadamente 0.268 megapascales en determinadas condiciones de adhesión. Esto ayuda a explicar por qué retirar varias ventosas al mismo tiempo puede resultar complicado.

Además, la capacidad de adherencia no depende únicamente de una especie de “vacío”. El diseño de las ventosas permite que sus bordes se adapten a superficies irregulares y mantengan un sello efectivo. Estudios recientes sobre mecanismos inspirados en estos animales también muestran que la adhesión combina presión negativa y fuerzas de contacto, un sistema que incluso ha servido como modelo para desarrollar dispositivos de succión y robots capaces de sujetar objetos.

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¿Un pulpo podría asfixiar a una persona?

El episodio ocurrió durante la temporada de pesca de pulpo en Yucatán y fue grabado para después difundirse ampliamente en redes sociales.

En una situación como la registrada en el video, hablar de una asfixia provocada por la “fuerza” de los tentáculos sería impreciso. El peligro potencial estaría principalmente en la ubicación del pulpo.

Si varias ventosas y partes de los brazos cubrieran simultáneamente la nariz o la boca, podrían dificultar el paso del aire y complicar que la persona retirara rápidamente al animal. La situación podría ser todavía más problemática si el individuo se encontrara dentro del agua, pues una obstrucción de las vías respiratorias se sumaría al riesgo de ahogamiento.

Por ello, que un pulpo se adhiera al rostro no significa automáticamente que pueda asfixiar a una persona, pero sí puede representar una situación peligrosa dependiendo de la posición del animal, el tiempo que permanezca adherido y si la persona está en tierra o dentro del agua.

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En el caso del pescador de Progreso, las imágenes muestran que finalmente logró desprenderse del molusco y, hasta el momento, no se han reportado consecuencias mayores. El episodio quedó principalmente como una peculiar escena de una jornada de pesca que terminó convirtiéndose en contenido viral en redes sociales.