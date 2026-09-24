México

Alito Moreno critica a gobierno por restos óseos infantiles en Zacapu: “Concéntrense en encontrar a desaparecidos y darles respuestas a las familias”

El dirigente del tricolor exigió a Morena y las autoridades atiendan la crisis de desaparición

Alejandro Moreno Cárdenas habla rodeado de personas en una conferencia de prensa
El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exige esclarecer el reporte sobre el hallazgo de dientes de leche en Zacapu. (@alitomorenoc)
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Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó el reporte sobre mil 600 dientes de leche localizados por madres buscadoras en fosas clandestinas en un predio ubicado en Zacapu, Michoacán, y exigió respuestas a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las autoridades estatales. Desde su cuenta oficial en ‘X’ publicó:

“¿Cómo carajos puede ocurrir algo de esta magnitud en nuestro país mientras las autoridades siguen sin dar respuestas a las familias?”.

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Localizan mil 600 piezas de dientes infantiles en Michoacán

El priista considera que el caso es “una atrocidad que estremece y horroriza” y sostuvo que los restos dentales podrían corresponder a menores de edad. De acuerdo, Margarita López, fundadora de Buscando Cuerpos en Todo México, los restos infantiles hallados podrían ser de niños entre uno y 12 años; además, encontraron piezas dentales de adultos en el año 2021.

La activista y exdiputada Margarita López ofrece declaraciones durante una entrevista en un estudio de televisión. En su intervención, López aborda la localización de restos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Zacapu, en el estado de Michoacán.

En un video, López explicó a El Sol de México que desde el 2023 no hay una conclusión oficial sobre los mil 600 dientes. Por su parte, la FGR no validó oficialmente el número de dientes humanos ni la edad a la que correspondía.

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El viernes 18 de septiembre de 2026, la institución no confirmó los hallazgos de las madres buscadoras. De acuerdo con una hipótesis de López, las infancias víctimas pudieron haber vivido trata de personas, explotación infantil e incluso tráfico de órganos.

Moreno vinculó el reporte con la crisis de violencia

En su publicación, Moreno sostuvo que el caso refleja “la brutal crisis de violencia y el nivel de barbarie criminal” que atraviesa México. El priista exigió conocer quiénes fueron las víctimas, qué ocurrió en el predio y quiénes serían los responsables.

Integrantes del colectivo de búsqueda liderado por Margarita López realizan labores de excavación y criba en terrenos al aire libre y zonas con agua en Michoacán. En las imágenes se observa la localización, recuperación y clasificación de diversos restos óseos dispuestos sobre una lona azul para su registro por parte del personal de apoyo. La activista y senadora

También cuestionó lo que describió como un cierre de filas de Morena ante señalamientos contra integrantes de ese partido. A la vez, criticó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara censurar expresiones con las que, según afirmó, se denuncia la violencia y la penetración del crimen organizado.

Hasta el momento, ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ni la dirigencia de Morena se han posicionado respecto a la difusión de esta información.

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