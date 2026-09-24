Nigeria busca a mexicano vinculado a un cártel tras hallazgo de un narcolaboratorio de metanfetamina

Foto: Agencia Nacional de Control de Drogas de Nigeria

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La Agencia Nacional de Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) busca a un ciudadano mexicano señalado como presunto miembro de un cártel, y a quien relacionan directamente con el hallazgo de un narcolaboratorio de metanfetamina que operaba en el estado de Enugu.

El operativo se produjo en la comunidad de Eziama, en Obeagu, dentro del área de gobierno local de Awgu, luego de varios meses de tareas de inteligencia y vigilancia sobre la red criminal en la que estaría involucrado un mexicano.

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Derivado de las investigaciones, las autoridades identificaron la operación de un cártel nigeriano-mexicano, lo que llevó a implementar actividades de vigilancia entre el 1 y el 4 de diciembre de 2025.

Así fue el hallazgo del laboratorio clandestino

En las acciones, los agentes rastrearon los desplazamientos de un hombre señalado como uno de los presuntos cabecillas del cártel, identificado como Chukwu Obumneme Christopher, alias “Brown”, de 45 años de edad. El hombre se movía entre los estados de Lagos, Enugu y Anambra, lo que finalmente condujo a los agentes hasta el complejo de Obeagu.

Foto: Agencia Nacional de Control de Drogas

En el lugar, los agentes descubrieron un laboratorio equipado con reactores y aparatos de destilación improvisados con capacidad para producir metanfetamina en cantidades comerciales, cuya instalación resultó similar a otras desmanteladas recientemente en los estados de Ogun, Oyo y Ebonyi.

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El registro de las instalaciones permitió recuperar grandes cantidades de precursores químicos:

690 litros de metilamina

Mil litros de alcohol isopropílico

300 litros de ácido clorhídrico

290 litros de tolueno y acetona

400 litros de hidróxido de sodio líquido

125 kilogramos de N-fenilacetamida

414 kilogramos de acetato de plomo

769.6 kilogramos de ácido tartárico, entre otras sustancias controladas.

Foto: Agencia Nacional de Control de Drogas

Una acción llevada a cabo de manera posterior ocurrió en la residencia familiar de un presunto segundo cabecilla del cártel, identificado como Chukwu Georginus Monday, alias “George”, de 60 años de edad. La operación derivó en el hallazgo de 8 tanques de combustible de gran tamaño, 4 quemadores de gas comerciales, 4 deshidratadores y 11 kilogramos de efedrina.

Los dos hombres fueron detenidos y acusados de actuar en asociación con un hombre originario de México, a quien la agencia describe como un “notorio miembro de un cártel de drogas mexicano”.

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Se trata de Cuitláhuac Rodríguez Villanueva, identificado como presunto miembro de una organización criminal que tiene como sede la Ciudad de México. Las autoridades informaron que el mexicano permanece prófugo tras el desmantelamiento del laboratorio clandestino, así como dos ciudadanos nigerianos identificados como Uchenna, alias “Uche”, y Celestine Ikemefuna Iwuchukwu.

Los dos detenidos tras el desmantelamiento del narcolaboratorio y el mexicano buscado por Nigeria. Foto: Agencia Nacional de Control de Drogas

Los detenidos comparecieron ante la jueza Mabel Taiye Segun-Bello, del Tribunal Federal Superior, División Judicial de Enugu, con cinco cargos que incluyen conspiración, organización, gestión y financiación de una organización de narcotráfico, además de posesión ilegal de precursores químicos.

Tras la declaración de culpabilidad de los acusados, la magistrada fijó el juicio para el 21 de octubre de 2026, a pedido de la agencia, que solicitó una audiencia acelerada.

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Por su parte, el General de Brigada retirado, Mohamed Buba Marwa, afirmó que el desmantelamiento del laboratorio de Enugu es “otra prueba de que las redes transnacionales de narcotráfico no tendrán espacio para operar en Nigeria”, por lo que dijo trabajarán para localizar a todos los sospechosos prófugos vínculados al cártel.

Otros mexicanos detenidos por redes de tráfico de drogas en Nigeria

Capturan a un mexicano ligado a una red de narcolaboratorios en Nigeria: entró a África como empresario restaurantero. NDLEA

El caso de Enugu no es aislado. Apenas nueve días antes, la NDLEA había expuesto en una rueda de prensa en Lagos la detención de Arturo Carrera Loaiza, otro ciudadano mexicano señalado como presunto miembro de una red distinta de laboratorios clandestinos de metanfetamina, quien fue arrestado cuando intentaba huir del país por el aeropuerto de Lagos el 19 de agosto de 2026.

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Según relató entonces el general de brigada retirado Marwa, el mexicano había ingresado a Nigeria como empresario restaurantero y reclutó en el país a José Villa Ochoa, mexicano de 56 años descrito como experto en metanfetaminas, quien fue detenido el 17 de junio en un laboratorio clandestino de la aldea de Tapa, en el estado de Oyo. Carrera había llegado a Nigeria el 10 de junio junto a otro connacional, José Ceballos Pérez.

Capturan a un mexicano ligado a una red de narcolaboratorios en Nigeria: entró a África como empresario restaurantero. NDLEA

Ese patrón de mexicanos presuntamente operando laboratorios clandestinos también se registró el 16 de mayo de 2026, cuando agentes de la NDLEA detuvieron a tres ciudadanos mexicanos junto a siete colaboradores nigerianos en un escondite forestal del estado de Ogun.

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Marwa afirmó en esa ocasión que: “no permitiremos que Nigeria se convierta en un refugio para cárteles transnacionales de la droga que buscan trasladar sus laboratorios desde otras jurisdicciones a nuestros bosques y comunidades rurales”.