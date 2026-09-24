México

Edomex refuerza operativo contra homicidios tras 22 asesinatos registrados en tres días

La Secretaría de Seguridad del Estado de México reforzó el Plan Emergente de Atención a Homicidios Dolosos después de que se registraran 22 asesinatos en 20 municipios entre el 21 y el 23 de septiembre

METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 17NOVIEMBRE2023.- 350 elementos de la Policía Municipal de Metepec, 80 policías de la Secretaría de Seguridad del Edomex y Guardia Nacional forman parte del operativo de seguridad “Buen Fin” con el objetivo de resguardar la seguridad en zonas de mayor concurrencia como plazas y centros comerciales, zonas de bancos y micro y mediano comercio, del 16 al 20 de noviembre días en que se lleva a cabo El Buen Fin. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 17NOVIEMBRE2023.- 350 elementos de la Policía Municipal de Metepec, 80 policías de la Secretaría de Seguridad del Edomex y Guardia Nacional forman parte del operativo de seguridad “Buen Fin” con el objetivo de resguardar la seguridad en zonas de mayor concurrencia como plazas y centros comerciales, zonas de bancos y micro y mediano comercio, del 16 al 20 de noviembre días en que se lleva a cabo El Buen Fin. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
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La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) reforzó este 24 de septiembre el Plan Emergente de Atención a Homicidios Dolosos. La medida respondió a un repunte de violencia que dejó 22 homicidios dolosos en 20 municipios entre el 21 y el 23 de septiembre.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez convocó a la Mesa de Paz para analizar el fenómeno. El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, presentó ante ese órgano los detalles del refuerzo operativo.

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Cristóbal Castañeda Camarillo detalla el despliegue de 700 elementos

La SSEM desplegó 450 policías estatales y 250 efectivos de la Sedena y la Guardia Nacional. Los agentes se concentraron en la zona oriente de la entidad y en los puntos carreteros considerados prioritarios.

El operativo prioriza las labores de inteligencia e investigación sobre el patrullaje tradicional. El objetivo consiste en localizar a los responsables de homicidios dolosos y remitirlos ante el Ministerio Público.

METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 17NOVIEMBRE2023.- 350 elementos de la Policía Municipal de Metepec, 80 policías de la Secretaría de Seguridad del Edomex y Guardia Nacional forman parte del operativo de seguridad “Buen Fin” con el objetivo de resguardar la seguridad en zonas de mayor concurrencia como plazas y centros comerciales, zonas de bancos y micro y mediano comercio, del 16 al 20 de noviembre días en que se lleva a cabo El Buen Fin. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 17NOVIEMBRE2023.- 350 elementos de la Policía Municipal de Metepec, 80 policías de la Secretaría de Seguridad del Edomex y Guardia Nacional forman parte del operativo de seguridad “Buen Fin” con el objetivo de resguardar la seguridad en zonas de mayor concurrencia como plazas y centros comerciales, zonas de bancos y micro y mediano comercio, del 16 al 20 de noviembre días en que se lleva a cabo El Buen Fin. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Casi el 80% de las agresiones registradas se ejecutaron con motocicletas, según el análisis criminal de la dependencia. Por esa razón, las autoridades intensificaron los filtros de revisión a estos vehículos en los 20 municipios focalizados.

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El monitoreo de cámaras de videovigilancia permite rastrear rutas de escape y patrones de movilidad de los agresores. Castañeda Camarillo reconoció que algunos homicidios ocurrieron en vías secundarias o zonas rurales sin cobertura tecnológica.

Las investigaciones se desarrollan en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Ambas instancias buscan esclarecer si los móviles corresponden a disputas territoriales entre grupos delictivos o al narcomenudeo.

Durante septiembre, la SSEM reportó la detención de 29 presuntos implicados en el delito de homicidio. La dependencia exhortó a la población a usar la línea 9-1-1 para denunciar actividades sospechosas.

Cinta amarilla con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN", varios oficiales de policía de pie y un cuerpo en el suelo, en una calle de noche.
La cinta de seguridad con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN" acordonó una calle de México en la noche, donde yace un oficial de policía fallecido sobre el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otumba, Texcoco y Tultitlán registran los homicidios más recientes

Entre las víctimas del repunte figuran tres jóvenes asesinados en el municipio de Otumba. Dos de ellos cursaban estudios universitarios al momento del ataque.

En Texcoco fueron acribillados dos activistas de la Resistencia Civil Pacífica. En Tultitlán, otras dos personas más resultaron ejecutadas durante el mismo periodo de tres días.

Un episodio similar ocurrió días antes en otros cinco municipios de la entidad, cuando diez personas murieron y cinco resultaron heridas de bala entre el 21 y el 22 de septiembre, de acuerdo con Infobae. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga esos hechos como parte de disputas territoriales entre organizaciones criminales.

Edomex en el quinto lugar nacional por homicidios

El Estado de México acumula 620 asesinatos en lo que va de 2026, de los cuales 574 se cometieron con arma de fuego, según datos recogidos por Infobae. Esa cifra colocó a la entidad en el quinto lugar nacional por homicidios dolosos.

Cinta amarilla con texto "Policía - No Pase" en primer plano; detrás, tres policías, un vehículo policial con luces encendidas y una calle adoquinada de noche.
Una cinta amarilla de "Policía - No Pase" bloquea una calle oscura en México, donde agentes resguardan la escena de un asesinato de policía durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, el Estado de México ocupaba el tercer puesto en esa misma medición. El desplazamiento hacia el quinto lugar coincide con las cifras que el propio gobierno estatal ha difundido sobre el comportamiento delictivo del año.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó, según Infobae, que los homicidios dolosos bajaron 35,9% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Los delitos de alto impacto registraron en ese lapso una caída de 27%.

La Zona Oriente de la entidad, integrada por 15 municipios bajo el esquema del Mando Unificado, reportó una disminución de 37% en homicidios dolosos. El robo de vehículos en esa misma zona bajó 53% en el periodo analizado.

Esa tendencia a la baja contrasta con el repunte de violencia registrado durante la tercera semana de septiembre. El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicó al Estado de México entre las entidades con mayor número de homicidios dolosos del país en ese periodo.

La SSEM aseguró que el despliegue de contención, investigación e inteligencia continuará de manera permanente en los municipios con mayor incidencia delictiva. La coordinación entre los tres órdenes de gobierno se mantendrá mientras persista el repunte de violencia detectado a fines de septiembre.

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