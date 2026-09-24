Noche de Campeones 2026: Kira y Skadi revelan el sacrificio detrás de su histórico reinado en el CMLL

(Ilustración: jesús Aviles / Foto: Diego Cedrix)

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Kira y Skadi volverán a poner en juego uno de los reinados más prolongados de la lucha libre femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Este viernes 25 de septiembre, las Amazonas defenderán los Campeonatos Nacionales de Parejas Femeniles en la edición 2026 de Noche de Campeones, que tendrá como escenario la Arena México.

Las actuales monarcas llegarán a la cita con un dato que refleja la duración de su dominio: 2 años, 6 meses y 17 días como campeonas. Durante este periodo, ambas han consolidado una sociedad que comenzó con un campeonato y terminó convirtiéndose en uno de los equipos más constantes de la división.

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(Foto: Diego Cedrix)

En entrevista exclusiva con Infobae México, Kira y Skadi hablaron sobre lo que significa mantener los cinturones durante tanto tiempo y sobre la responsabilidad que implica defenderlos nuevamente ante dos rivales con las que tienen una historia particular.

Kira promete una lucha diferente

(Cortesía: CMLL)

Kira reconoció que existe orgullo por el camino que han recorrido juntas, pero también sabe que Olympia y Hera representan una amenaza importante para su reinado. Las hermanas, conocidas como Las Valentitas, serán sus oponentes en el combate estelar.

“Feliz, contenta, orgullosa del trabajo que hemos dado, de todas estas defensas que hemos tenido y que hemos salido con la mano en alto. Sé que se viene un reto difícil con las rivales, que más o menos ya sabemos quién, quiénes son, la que, las que llevan la, la mayoría de votos, que son las Valentitas. Y el enfrentarnos a ellas es garantía de buena lucha de que vamos a dar lo mejor tanto ellas como nosotras como ellas. Estos campeonatos se van a quedar con nosotras porque no se los vamos a poner fáciles. No vamos a ser repetitivas en nuestra lucha para que ellas no sepan ni por dónde les vamos a llegar”, declaró Kira.

La campeona también destacó que la rivalidad con Olympia y Hera no es reciente. Desde que Kira y Skadi conquistaron los cinturones, las hermanas han manifestado su intención de convertirse en las nuevas campeonas.

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“Con Hera y Olympia hemos ya tenido mucha historia con ellas. Son unas luchadoras que nos sacan lo mejor de nosotras. Y no quiere decir que las demás luchadoras no, simplemente que con Hera y Olimpia tenemos más historia, tenemos más tiempo, tenemos, eh, desde el primer momento que ganamos, ellas fueron las primeras en alzar la mano, eh, ellas no han quitado el dedo del renglón”, destacó Kira.

Skadi recuerda el sacrificio detrás de los campeonatos

(Cortesía: CMLL)

Para Skadi, los títulos representan mucho más que un logro deportivo. La luchadora recordó todo el proceso que atravesaron desde aquella noche del 8 de marzo de 2024, cuando consiguieron conquistar los campeonatos.

“Qué ganas de que ustedes pudieran saber todo lo que ha pasado detrás de estos campeonatos, todas las lágrimas, todo el sudor, toda la impotencia, toda la felicidad, todo el orgullo. Estos campeonatos para nosotras traen muchos sentimientos y creo que me hace sentir muy afortunada. Fue mi primer logro con alguien que también no esperaba ser mi pareja, que no me imaginaba conocer. Y para mí estos campeonatos lo llevo con mucho orgullo porque tanto ella como yo sabemos lo mucho que nos costó llegar hasta donde llegamos, llegar a una lucha estelar, un ocho de marzo de 2024 en ganarlos”, aclaró Skadi.

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Las Valentitas buscan destronar a las campeonas

Olympia y Hera, hermanas y representantes de Las Valentitas, serán las encargadas de intentar ponerle fin al prolongado reinado. Ambas adoptaron ese nombre en honor a su padre, El Valiente, y ahora tendrán la oportunidad de disputar los títulos en el evento estelar de Noche de Campeones.

La rivalidad ha crecido con el paso del tiempo y podría escribir un nuevo capítulo este viernes en la Arena México.

¿Qué sigue para Kira y Skadi?

(Foto: Diego Cedrix)

Aunque actualmente forman una de las parejas más consolidadas del CMLL, ambas reconocen que eventualmente sus caminos podrían separarse para buscar objetivos individuales.

Kira tiene entre sus principales metas conquistar un Grand Prix Internacional de Amazonas o conseguir el título Universal de Amazonas.

(Cortesía: CMLL)

Skadi, por su parte, contempla un enfrentamiento contra Thunder Rosa por el Campeonato Nacional Femenil del CMLL. Además, quiere volver a buscar el título Universal de Amazonas, un campeonato que estuvo cerca de conquistar el año pasado, pero que terminó perdiendo ante India Sioux en la final.

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(Foto: Diego Cedrix)

Antes de pensar en esos objetivos, Kira y Skadi tendrán que superar a Las Valentitas y demostrar nuevamente por qué llevan más de dos años como campeonas nacionales de parejas femeniles del CMLL.