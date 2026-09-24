México

Corea del Sur propone a México cooperación militar: modernización de las Fuerzas Armadas y producir tecnología en el país

La visita de Estado del mandatario surcoreano desbordó los acuerdos económicos y tecnológicos para incluir un componente militar

Lee Jae-myung pidió a Claudia Sheinbaum respaldo para que su país participe en la actualización de las Fuerzas Armadas, aunque no se difundieron equipos, empresas, montos ni fechas del proyecto
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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, planteó a la presidenta Claudia Sheinbaum ampliar la cooperación en defensa entre ambos países, incluida la posibilidad de que su nación contribuya a la modernización de las Fuerzas Armadas de México. Lo expuso este jueves 24 de septiembre en su mensaje tras la cumbre bilateral en Palacio Nacional.

Según la transcripción de su intervención, el mandatario surcoreano también propuso que la tecnología de defensa de Corea del Sur derive en producción local en México. Además, pidió el “especial interés y apoyo” de la presidenta mexicana para avanzar en ese terreno.

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Lo que dijo el presidente surcoreano sobre defensa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. (Presidencia)

Lee Jae-myung afirmó que él y Sheinbaum “seguirán explorando formas” en que Corea del Sur pueda contribuir a la modernización militar mexicana. Mencionó además un memorando de cooperación en defensa nacional, cuyo alcance, según su mensaje, abarca:

  • Intercambio de experiencias.
  • Formación y capacitación.
  • Investigación.

También dijo que ambos gobiernos buscarán “profundizar” ese intercambio. Añadió que su gobierno contribuirá a mejorar la capacidad de la industria de defensa de México, con el objetivo de que ambos países puedan entrar juntos a terceros mercados.

Hasta el momento, en el mensaje analizado no se detallaron equipos, montos, calendarios ni empresas involucradas. Tampoco se precisó el contenido del memorando ni si su firma ocurrió en el marco de esta visita o con anterioridad. Estos puntos no han sido confirmados oficialmente en la información revisada.

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Un tema que ya estaba en la agenda

El presidente surcoreano Lee Jae Myung y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum escuchan sus himnos nacionales durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el jueves 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
El presidente surcoreano Lee Jae Myung y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum escuchan sus himnos nacionales durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el jueves 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La defensa figuraba entre los temas previstos de la visita. Seúl buscaba impulsar cooperación en IA, digitalización, industria aeroespacial y defensa, incluida la posible participación surcoreana en los planes mexicanos de modernización militar, según el asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac.

Por su parte, la agenda de la reunión contemplaba, entre otros rubros, la cooperación en materia de defensa, junto con comercio, inversión, innovación, inteligencia artificial, sector aeroespacial e intercambios culturales.

En la víspera, la presidenta Sheinbaum indicó que se abordarían todos los temas, en particular el comercial, cultural y educativo, sin ampliar detalles sobre acuerdos específicos. Hasta ahora, en el material consultado no consta una postura del Gobierno de México sobre la propuesta surcoreana en materia militar.

Defensa, dentro de una agenda más amplia

La medida forma parte de un conjunto de acuerdos presentado por el presidente de Corea del Sur dentro de una agenda más amplia que incluye planteamientos militares y acciones de seguridad pública

El planteamiento militar se inscribe en un conjunto de acuerdos anunciados por el mandatario surcoreano, entre ellos:

  • Aeroespacial: afirmó que se firmó un memorando de cooperación en esta industria y que en noviembre se celebrará en México el Día Espacial Corea-México.
  • Inteligencia artificial: anunció una delegación público-privada que visitará el país en noviembre y la adopción de una declaración de cooperación en IA.
  • Seguridad pública: dijo que se creó una base institucional para combatir el fraude digital, la trata de personas y el narcotráfico.
  • Comercio e inversión: señaló un acuerdo de principio para concluir la revisión del acuerdo de protección recíproca de inversiones, tras siete años de negociación, y un esquema de crédito de 100 millones de dólares entre bancos de exportación e importación.
  • Energía: agradeció el apoyo de Sheinbaum para el suministro de crudo a empresas surcoreanas.

Contexto de la visita

El presidente Lee Jae-myung planteó a Sheinbaum una cooperación militar que incluiría modernización castrense y producción local de tecnología bélica, pero el Gobierno mexicano no ha precisado su postura ni los alcances del acuerdo
El presidente Lee Jae-myung planteó a Sheinbaum una cooperación militar que incluiría modernización castrense y producción local de tecnología bélica, pero el Gobierno mexicano no ha precisado su postura ni los alcances del acuerdo

Seúl define la gira como la primera visita de Estado de un presidente surcoreano a México en 16 años, tomando como referencia la de Lee Myung-bak en 2010. Para la cumbre estaba prevista la firma del Plan de Acción México-Corea 2026-2030.

Tras la reunión privada se preveía un encuentro ampliado con ambas delegaciones, el intercambio de memorandos de entendimiento y un almuerzo oficial, que concluiría con una declaración conjunta ante medios. El viernes, Lee acudirá a un foro empresarial y visitará la K-Expo, antes de regresar a su país el sábado.

Lo que falta por aclarar

Con base en la información disponible, quedan por confirmar por fuentes oficiales:

  • El texto y el alcance del memorando de defensa, así como su fecha de firma.
  • Si México contempla incorporar tecnología o equipo surcoreano en su modernización militar.
  • Qué dependencias mexicanas participarían, como la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina.
  • La posición del Gobierno mexicano sobre la producción local de tecnología de defensa.

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